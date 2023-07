Elektrisch avontuur

Om het avontuur en buitenleven te benadrukken is de eerste elektrische auto van Subaru een SUV. En mocht deze SUV er bekend uitzien, dan kan dat kloppen! Subaru en Toyota hebben namelijk samen hun middelgrote elektrisch aangedreven auto ontwikkeld. Beide merken verkopen de auto onder hun eigen naam en hebben het model waar mogelijk een eigen karakter gegeven.

Voor Toyota is dat karakter modern en elegant. De Subaru Solterra kiest juist voor een solide en stoere uitstraling. Dat zit onder andere in de vorm van het front en de breedstralers. Terwijl veel elektrische auto's uitstralen dat ze in de windtunnel tot stand zijn gekomen en de wereld willen verbeteren, oogt de als Solterra meer conventioneel. Tegelijkertijd is het uiterlijk onmiskenbaar moderner dan dat van de andere Subaru's.

Ruimte

De afgelopen decennia is het dashboard van Subaru's stapsgewijs geëvolueerd De Solterra breekt echter met die traditie en kiest voor radicale verandering. Zo is gekozen voor een klein stuurwiel, waardoor de klokken bovenop de stuurkolom passen en in het blikveld van de bestuurder vallen. Het aantal knoppen op het dashboard is minimaal omdat de meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm en/of het stuurwiel.

Zelfs de gekozen materialen zijn anders dan anders omdat is gekozen voor afwerking met stof (en niet met kunststof of leder). Op twee punten is Subaru wat Autozine betreft te progressief te werk gegaan: een dashboardkastje en een achterruitenwisser ontbreken en dat is beide als tekortkoming ervaren.

De ruimte voor- en achterin is prima. Vier grote volwassenen zitten goed in de Solterra. Ook de laadruimte is groot. Onder de laadruimte is bovendien een flink vak te vinden waar de laadkabels in passen. Dat bespaart ruimte en voorkomt een vieze laadvloer (laadkabels liggen immers op de grond).

Uitrusting

In de uitrusting had Toyota overduidelijk de overhand, want het infotainment-systeem en de veiligheidsvoorzieningen zijn van deze partner afkomstig. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem werkt vlot en probleemloos, inclusief een snelle en betrouwbare koppeling met smartphones via Apple CarPlay en Android Auto. Let op dat het navigatiesysteem (nog) geen laadstops kan plannen op een route die langer is dan de acculading strekt.

De veiligheidsvoorzieningen zijn compleet en terughoudend. Dit is geen auto die voor iedere kleinigheid zoemt, piept of anderszins paniek zaait. Alleen wanneer dat echt nodig is, klinkt een waarschuwing of grijpt de elektronica in. Op een ding na: op de stuurkolom staat een camera die de ogen van de bestuurder in de gaten houdt. Zo kan worden gewaarschuwd wanneer de bestuurder niet oplet of zelfs in slaap valt. Echter, zodra de bestuurder ook maar een moment het stuurwiel op 12 uur vastpakt, blokkeert dit het zicht van de camera en klinkt direct een melding dat het systeem niet beschikbaar is.

„De batterij heeft niet alleen een groot uithoudingsvermogen, maar kan zijn energie ook snel leveren“

Een veiligheidsvoorziening die tijdens de test juist zeer kon worden gewaardeerd is de digitale binnenspiegel. Wanneer bagage of passagiers het zicht naar achteren hinderen, heeft de chauffeur hiermee toch vrij zicht naar achteren. Bovendien verblindt een beeldscherm niet en dat is bij donker nog prettiger dan een traditionele anti-verblindingsstand.

Elektrische auto

Met het oog op verre reizen en goede prestaties biedt Subaru geen keuze in de capaciteit van de batterij. De Solterra is altijd voorzien van de grootste batterij die in het platform past. Deze heeft een capaciteit van 71 kWh en daarmee kwam het bereik tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden uit op een zeer ruime 400 km (WLTP waarde 466 km). Dat is een hele mooie actieradius, maar het betekent ook dat de instapprijs van de Solterra hoger is dan die van soortgelijke SUV's met een meer bescheiden batterij.

Een batterij met een grote capaciteit moet snel kunnen worden geladen. Op papier kan de Solterra met 161 kW laden. Tijdens een test onder wederom gunstige weersomstandigheden was 144 kW het hoogst haalbare. Wanneer de batterij ongeveer 50% is opgeladen daalt dit tot 70 kW en vanaf 80% bedraagt de laadsnelheid nog 50 kW. Dit zijn nette waarden die passen bij een dergelijke accu-capaciteit, maar zeker geen recordsnelheden.

De batterij heeft niet alleen een groot uithoudingsvermogen, maar kan zijn energie ook snel leveren. Daarom heeft de Solterra een uitgesproken gretig karakter. Zelfs in de eco-stand is een voorzichtig tikje op het stroompedaal al voldoende voor instant acceleratie. In de stad en op de buitenweg is de Solterra ronduit snel. Vanaf zo'n 100 km/u neemt de slagkracht af en is de rijwind voor het eerst hoorbaar. Op zoab (zeer open asfalt beton) zijn de banden altijd duidelijk hoorbaar, terwijl op glad asfalt de "afrolgeluiden" juist minimaal zijn.

Met hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder in drie stappen kiezen hoe sterk de Solterra inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. Op die manier is remmen in de stad minder vaak nodig, terwijl de auto op de snelweg juist blijft uitrollen. Rijden met één pedaal is helaas niet mogelijk.

Weggedrag

Subaru geeft hoog op over de unieke rijeigenschappen van de Solterra. Echter, alle elektrische auto's hebben vanwege het hoge gewicht en tegelijkertijd het lage en centrale zwaartepunt grofweg hetzelfde karakter. De Solterra is altijd voorzien van een traditionele stuurstang, terwijl de Toyota bZ4X optioneel is te voorzien van volledig elektronische besturing ("steer by wire"). Daarmee wil Subaru de Solterra een vertrouwd gevoel geven dat licht en tegelijkertijd communicatief is. Echter, dit voelt zo natuurlijk aan, dat pas opvalt hoe goed de Solterra stuurt wanneer in een andere auto wordt plaats genomen.

Ongeacht de gekozen aandrijving is "all wheel drive" het kenmerk van Subaru en daarom is ook de Solterra voorzien van permanente vierwielaandrijving. Daar bovenop is "X-mode" standaard, waarmee de Solterra zich daadwerkelijk leent voor terreinrijden.

Conclusie

Weet de eerste elektrische auto van Subaru het gevoel te geven dat kenmerkend is voor de fabrikant? Ja, maar de verschillen zitten slechts in de details. Immers, het aanbod van middelgrote elektrisch aangedreven SUV's is enorm. Allemaal zijn ze dankzij de elektrische aandrijving stil, sterk en soepel. Vanwege het lage zwaartepunt zijn ze ook allemaal stabiel. Subaru kan daar niets aan veranderen.

Wat Subaru wel kan doen is de elektrische auto een stoerdere aankleding geven. Voor een vertrouwd gevoel heeft de Solterra de besturing en fijnregeling van een conventionele Subaru. Het belangrijkste is echter dat de Solterra standaard is voorzien van permanente vierwielaandrijving in combinatie met grote bodemvrijheid en de nodige off-road functies. Dat is een goed begin van Subaru's elektrische avontuur!