De "grote nieuwe zakenauto" in kwestie is de Superb, het topmodel van Skoda. De eerste twee waren al royaal bemeten, maar deze vierde generatie doet daar nog eens een stevige schep bovenop. De sedan en stationcar ("Combi") zijn even groot en hebben dezelfde wielbasis. Het verschil zit puur in de daklijn.

Ruimte

Het lijnenspel is in beide gevallen weinig opmerkelijk. De Superb volgt de stijl van de voorgaande modellen en brengt daar weinig verandering in. En daar is een goede reden voor: alles draait om de binnenruimte en die is welhaast overweldigend. De bagageruimte van de Combi meet 690 liter en dat is al bovengemiddeld groot. Met de achterbank opgeklapt neemt dat toe tot 1.950 liter en dat is voldoende om spontaan pleinvrees te krijgen!

De aantrekkingskracht van de Superb Combi zit echter in meer dan alleen ruimte. Skoda weet die ruimte heel slim te benutten met zogenaamde "Simply Clever"-voorzieningen. Zo zijn achter het linker zijpaneel van de bagageruimte paneeltjes met voetjes van klittenband te vinden die op laadvloer kunnen worden bevestigd. Op die manier kunnen spullen van elkaar gescheiden worden en/of wordt voorkomen dat vracht gaat schuiven. De achterklep is elektrisch bediend en dat geldt ook voor de afdekhoes; die beweegt elektrisch om de bagageruimte af te dekken of juist maximale toegang te bieden. Een USB-aansluiting bij de binnenspiegel maakt het makkelijk om een dashcam aan te sluiten. En dit zijn slechts een paar voorbeelden uit een lange lijst slimmigheden.

„Bij de Superb gaat functionaliteit zo ver, dat de auto zichzelf bijna wegcijfert“

De hoofd- en beenruimte op de achterbank is riant, mede omdat dit topmodel van Skoda in het thuisland Tsjechië als auto met chauffeur wordt gebruikt. De testauto is voorzien van het optionele slaappakket, bestaande uit rolgordijntjes tegen de achterruiten, steuntjes aan weerszijden van de achterste hoofdsteunen en een dekentje (handig opgeborgen in een eigen compartiment onder de hoedenplank).

Ook voorin imponeert de Superb met ruimte en omdat Skoda dit keer vooraan stond bij de materiaalkeuze is de aankleding ronduit chic. De testauto is voorzien van bruin leder dat is bewerkt met olijfolie om het duurzaam te maken. Het dashboard heeft precies voldoende decoratieve elementen om het aantrekkelijk te maken, maar niet zoveel dat het ordinair wordt. De prominent aanwezige lichtstrips hadden van de Autozine-redactie niet gehoeven, maar zijn gelukkig eenvoudig te dimmen.

Uitrusting

Omdat de Superb het topmodel is van Skoda, is het model voorzien van alle voorzieningen die logischerwijs in dit segment kunnen worden geleverd. Denk daarbij niet alleen aan stoelverwarming, maar ook -koeling.

Centraal staat een groot beeldscherm waarop het audio-, communicatie- en navigatiesysteem draait. Dit biedt alles wat verwacht mag worden, inclusief een slimme spraakgestuurde assistent. Het Canton audiosysteem heeft een sprankelend, helder geluid. Heel handig zijn de zogenaamde "Smart Dials". Dit zijn draaiknoppen die meerdere functies hebben en een klein beeldschermpje in het hart van de knop geeft aan welke functie op dit moment vervuld wordt.

Ondanks het feit dat Volkswagen en Skoda dezelfde elektronica gebruiken voor de veiligheidsvoorzieningen, lijkt de fijnregeling ervan de verschillen. Terwijl Volkswagen enige speelruimte biedt, treedt de Skoda veel sneller corrigerend op. Gelukkig zijn de waarschuwingsgeluiden bescheiden, waardoor de systemen tijdens de testrit toch niet zijn uitgeschakeld.

Mild-hybrid

Afhankelijk van de markt is de Superb leverbaar met grote benzine- en dieselmotoren. In Nederland is het aanbod van motoren beperkter: er staan een mild-hybrid en plugin-hybrid op de prijslijst. De Skoda Superb en Volkswagen Passat hebben dezelfde motoren, met dezelfde fijnregeling. De prestaties, rijgeluiden en het verbruik zijn daarom vergelijkbaar.

Voor deze test is de mild-hybrid gereden en die heeft een ander karakter dan andere mild hybrids. Veelal is duidelijk voelbaar dat energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal, omdat de auto dan inhoudt alsof wordt teruggeschakeld. De Superb daarentegen rolt juist makkelijk uit en wint voor het gevoel nauwelijks energie terug. Ook van elektrische assistentie is weinig merkbaar, anders dan langdurig uitrollen met een uitgeschakelde motor, die wanneer nodig daarna weer snel start.

De prestaties van de hier gereden 150 pk / 250 Nm sterke variant zijn ruim voldoende. Wanneer meer wordt gevraagd wordt dat prompt geleverd, maar de 1.5 liter viercilinder moet hard werken in deze grote Superb. De mild-hybrid nodigt daarom uit tot de kalme rijstijl en dat resulteert in een testverbruik van 6.2 liter per 100 km (volgens de boordcomputer, aftanken gaf een veel minder rooskleurig beeld).

Weggedrag

Bij de Superb gaat functionaliteit zo ver, dat de auto zichzelf bijna wegcijfert. De auto heeft geen sportief of comfortabel karakter, maar maakt het rijden vooral zo makkelijk mogelijk. Alleen indien geforceerd toont de Superb zijn capaciteiten en die zijn zowel qua dynamiek (snelle bochten) als comfort (slechte wegen) prima. Ten opzichte van de vorige Superb is er een duidelijk verschil waarneembaar: de nieuwe Superb heeft een nog statiger en grootser karakter.

Conclusie

Waartoe is Skoda in staat als het de vrije hand krijgt? In het bieden van nog meer ruimte en functionaliteit dan voorheen. Dat is niet alleen te danken aan de forse buitenmaten, maar ook aan de vele slimme voorzieningen die het dagelijks leven met de auto echt veraangenamen. Dat gold al voor andere Skoda-modellen, maar gaat in de Superb in alle opzichten nog verder. Daarbij zijn de bouwkwaliteit en uitrusting hoogwaardiger dan voorheen.

De techniek en rijeigenschappen zijn merkbaar ondergeschikt aan de functionaliteit. De Superb wil het rijden vooral makkelijk maken. Van slecht weer, slechte wegen, hoge snelheid of het mild-hybrid systeem is simpelweg weinig te merken. Wel is merkbaar dat de Superb een grote auto is en dat zorgt voor de rust en het statige karakter dat hoort bij een topmodel.