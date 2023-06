Prius in perspectief

Omdat Toyota werkt aan twee lijnen van modellen: een serie van geheel elektrische auto's en modellen met meer conventionele aandrijving. Die Prius behoort tot die laatste. Omdat de Prius niet langer het meest innovatieve model van Toyota is, krijgt het model een andere rol toebedeeld: die van boegbeeld voor het merk.

En daarom is meer werk van het uiterlijk gemaakt dan ooit tevoren. De voorgaande versies waren voornamelijk vormgegeven in de windtunnel. De nieuwe Prius is daarna ook nog eens grondig onder handen genomen door vormgevers. Bovendien bevinden de batterijen zich dit keer niet onder de laadvloer, maar onder de achterbank. Daardoor kan de auto een stuk lager worden en dus nog gestroomlijnder. Het hoogste punt van het dak is iets naar achteren verplaatst, waardoor de onderlinge verhoudingen meer harmonieus zijn. Zeker in het geel is de Prius voortaan een ronduit fraaie en begeerlijke auto.

Ruimte

Het interieur is juist meer behouden. Voorgaande generaties van de Prius hadden van binnen meer weg van een ufo dan van een auto, maar dat is zeker niet het geval bij deze vijfde generatie. De opzet van het dashboard is minimalistisch, maar door het gebruik van verschillende materialen, texturen, patronen en kleuren toch op het randje van rommelig. Dankzij het kleine stuurwiel kunnen de klokken bovenop de stuurkolom worden geplaatst, vallen ze beter in het blikveld van de bestuurder en zijn ze dus makkelijker afleesbaar.

De ruimte voorin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De beenruimte achterin is net voldoende en vanwege de aflopende daklijn schampen lange volwassenen het dak. De bagageruimte is laag, maar wel heel diep. De elektrisch bedienbare achterklep zorgt voor extra comfort.

Uitrusting

Omdat de Prius het nieuwste model is van Toyota, is de auto voorzien van de laatste stand van de techniek volgens Toyota. Echter, er is niets revolutionairs aan de auto. Tijdens de test vielen wel een paar zaken op. Het merkloze audiosysteem heeft een bombastisch en vermoeiend geluid. De bestuurders-assistent kan geheel zelfstandig filerijden en doet dat in de praktijk uitstekend.

„Misschien is de Prius niet langer revolutionair, deze vijfde generatie is wel de fijnste Prius tot nu toe“

Weggedrag

Zoals gebruikelijk bij een Toyota is het weggedrag weinig uitgesproken. De Prius is simpelweg overal goed in en heeft een lineair karakter. Dat wil zeggen dat de auto ongeacht de omstandigheden en snelheid vrijwel hetzelfde reageert op commando's van de bestuurder. Omdat de bestuurder nauwelijks merkt hoe capabel de auto is, lijkt het weggedrag saai maar is het in feite zeer goed.

Plug-in hybride

Volgens Toyota is het grootste voordeel van hybride-aandrijving dat het geen enkele inspanning of aanpassing van de bestuurder vereist. Een heel andere insteek: met een beperkte hoeveelheid grondstoffen maakt hybride-techniek een auto veel zuiniger. Dit terwijl een volledig elektrische auto veel meer schaarse grondstoffen vereist en de volledige accucapaciteit slechts zelden wordt benut. Er zijn dus nog steeds zeker dingen te zeggen voor een hybride.

Echter, veel merken bieden hun modellen aan met benzine-, hybride-, pluginhybride- en elektromotor. Toyota biedt die keuze niet en levert de Prius alleen met een plug-inhybride (ook wel bekend als "PHEV" voor "plug-in hybrid electric vehicle). Standaard wint iedere hybride energie terug tijdens remmen en uitrollen. Een plug-inhybride kan tevens worden opgeladen aan een stekker. Daarom beschikt een PHEV over een accu met een grotere capaciteit en dat betekent weer dat langer en vaker geheel elektrisch kan worden gereden. Een nadeel van de plugin: het laagdrempelige karakter is weggenomen omdat een PHEV alleen zinvol is wanneer iedere kans wordt benut om te laden. Wanneer niet consequent wordt opgeladen, is de grote batterij slechts ballast.

In de praktijk is goed merkbaar dat de Prius veel meer is dan een standaard hybride. De prestaties zijn uitstekend en worden bovendien met gemak geleverd. Ook vanaf hoge snelheid weet de Prius moeiteloos te versnellen. Het geluidsniveau is zeer laag. Op lage snelheid is slechts een lichte "grondtoon" hoorbaar en pas vanaf 120 km/u klinken rijgeluiden van betekenis.

De Prius kan de beschikbare energie niet automatisch verdelen over de route aan de hand van de bestemming in het navigatiesysteem. De rit begint altijd elektrisch. Wanneer de batterij bijna leeg is schakelt de benzinemotor in en assisteert de elektromotor slechts voor meer souplesse en betere prestaties. Tijdens de test kon 86 km geheel elektrisch worden afgelegd (verbruik: 14.5 kWh / 100 km). Een rit met lege accu door steden en buitengebieden (geen snelwegen) kostte 4.1 liter per 100 km. Daarmee is het verbruik vrijwel gelijk aan dat van de vorige Prius, terwijl de prestaties significant zijn verbeterd.

Conclusie

Waarom is de nieuwe Toyota Prius wederom een hybride, terwijl deze "voorloper" (letterlijke vertaling) bekend staat om zijn innovatieve techniek? Inmiddels bieden vrijwel alle andere merken hybrides, dus dat is niets bijzonders meer. Bovendien is vrijwel iedere Toyota inmiddels een hybride en veel van die modellen zijn beter afgestemd op hun taak (stationcar, SUV, etc.). Bovendien: vergelijkbare elektrische auto's zijn inmiddels goedkoper dan deze Prius.

De nieuwe Toyota Prius moet daarom vanuit een ander perspectief worden bekeken. De Prius is gemaakt voor de wereldmarkt en alleen West Europa is echt klaar voor elektrisch rijden. Daarbuiten biedt een hybride nog altijd de best mogelijke combinatie van comfort, prestaties en verbruik. Om toch meerwaarde te bieden ten opzichte van de voorgaande generatie is de nieuwe Prius een plug-inhybride. Het gemak waarmee de Prius presteert, het zeer lage verbruik en de rust zorgen ervoor dat dit wel de ultieme hybride is. Misschien is de Prius niet langer revolutionair, deze vijfde generatie is wel de fijnste Prius tot nu toe.