Subaru Solterra

Subaru maakt prijzen Solterra bekend

9 mei 2022 - Subaru heeft de prijzen van de Solterra, de eerste volledig elektrische SUV van het merk, bekend gemaakt. De SUV beschikt over permanente vierwielaandrijving en een grondspeling van 21 centimeter, waarmee hij op en naast de weg zijn mannetje staat. De Solterra is er vanaf 56.395 euro. Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat de elektrische SUV nog deze zomer leverbaar is. Nu al bestaat bij een aantal Subaru-dealers de mogelijkheid om kennis te maken met de Solterra.