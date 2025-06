Voorheen waren modellen van DS zo Frans en zo modieus, dat ze alleen de echte Francofiel aanspraken. Het kostte buitenstaanders enige tijd en inlevingsvermogen om de charme te zien. Bij de No8 ligt dat heel anders: het model spreekt direct aan en overtuigt als eerste van een geheel nieuwe generatie auto's van DS. Ook bijzonder: de No8 is extravaganter dan de vorige modellen van DS, maar spreekt tegelijkertijd toch een groter publiek aan.

De No8 dankt de bijzondere verschijning aan de basisvorm en de aankleding. De No8 is hoger dan een traditionele sedan, maar lager dan een SUV. Strikt genomen is het daarom een "crossover", maar dan een met de daklijn van een coupé. De grote wielen en het geringe glasoppervlak geven de No8 een stoere en gespierde uitstraling. De staande lamellen van de grille geven de voorname uitstraling van een auto uit het topsegment.

DS heeft jaren gewerkt aan unieke kleuren die met de juiste tint en sprankeling het lijnenspel optimaal tot hun recht laten komen. Wanneer wordt gekozen voor tweekleurige lak is niet simpelweg de bovenkant zwart en de onderkant van de auto in de gekozen kleur uitgevoerd. Alleen het midden van de motorkap heeft een contrasterende tint, de buitenranden niet. Tot nu toe boden alleen merken uit het absolute topsegment zoiets aan, maar door de No8 met een printkop (dus geen verfspuit) van kleur te voorzien kan DS dit nu ook aanbieden.

Dankzij de chique aankleding lijkt de No8 veel groter dan hij eigenlijk is. In feite is de No8 even groot als een Tesla Model Y of Ford Mustang MACH-E, maar afgaande op het uiterlijk lijkt dit een auto uit een veel hoger segment. Desondanks kost de No8 ongeveer hetzelfde als de genoemde concurrenten.

Interieur en ruimte

Zoals gebruikelijk bij DS is het interieur een waar kunststuk, maar ook hier weet de No8 een bredere doelgroep aan te spreken dan voorheen. Er zijn namelijk vier uiteenlopende stijlen leverbaar: van modieus Frans (donkerblauw Alcantara) via klassiek Brits (bruin leder) tot modern en werelds (grijs en blauw kunstleder). Dit gaat echter veel verder dan alleen de bekleding. Zo hebben de deurpanelen verschillende met laser gesneden luidsprekerroosters, die als kunstwerkjes in het oog springen. De middentunnel heeft twee niveaus, waarbij het bovenste wederom bijzondere patronen heeft en de No8 echt presenteert als premium-product.

„Ten opzichte van de vorige modellen is de No8 meer volwassen, meer verfijnd en tegelijkertijd nog stijlvoller“

Dankzij de bovengemiddeld hoge bouw is de instap ook iets hoger dan gemiddeld. De voorstoelen zijn slechts beperkt in hoogte verstelbaar en daarom is de zit hoger dan in een sedan en lager dan in een SUV. De diagonale spaken van het stuurwiel zien er heel origineel uit, maar maken een perfecte tien-voor-twee houding lastig. De zithouding en de grip op het stuurwiel vragen daarom enige gewenning / aanpassing van de bestuurder.

Vanwege de lage daklijn heeft DS de achterbank iets meer achterover gezet dan de voorstoelen en daarom is ook de ruimte achterin voldoende. Echter, vanwege de batterijen onder de vloer is de ruimte voor de voeten van de achterpassagiers matig. De bagageruimte is diep en breed, maar niet hoog. Onder de motorkap is helaas geen extra bergruimte ("frunk") te vinden.

Uitrusting

Ondanks de extravagante vormgeving is de ergonomie doordacht. DS kiest voor een slank display midden op het dashboard. De lay-out van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is hierop aangepast, want er wordt zoveel mogelijk informatie naast elkaar getoond. Dankzij een koppeling met ChatGPT heeft de bestuurder altijd de beschikking over een slimme assistent. Wie daarvan, en van andere online-functies, niet is gediend kan een "privacy-modus" inschakelen waarmee alle communicatie met de buitenwereld tijdelijk wordt stilgezet. En zo hoort het: de DS biedt functies aan en het is aan de gebruiker om te kiezen of deze wel of niet actief zijn.

De vormgeving van de menu's is uiteraard geheel in stijl met de rest van de auto. Een leuk detail daarbij: wanneer de kleur van de dashboardverlichting wordt aangepast, kleuren de menu's en "graphics" op het centrale beeldscherm mee.

