Een groots idee

Op het eerste gezicht lijkt de IONIQ 5 iets tussen een ufo en een retro auto in te zijn. De basisvormen zijn die van een gewone hatchback, maar op details is de "5" juist heel futuristisch. Als stijlelement gebruikt Hyundai namelijk kleine blokjes die pixels van een beeldscherm lijken. Scherpe hoeken en harde lijnen geven de 5 iets opwindends.

Zodra de IONIQ 5 naast een andere auto wordt geparkeerd valt nog iets op: deze hatchback is ontzettend groot! Hyundai heeft weliswaar de vertrouwde basisvorm van een hatchback genomen, maar deze in alle richtingen opgeblazen. De IONIQ 5 is in feite een enorme auto. Echter, omdat de verhoudingen tussen de wielen, het glas en het plaatwerk hetzelfde zijn als bij iedere andere auto valt niet direct op hoe groot de IONIQ 5 is. Bovendien breken de vele vouwen in het plaatwerk de grote oppervlakken, waardoor de auto ook minder massief lijkt.

Ruimte

Wie er nog niet van overtuigd is dat de IONIQ 5 een reus van een auto is, merkt dat wel bij het plaatsnemen achter het stuurwiel. De IONIQ 5 heeft geen diepe zit, maar heeft juist een eenvoudige instap als een SUV. Ook de binnenruimte is vergelijkbaar met die van een SUV, terwijl de indeling van de ruimte en de zit juist die van een gewone hatchback zijn. Dankzij de forse breedte is er heel veel ruimte tussen de voorstoelen. De lange wielbasis en hoge bouw zorgen voor ongekende hoofd- en beenruimte achterin (voor een hatchback). Achter de cabine is nog eens een forse bagageruimte, terwijl onder de voorklep ook bergruimte is te vinden.

En daarmee is de IONIQ 5 een heel bijzondere auto. Wie zich niet prettig voelt bij de macho uitstraling van een SUV, maar wel de ruimte ervan wil hebben, kan die nu vinden in deze reuze hatchback van Hyundai. Ook wie groot van stuk is en niet lekker zit in een doorsnee hatchback, vindt in de IONIQ 5 een auto die in alle opzichten een maatje groter is. Omdat alles aan de auto zo ruim is bemeten, valt op dat de rugleuningen van de voorstoelen ongebruikelijk smal zijn.

De sfeer in het interieur is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering. Eerder is gereden met een exemplaar met een wit interieur en dan is de IONIQ 5 als een ufo op wielen. Dit keer is gekozen voor een zwart interieur en dan is al het bijzondere er op slag van af! Echter, de beeldschermen die van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard lopen zijn nog steeds gevat in een witte behuizing en dat staat niet bij het zwarte interieur. Kortom: wie de vormgevers van Hyundai wil beledigen kiest voor een IONIQ 5 met donker interieur.

„Deze Koreaan laadt sneller dan diverse Duitsers die een veelvoud van de IONIQ 5 kosten“

Uitrusting

De reden voor deze tweede testrit is om kennis te maken met het middelste uitrustingsniveau. Eerder is gereden met het topmodel en nu met de "Connect+". Die heeft zelfs een voordeel boven de luxere "Lounge"! Beide versies hebben verzonken deurhendels voor een optimale stroomlijn, maar bij de Connect is dit geheel mechanisch (tegenover elektrisch voor de Lounge) waardoor de kans op storingen kleiner is. Ook verder is de uitrusting van de Connect+ ruim voldoende op het gebied van infotainment, luxe en veiligheid.

Wat dat laatste betreft: de IONIQ 5 kan in beperkte mate zelfstandig remmen, "gas" geven en sturen. Ook wanneer die functies niet zijn ingeschakeld, is altijd duidelijk voelbaar hoe de elektronica de bestuurder een zetje in de juiste richting wil geven en dit kan als hinderlijk worden ervaren. Het head-up display toont zijn informatie ongebruikelijk hoog en dus nadrukkelijk in het blikveld van de bestuurder. Wat Autozine betreft is dit effectiever dan gemiddeld, maar ook dit zou als hinderlijk kunnen worden ervaren. Heel handig: in de weergave van het head-up display wordt een waarschuwing getoond wanneer zich een auto in de dodehoek bevindt. Wat tijdens de rit als gebrek is ervaren is slim grootlicht met een matrix die selectief zaken uitlicht of dimt.

De Connect+ uitvoering is voorzien van een audiosysteem van Bose met een uitgesproken kunstmatig en bombastisch geluid. Voor het luisteren naar podcasts of nieuws is dit tolerabel. Voor hifi-liefhebbers is de geluidskwaliteit bij het weergeven van muziek zo akelig, dat dit een reden kan zijn om een andere auto te kiezen.

