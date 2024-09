Subaru verlaagt prijs Solterra

Subaru heeft in Nederland per direct de prijzen van zijn eerste elektrische SUV, de Solterra, met tussen de 5.150 en 5.650 euro verlaagd. De vijfzits-SUV onderscheidt zich van die tegenhangers met permanente vierwielaandrijving met een elektromotor op de voor- en achteras en een grondspeling van 21 centimeter, waarmee hij op en naast de weg zijn mannetje staat. Afhankelijk van de gekozen uitvoering haalt de Solterra tot 465 kilometer op een acculading. Laden gaat met 150 kW en 3-fase.

De prijsverlaging van de Solterra geldt voor de nieuwe modellen die bij de dealer beschikbaar zijn en voor de modellen die worden besteld en binnen zo'n acht weken vanuit Japan in Nederland arriveren. De Solterra is leverbaar in twee uitvoeringen: Solterra en Solterra Sky Package, De eerste kost € 52.995,- de tweede € 56.995,- met onder meer een glazen dak, 20-inch lichtmetalen wielen, lederen bekleding, verwarmd stuurwiel en achterbank en een uitgebreide Harman Kardon-audio-installatie met 10 luidsprekers. Voor de liefhebbers kan de Sky Package voor een laklaag in twee kleuren worden voorzien: meerprijs € 1.200,-.

Welke uitvoering ook wordt gekozen, acht jaar garantie zonder kilometerbeperking is standaard.