Zoals gebruikelijk bij DS wordt het audiosysteem verzorgd door de Franse specialist Focal. De klank is helder en onberispelijk, waardoor het geluid niet snel vermoeit (indien de filters en dynamische modus zijn uitgeschakeld).

Elektrische auto

De No8 is bedoeld als luxe auto voor het afleggen van lange afstanden. Daarom heeft DS veel werk gemaakt van de stroomlijn. Dat zorgt voor minder rijgeluiden en een lager verbruik. Zelfs delen die decoratief lijken, zoals de bijzondere vorm van de koplampen en de strak aansluitende wielkasten, dragen in feite bij aan de gunstige stroomlijn.

DS biedt de keuze uit twee batterijen, voor een standaard (572 km) of extra groot (750 km) bereik. Daarnaast is er de keuze uit voorwielaandrijving (245 pk) en vierwielaandrijving (350 pk). Omdat de No8 zeer zwaar is, en om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen, wordt het vermogen voorzichtig opgebouwd. Op papier is de vierwielaangedreven versie veel sneller dan de voorwielaandrijver, maar in de praktijk is het verschil gering. Sterker nog: de tweewielaangedreven versie voelt lichter en verdient daarom de voorkeur.

Bovendien is het verbruik van de vierwielaangedreven No8 bijzonder hoog (testverbruik 22.3 kWh / 100 km) terwijl de tweewielaandrijver welhaast onwerkelijk zuinig is (testverbruik 14.3 kWh / 100 km). Dit lage verbruik zorgt voor een grote actieradius (750 km op papier, 645 km in de praktijk). Met het oog op de goedkope Chinese tegenstrevers kiest DS voor 400 volt-techniek. Daardoor is de batterij minder snel op te laden (maximaal 160 kW), maar is de prijs concurrerend. Wat Autozine betreft is dat een slimme keuze, want in de praktijk worden elektrische auto's opgeladen wanneer ze langere tijd geparkeerd zijn en is snelladen alleen nodig tijdens ongebruikelijk lange ritten.

Om het verbruik verder te laten dalen, kan de bestuurder in drie stappen bepalen hoe sterk de No8 inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen. Daarbovenop is een één-pedaal modus beschikbaar. Dan volstaat het om het stroompediaal dieper in te trappen om te accelereren en los te laten om te remmen (desgewenst tot stilstand). Dit is in de praktijk eenvoudig te doseren, zodat het niet ten koste gaat van het comfort. Heel slim: ook bij een volle accu remt de No8 ook af op de motor, zodat de reactie op het stroompedaal altijd gelijk is.

Rijeigenschappen

Met de komst van de No8 biedt DS alleen nog elektrische auto's aan en daarom kon het platform worden geoptimaliseerd voor elektrisch rijden. Dat komt terug in de stroomlijn, de geluidsisolatie, de fijnregeling van het mechaniek en dus ook in de rijeigenschappen. De rijeigenschappen zijn misschien wel de grootste verrassing van deze kennismaking met het nieuwe topmodel van DS!

Omdat de No8 er groter uitziet dan hij is, voelt de auto verrassend wendbaar. Tegelijkertijd kiest DS ervoor om het hoge gewicht van de auto niet te verhullen. De No8 voelt zwaar (de vierwielaangedreven versie meer dan de tweewielaandrijver) en nodigt daarom absoluut niet uit tot sportief rijden. Wanneer de elektronica zijn werk kan doen (vrij zicht voor de camera die het wegdek leest / matige snelheid), maakt de No8 het rijden juist makkelijk en dat zorgt voor het superieure gevoel dat hoort bij een auto als deze.

Conclusie

De kennismaking met de DS No8 was een aangename verrassing. Het nieuwe topmodel van DS Automobiles ziet er niet alleen bijzonder uit, maar overtreft de verwachtingen zelfs met de overige kwaliteiten. Omdat de No8 er veel groter en statiger uitziet dan hij is, is deze crossover onverwacht wendbaar. Toch kiest DS expliciet voor rust en comfort. De No8 is zeer stil, presteert met gemak en heeft een enorme actieradius, hetgeen voor een superieur gevoel zorgt.

Dankzij de bijzondere vormgeving van het exterieur en het interieur hebben de inzittenden steeds het bevoorrechte gevoel om iets bijzonders te rijden. Ten opzichte van de vorige modellen is de No8 meer volwassen, meer verfijnd en tegelijkertijd nog stijlvoller. De No8 is minder Frans dan voorheen en meer werelds om een bredere doelgroep aan te kunnen spreken dan alleen Francofielen.

Dankzij een doordacht ontwerp op het gebied van techniek is de prijs scherp. Zo kan de No8 concurreren met de Duitse premiummerken én met de Chinese nieuwkomers.