Elektrische auto

Terwijl de eerste IONIQ leverbaar was als hybride, plug-inhybride en elektrische auto is deze IONIQ 5 alleen verkrijgbaar met volledig elektrische aandrijving. Volgens Hyundai was de hybride techniek een tijdelijke stap om de overgang van verbrandingsmotoren naar elektrisch rijden eenvoudiger te maken. Nu zijn de techniek en infrastructuur voor het laden echter klaar voor geheel elektrisch rijden en is de tussenvorm niet meer nodig.

De IONIQ 5 is verkrijgbaar met een 58 en 77 kW batterij, alsmede met twee- en vierwielaandrijving. Bij veel elektrische auto's betekent het verschil tussen twee- en vierwielaandrijving ook een groot verschil in vermogen, omdat het het verschil tussen een of twee elektromotoren betekent. De IONIQ 5 met alleen achterwielaandrijving heeft echter slechts 10 pk minder dan de versie met vierwielaandrijving. Daarom komt ook deze voordeligere versie met groot gemak en enthousiasme van zijn plek. Eenmaal op snelheid accelereert de IONIQ 5 venijnig snel, zoals alleen een elektrische auto dat kan. Het verschil tussen twee- en vierwielaandrijving is daarom alleen merkbaar onder extreme weersomstandigheden. Voor de prestaties of het weggedrag is de versie met vierwielaandrijving de meerprijs niet waard.

Tijdens de proefrit onder ideale weersomstandigheden (warm, windstil) kwam het verbruik na een week rijden uit op 15.7 kWh per 100 km. Dat geeft een daadwerkelijk bereik van ruim 450 km. Laden doet de IONIQ 5, wederom onder ideale weersomstandigheden, bijzonder snel. Tijdens de test is van 20% tot 80% geladen met een continue snelheid van 148 kW. Deze Koreaan laadt sneller dan diverse Duitsers die een veelvoud van de IONIQ 5 kosten! Op de boordcomputer wordt tijdens het laden veel informatie getoond, zodat de bestuurder direct ziet wanneer de laadsnelheid afneemt en het raadzaam is om de weg te vervolgen of een andere lader te zoeken.

Weggedrag

In het weggedrag is duidelijk merkbaar dat de IONIQ 5 een hatchback met groeistuipen is. Ondanks het beschaafde uiterlijk heeft de IONIQ 5 veel ruimte nodig en is dit geen autootje om in de stad zomaar ergens tussen de "smijten". Bij parkeren is het altijd zaak om een ruim bemeten parkeervak te zoeken en zelfs bij achteruitrijden valt op dat de draaicirkel enorm is. Dat is vreemd, want de versie met alleen achterwielaandrijving heeft in theorie de ruimte om de voorwielen extra ver in te draaien.

Omdat de accu's in de vloer zijn verwerkt ligt het zwaartepunt laag en centraal. Bovendien heeft de IONIQ 5 geen grote bodemvrijheid, zoals SUV's met een vergelijkbare maat wel hebben. Daarom is het weggedrag van de 5 bijzonder goed. Zolang rekening wordt gehouden met de vorstelijke afmetingen, laat de IONIQ 5 zich rijden als een snelle en capabele hatchback.

Conclusie

Rijdt de Hyundai IONIQ 5 zo bijzonder als het uiterlijk doet vermoeden? Zeker! En dat is te danken aan het bijzondere concept. Om zich te onderscheiden van de concurrentie brengt Hyundai namelijk niet de zoveelste SUV op de markt. Om toch veel ruimte te bieden (aan passagiers en batterijen) kiest Hyundai voor een extra grote hatchback.

Dit concept is tegelijkertijd het sterkste en het zwakste punt van de IONIQ 5. Wie een SUV rijdt is er aan gewend, maar de IONIQ 5 is de eerste hatchback die continu zorgen geeft omdat de bestuurder moet zoeken naar extra grote parkeervakken en rekening moet houden met een zeer grote draaicirkel. Daar staat tegenover dat de binnenruimte enorm is. Bovendien rijdt de IONIQ 5 anders dan een elektrische SUV van vergelijkbare omvang. De geringere bodemvrijheid zorgt voor een nog lager zwaartepunt en daarmee voor een stabieler en dynamischer weggedrag.

Ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor levert de IONIQ 5 superieure prestaties, souplesse en comfort. De actieradius is vergelijkbaar met die van een auto met benzinemotor, waardoor het afleggen van lange afstanden geen probleem vormt.