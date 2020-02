Autotest | Er zijn twee goede redenen om voor de Peugeot 508 te kiezen: deze grote Fransoos ziet er geweldig uit en rijdt zo goed als hij eruit ziet. Vanaf nu biedt de 508 echter nog meer schoonheid, hij is namelijk ook leverbaar als hybride. Tijd voor een hernieuwde kennismaking!

"Radicaal anders" is het motto van de Peugeot 508. Twee jaar na de introductie geldt dat nog steeds. Omdat Peugeot heeft durven kiezen voor een compleet andere aanpak is de 508 nog steeds een schoonheid tussen de grijze massa.

En dat is niet anders voor de nieuwe hybride-versie. Volgens Peugeot moet elektrisch rijden namelijk niets bijzonders zijn en daarom ziet de "508 HYbrid" er net zo uit als de varianten met een benzine- of dieselmotor. Alleen het typeplaatje achterop verraadt dat dit de hybride is.

Ruimte en uitrusting

"Radicaal anders" geldt ook voor het interieur van iedere 508, inclusief deze hybride. De 508 heeft een klein stuurwiel en de stoel dwingt de bestuurder in een actieve zithouding, bijna om het stuurwiel heen. Daarmee zit de bestuurder als in een sportwagen en dat zorgt voor maximale controle over de auto. Een bijkomend voordeel: omdat het stuurwiel zo klein is, passen de klokken bovenop de stuurkolom en dat maakt ze veel makkelijker afleesbaar dan klokken achter het stuurwiel. Deze zogenaamde "iCockpit" blijft echter een geval van haat of liefde. Wie zich erin thuisvoelt wil nooit meer anders. Wie zijn of haar draai niet kan vinden, zal alleen al om die reden geen Peugeot willen rijden.

Naast de bijzondere zithouding, geeft Peugeot een eigen invulling aan de bediening. Geheel volgens de trend zijn de meeste functies te bedienen middels een centraal geplaatst beeldscherm. Peugeot wijkt juist af van de trend door onder het beeldscherm een rij tuimelschakelaars te monteren die voor het gebruik van het systeem niet noodzakelijk zijn, maar wel heel interessant staan. Alle "graphics" op de diverse beeldschermen zijn zeer fraai verzorgd en ook dat draagt bij aan het gevoel een bijzondere auto te rijden.

In de hier gereden 508 SW (stationwagon) ging vorm soms voor functie. Zo is de ruimte op de achterbank gering, zeker omdat lange bestuurders de voorstoelen veelal achterover zetten om een prettige zithouding te vinden. Als dan ook nog wordt gekozen voor het optionele glazen panoramadak moeten de voorstoelen nog verder achterover worden gezet om voldoende hoofdruimte te hebben.

De bagageruimte van de HYbrid is gelijk aan die van iedere andere 508 SW (let op: de brandstoftank is verkleind om ruimte te maken voor de batterij). Het afdekscherm van de bagageruimte beweegt niet mee met de achterklep en moet steeds met de hand worden geopend of gesloten. Wie vergeet de afdekhoes terug te rollen halveert het zicht in de binnenspiegel.

Hybride

De hybride van de 508 is een combinatie van een benzine- en een elektromotor. Peugeot kiest daarbij voor een plug-inhybrid. Net zoals iedere andere hybride wordt tijdens het rijden energie teruggewonnen bij het remmen en ruitrollen. Daarnaast kan de 508 HYbrid worden geladen met een stekker (4 tot 8 uur aan een standaard stopcontact, 1.5 tot 2 uur aan een publiek laadpunt (6.6 kW)). Daardoor kan de elektromotor vaker assisteren en zal het verbruik per saldo lager zijn.

De Peugeot 508 leent zich zelfs om over een beperkte afstand geheel elektrisch te rijden. De testrit ving aan met een volle accu en daarop kon precies 30 km (47 km volgens WLTP-norm) worden afgelegd (glooiend landschap, gunstige temperatuur). Als elektrische auto is de 508 SW voorbeeldig stil. Dan biedt de motor een rust en souplesse die superieur is aan die van iedere verbrandingsmotor. Wanneer de accu bijna leeg is, springt de benzinemotor automatisch bij. Dit is duidelijk merkbaar in de vorm van geluid en trillingen, maar is zeker niet storend.

„Zoals bij de alle hybrides geldt: de combinatie van een elektromotor en een verbrandingsmotor biedt alleen voordelen, geen nadelen“

Wanneer de benzine- en elektromotor samen voor de aandrijving zorgen, heeft de bestuurder de keuze uit een standaard, een comfortabele en een sportieve modus. Het verschil tussen deze modi is in de praktijk gering. In de standaard modus zijn de prestaties al prima. In de sportstand heeft het mechaniek echter minder bedenktijd nodig voordat het volledige motorvermogen van 225 pk / 360 Nm ook daadwerkelijk beschikbaar is. Dan is de 508 HYbrid een ronduit vlotte auto (0-100 km/u in 8 seconden, topsnelheid 240 km/u). Echter, de standaard 225 pk sterke 508 is net even sneller. Bovendien is er een nog veel snellere hybride-versie van de Peugeot 3008 en dat lijkt raar omdat de 508 het topmodel is van Peugeot. De motorsport-afdeling van Peugeot heeft echter een volledig elektrische 508 aangekondigd: de 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) zou zelfs exotische sportwagens zoek kunnen rijden.

Het verbruik is geheel afhankelijk van de frequentie van opladen. Wie iedere 30 km laadt, kan uitkomen op een verbruik van nul. Hoe minder wordt geladen, hoe hoger het gemiddelde verbruik. Bij gemiddeld dagelijks verbruik zou de 508 HYbrid volgens Peugeot een goed alternatief voor een diesel zijn.

Weggedrag

De eerder genoemde "iCockpit" zorgt niet alleen voor een andere zithouding, maar ook voor een andere rijbeleving. Dankzij het kleine stuurwiel is een kleinere stuuruitslag nodig om een bocht te sturen en dat maakt de auto wendbaar en levendig. In de stad valt de 508 positief op met de relatief kleine draaicirkel. Minder prettig is de matige overzichtelijkheid van het koetswerk. De parkeercamera is daarom geen luxe, maar noodzaak.

In het weggedrag is merkbaar dat dit een hybride is. Ten opzichte van de standaard 225 pk sterke 508 SW weegt deze HYbrid duidelijk meer en dat is voelbaar in de beweeglijkheid van de auto. De standaard 508 reageert net iets vlotter en levendiger op commando's van de bestuurder en heeft daarom een grotere pret-factor. Daar staat tegenover dat het zwaartepunt van de hybride lager ligt dankzij de laag in het koetswerk gemonteerde accu's en dat maakt de 508 HYbrid een fractie stabieler. Dit zijn echter details en ongeacht de aandrijving blijft de 508 (SW) een heerlijke auto die volop voldoening geeft bij sportief rijden.

Conclusie

De Peugeot 508 biedt voortaan nog meer schoonheid. De 508 was al mooi om te zien en spannend om te rijden. Dankzij de hybride aandrijving is dit topmodel van Peugeot comfortabeler, vlotter en schoner geworden. Zoals bij de alle hybrides geldt: de combinatie van een elektromotor en een verbrandingsmotor biedt alleen voordelen, geen nadelen.