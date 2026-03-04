DS No8 nu ook als Pallas Black Edition

De basis van de DS No8 PALLAS BLACK EDITION wordt gevormd door de PALLAS met voorwielaandrijving, 230 pk en een batterij met een netto capaciteit van 73,7 kWh. Het exterieur wordt gekenmerkt door een uitgebreid duo-tone design, waarbij het dak en de motorkap in het zwart zijn uitgevoerd. Deze combinatie accentueert de sculpturale vormen en versterkt het karakter van het model. De 20 inch LYREA lichtmetalen wielen versterken de zelfverzekerde proporties en geven de DS No8 een krachtige uitstraling.

In het interieur zorgt het DS Basalt Black Canvas voor een moderne ambiance. Het panoramisch glazen dak draagt bij aan een ruimtelijk gevoel. Dankzij de dubbele isolatielaag, infraroodbehandeling en een speciale "Low Emissivity"-coating belooft het dak effectieve thermische isolatie. Een aanvullende coating beperkt warmte- en lichtreflectie zonder afbreuk te doen aan de transparantie.

Extra comfort

De DS No8 PALLAS BLACK EDITION beschikt standaard over het Pack Comfort FWD. Dit omvat onder meer een handsfree elektrisch bedienbare achterklep en extended bi-zone airconditioning. Het Air Quality System met DS Clean Cabin draagt bij aan een aangenaam interieurklimaat door de luchtkwaliteit continu te monitoren en te optimaliseren. De Comfort Seats zijn elektrisch verstelbaar op uitgebreide instelmogelijkheden voor een optimale zitpositie.

Modeljaar 2026

Met de introductie van het nieuwe modeljaar worden diverse technologische en functionele verbeteringen doorgevoerd die van toepassing zijn op alle uitvoeringen van de DS No8. Zo is Driver Attention Monitoring voortaan standaard. Een camera in de A-stijl aan bestuurderszijde waakt over de alertheid van de bestuurder. Ook Wrong Pedal Prevention behoort nu tot de standaarduitrusting. Dit systeem detecteert en grijpt in bij situaties waarin het gaspedaal krachtig wordt ingedrukt terwijl zich op korte afstand, tot één meter, een obstakel voor of achter de auto bevindt.

Verder is de draadloze smartphonelader voortaan voorzien van ventilatie, zodat apparaten tijdens het laden optimaal gekoeld blijven. De Plug & Charge-functionaliteit in combinatie met Free2Move vereenvoudigt het laadproces, doordat authenticatie en betaling automatisch verlopen bij geschikte laadpunten. Daarnaast zijn 19 inch BOREALIS lichtmetalen wielen met All Season-banden optioneel leverbaar en is een 22 kW boordlader beschikbaar als optie voor sneller AC-laden.

Prijzen

De DS No8 PALLAS BLACK EDITION FWD 230 pk is te bestellen vanaf 4 maart en heeft een consumentenprijs van € 56.000, inclusief kosten voor rijklaar maken.