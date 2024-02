Subaru past Solterra aan voor modeljaar 2024

De buitenzijde van de Solterra onderging geen wijzigingen, in het interieur is een nieuw stuurwiel te vinden, dat beter zicht op het instrumentenpaneel biedt. Ook werd het standaard rijhulpsysteem uitgebreid. Nieuw is onder meer Emergency Steering Assist dat obstakels voor de auto detecteert, de remmen activeert en automatisch om het obstakel heen stuurt.

Toegevoegd zijn Front Cross Traffic Alert dat gevaar detecteert bij het naderen van een kruispunt, Adaptive Cruise Control Automatic Start dat de Solterra automatisch laat optrekken als de voorganger wegrijdt en Lane Change Assist dat kijkt of veilig van rijstrook kan worden gewisseld.

Om zijn gebruiksgemak te verbeteren, is het laadsysteem gewijzigd naar 3-fase laden. Hierdoor bedraagt de laadtijd voor een volledige laadbeurt met 11 kW-laadpaal onder ideale omstandigheden zes en een half uur.

Net als de hybride- en benzinemodellen van Subaru, komt de nieuwe Solterra in aanmerking voor Safe8: 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. De nieuwe Solterra staat vanaf 8 maart bij de Subaru-dealer voor prijzen die beginnen bij € 56.495,-.