Subaru Solterra behaalt vijf sterren bij EuroNCAP 2022 crashtest

De volledig elektrische Subaru Solterra behaalde de hoogste score ooit behaald door een Subaru in de categorie Rijhulpsystemen in de Small Off-Road-klasse, volgens de geldende tests. Hij behaalde ook de hoogste score voor het in de gaten houden van de inzittenden, inclusief de bestuurder (Driver Monitoring) en veiligheidsgordelherinnering. Daarnaast heeft de Solterra een zeer hoge score gekregen voor AEB Car-to-Car (pre-collision system), terwijl hij goed presteert in de onderdelen Emergency Lane Keep Assist, Lane keep Assist en Human Machine Interface.

Het Autonomous Emergency Braking (AEB)-systeem presteerde goed in de compatibiliteitstests. De Solterra is uitgerust met een gordelverklikkersysteem, dat standaard zowel op de voor- als op de achterbank is gemonteerd, en hij heeft een systeem dat vermoeidheid bij de bestuurder detecteert (Driver Monitoring System). Het rijstrookondersteuningssysteem (Lane Tracing Assist) corrigeert voorzichtig de koers van de auto als deze van zijn rijstrook afwijkt, en grijpt ook bij kritieke situaties in. Een snelheidsondersteunend systeem detecteert de plaatselijke snelheidslimiet dankzij de verkeersbordenlezer en de bestuurder kan ervoor kiezen om een maximumsnelheid in te stellen (via de snelheidsbegrenzer) of het systeem dat automatisch laten doen.

Op het beoordelingsgebied Inzittende Volwassene heeft de gloednieuwe Solterra de maximale score behaald op het gebied van Redding en Bevrijding. Bovendien deed hij het uitstekend bij zijdelingse aanrijding en aanrijding van achteren.

Uit de tests bleek dat het passagierscompartiment intact bleef bij de frontale, versprongen aanrijding en de metingen van de dummy wezen op een goede bescherming van de knieën en het dijbeen van zowel de bestuurder als de passagier. De beheersing van de impact en de mate waarin een lichaam naar de andere kant van het voertuig wordt geslingerd wanneer de auto van de zijkant wordt geraakt, bleek goed te zijn. De Solterra heeft een voorziening om verwondingen te beperken die worden veroorzaakt door inzittenden die elkaar raken. Het systeem presteerde goed in de test van Euro NCAP, met een goede bescherming van het hoofd van de inzittenden. Tests van de voorstoelen en hoofdsteunen toonden een goede bescherming tegen whiplash bij een kop-staartbotsing. Een geometrische analyse van de achterbank wees eveneens op een goede bescherming tegen whiplash. Er is een eCall-systeem aanwezig dat de hulpdiensten waarschuwt bij een aanrijding en er is een systeem dat automatisch de remmen bedient om een tweede aanrijdingen, als gevolg van een eerste aanrijding, te voorkomen.

Voor de beoordeling van Inzittend Kind heeft de gloednieuwe Solterra de maximale score behaald in Crash Test Performance (zowel frontale als laterale impact) gebaseerd op kinderen van 6 en 10 jaar oud, evenals CRS (Child Restraint Systems).

Alle kritieke lichaamsdelen werden goed of voldoende beschermd tijdens de frontale en de zijdelingse aanrijding, en in dit deel van de beoordeling werden maximale punten gescoord. De airbag van de voorpassagier kan worden uitgeschakeld zodat op de passagiersstoel een naar achteren gerichte kinderstoel kan worden gebruikt.

Op het onderdeel Kwetsbare Weggebruikers behaalde de gloednieuwe Solterra een zeer hoge score voor AEB (Automatic Emergency Braking) voor Fietsers.

De bescherming van het hoofd van de aangereden voetganger was goed of voldoende, terwijl de bumper de benen van de voetgangers goed beschermde dankzij de strategisch geplaatste kreukelzones. Het AEB-systeem liet zien dat het zowel op kwetsbare weggebruikers als op andere voertuigen kan reageren. Het systeem presteerde goed in reactietests op voetgangers en fietsers, waarbij in de meeste testscenario's aanrijdingen werden vermeden.