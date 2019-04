Autotest | Een stationcar moet functioneel en ruim zijn. En omdat auto's van dit type in de regel intensief gebruikt worden, mogen ook hoge eisen worden gesteld aan het comfort en de veiligheid. De Peugeot 508 SW voldoet uiteraard aan al die eisen. Maar Peugeot wil meer dan dat. De 508 SW wil radicaal anders zijn. Is dat gelukt?

Peugeot introduceerde de 508 Berline (sedan) ongeveer een half jaar eerder dan de hier geteste stationcar. Omdat de 508 zo anders is dan anders, presenteerde de Franse autofabrikant de sedan als "radicale berline". En die term "radicaal" is zeker ook van toepassing op de stationcar!

Het uiterlijk van de testauto is zo gewaagd, dat sommige conceptcars tammer ogen dan dit productiemodel. De 508 SW heeft een zeer lage neus, een uitgesproken brede grille en meer dan venijnig kijkende koplampen. De lijnen komen minder goed tot hun recht vanwege de donkere kleur van de testauto, maar als stationcar ligt de nadruk bij de 508 nog meer op het langgerekte, elegante silhouet. De hier gereden versie is een zogenaamde "GT"-uitvoering en die is rijker aangekleed dan menig liefhebbersauto na een bezoek aan de accessoire-handel, maar dan stijlvol. Kortom: wat betreft de vormgeving weet de 508 SW zich absoluut te onderscheiden van de massa en wat Autozine betreft is dat in positieve zin.

iCockpit

Maar het exterieur is nog niets in vergelijking met het interieur! Iedere moderne Peugeot is namelijk voorzien van een zogenaamde "iCockpit". Dat staat voor een klein stuurwiel dat diep het interieur in priemt met de klokken niet achter het stuurwiel, maar bovenop de stuurkolom. Deze constructie dwingt de bestuurder in een actieve houding, alsof het een sportwagen betreft. Het effect hiervan heeft twee voordelen: vanwege de zithouding heeft de bestuurder betere controle over de auto en de plaatsing van de klokken maakt deze makkelijker (dus veiliger) afleesbaar. De iCockpit is een geval van haat of liefde. Wie zijn of haar draai niet kan vinden, zal zich nooit thuisvoelen in het eigenzinnige interieur van de 508. Wie wel is gecharmeerd van de iCockpit zal alleen om die reden al voor een Peugeot kiezen.

Als het om de ruimte gaat is de 508 SW heel gewoontjes. Peugeot biedt geen ruimtebesparende vondsten en geen ergonomische hoogstandjes om deze stationcar tot een ruimtewonder te maken. De inhoud van de bagageruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Niet meer en niet minder dan dat. De 508 SW is voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep, maar dat is inmiddels gangbaar in dit segment. Toch vond Peugeot een manier om zich ook hier te onderscheiden van de massa: de testauto is voorzien van een (zeer zware) laadvloer met hetzelfde houtpatroon als op het dashboard. Dat verheft dit "werkpaard" ver boven de massa!

De 508 stationwagon heeft dezelfde wielbasis als de sedan, alleen de daklijn verschilt (de 3 cm extra overhang achter de achterwielen is te verwaarlozen). De afstand van de voorstoelen tot de achterbank is gelijk aan die in de sedan en dat betekent dat de beenruimte achterin deze grote Fransoos helaas matig is. Ook zit er nog steeds een forse hobbel in het plafond, waardoor passagiers achterin nadrukkelijk tegen de rugleuning moeten zitten.

Uitrusting

De 508 is voorzien van alle gangbare semi-zelfrijdende functies en een modern infotainment-systeem, inclusief ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. De bediening van alle functies is niet beter of slimmer dan gebruikelijk, maar wel anders. Onder het centrale beeldscherm is een rij knoppen te vinden waarmee wordt gekozen voor audio, navigatie, communicatie of klimaatcontrole. Vervolgens worden met menu's op het beeldscherm verdere keuzen gemaakt. De fraaie animaties tonen dat de vormgevers net even meer aandacht voor detail hadden dan bij andere merken.

Het audiosysteem van de Franse audio-specialist Focal verdient een speciale vermelding. Het geluid is vol, gedetailleerd en realistisch. Naast de iCockpit is het Focal-audiosysteem misschien wel het sterkste punt van deze generatie Peugeots.

Diesel

Tijdens de eerste kennismaking met de 508 sedan in de zomer van 2018 werden hybride en elektrische motoren aangekondigd. Men gaf aan dat wereldwijd de vraag naar traditionele benzine- en dieselmotoren het grootst was en dat daar eerst aan zou worden voldaan. Inmiddels is het lente 2019 en de (deels) elektrische motoren zijn nog steeds niet verkrijgbaar.

Daarom is voor deze tweede kennismaking gereden met de favoriet van het Franse publiek: de 180 pk / 400 Nm sterke "BlueHDI". Deze dieselmotor is vanaf het eerste moment zeer sterk en daadkrachtig, zonder ooit agressief te worden. Bij lage snelheid is altijd voelbaar dat er een lawine van vermogen paraat staat. Wanneer dat vermogen wordt aangesproken, is de 508 SW serieus snel. Het testverbruik kwam uit op 5.7 liter per 100 km en dat is gemiddeld voor een moderne auto van deze omvang en met dit vermogen.

Alhoewel de motor nauwelijks hoorbaar is, zijn de banden en de rijwind dat wel. Vanaf zo'n 110 km/u nemen de rijgeluiden sterk toe. Gezien het prijskaartje van de auto zou de 508 SW op hoge snelheid stiller mogen zijn.

Weggedrag

Hoe een auto rijdt is niet alleen afhankelijk van de techniek, maar ook van de presentatie. Ongeacht de daadwerkelijke rijkwaliteiten zorgt de iCockpit ervoor dat de 508 heel anders rijdt dan een doorsnee auto. De zithouding en het feit dat een kleine stuurbeweging volstaat voor zelfs een scherpe bocht, zorgen voor een heel andere ervaring.

Wie in Nederland een dagelijkse woon-werkroute over de snelweg aflegt, zal echter nauwelijks ervaren waartoe de 508 (SW) daadwerkelijk in staat is. Het is pas op kronkelende dijkjes en bochtige binnenwegen waar de 508 echt schittert. Dan biedt de 508 meer dan alleen de bijzondere presentatie. Het gemak waarmee het onderstel alle situaties afhandelt zorgt er dan ook nog eens voor dat de 508 SW een superieur gevoel geeft.

Conclusie

De tweede generatie van de Peugeot 508 is nu ook beschikbaar als stationwagon, ofwel "SW". Net als de sedan, charmeert de stationcar met extravagante vormgeving en een bijzondere opzet van het interieur. De "iCockpit" dwingt de bestuurder in een actieve houding en dat zorgt voor betere controle over de auto en een beter zicht op de klokken.

Als het gaat om de binnenruimte, uitrusting en veiligheidsvoorzieningen is de 508 SW goed, maar niet bovengemiddeld. De iCockpit maakt het rijden onder alle omstandigheden bijzonder. Op een uitdagend parcours kan de 508 SW zich echt bewijzen en zijn ook de rijeigenschappen bovengemiddeld goed.