Chinees voor fijnproevers

Toen Zeekr de redactie van Autozine uitnodigde om te kennis te maken met dit nieuwe merk was er aanvankelijk weinig interesse. Het zal wel weer een Chinees merk zijn dat weer een middelgrote SUV introduceert die qua rijeigenschappen weer is gericht op de gemiddelde bestuurder. Maar nee! De Zeekr 001 houdt het midden tussen een sedan en een hatchback en is daarom een "liftback". De fabrikant zelf spreekt heel optimistisch over een "shooting brake", maar daarvoor ontbreekt een element van lengte en elegantie.

Ruimte

Met de uitgesproken vormgeving is deze Chinees niet gericht op een zo breed mogelijk publiek, maar op de echte autoliefhebber! Weliswaar zijn de op de neus liggende koplampen overduidelijk afkomstig van Lynk & Co, de rest van het ontwerp straalt veel meer klasse uit. De vormgeving, afkomstig van de Europese ontwerpstudio, weet met de proporties en het lijnenspel slim te verhullen hoe groot de 001 eigenlijk is. De 001 is 496 cm lang en 200 cm breed en dat is vergelijkbaar met een Mercedes-Benz E-Klasse of BMW 5-Serie.

Toch biedt de 001 beduidend meer binnenruimte dan gebruikelijk bij een auto van deze omvang. De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat de stoelen met geïntegreerde hoofdsteun zijn bemeten op het Europese postuur. De ruimte achterin is enorm en op dit punt kan de 001 zelfs de vergelijking aan met veel duurdere sedans die als auto met chauffeur worden gebruikt! In de testauto zijn de voorstoelen blauw en de achterbank wit en dat is wat Autozine betreft een geslaagd en origineel element.

De riante hoofd- en beenruimte gaat niet ten koste van de bagageruimte, want ook die is fors. Alleen de bergruimte onder de voorklep is bijna zielig klein: hier past alleen een laadkabel in en die moet dan ook nog eens heel netjes zijn opgerold.

Uitrusting

Voor de ergonomie en uitrusting heeft Zeekr overduidelijk gekeken naar Tesla. Het dashboard is minimalistisch omdat vrijwel alle functies worden bediend via een groot, centraal beeldscherm. Zelfs de stijl en indeling van de menu's lijken verdacht veel op die van Tesla.

Om er een positieve draai aan te geven: beter goed gejat dan slecht bedacht, want de soortgelijke systemen van zustermerken Volvo (geheel uitbesteed aan Google / Android) en Lynk & Co (lollige insteek en een assistent die praat als een stripfiguur) kunnen minder bekoren. Zeekr zegt het infotainment-systeem zelf te hebben ontwikkeld op basis van een eigen besturingssysteem. De hardware voor het infotainment-systeem is op het moment van introductie overbemeten, zodat ook toekomstige software probleemloos zal draaien. Dit geldt niet voor de computer die informatie van de vele sensoren voor de bestuurdersassistenten verwerkt. Zeekr zegt in staat te zijn tot autonoom rijden op niveau 3 en niet meer dan dat.

„De 001 daarentegen ziet er goed uit, biedt heel veel ruimte (vooral achterin), heeft een groot bereik, kan snel opladen, heeft een moderne uitrusting en rijdt uitstekend“

Het audiosysteem is verzorgd door het Japanse merk Yamaha. In de basisversie (8 luidsprekers) is de klank hiervan ronduit teleurstellend en is het bijna wonderlijk dat dit gerenommeerde merk zijn naam er aan heeft verbonden. Echter, de luxere variant met 12 luidsprekers heeft het volle, rijke, gedetailleerde en tegelijkertijd beschaafde geluid dat kenmerkend is voor Yamaha.

Elektrische auto

In de merknaam "Zeekr" staat "ze" voor "zero" dat wijst op nul uitstoot en een nieuw begin. De "e" staat voor elektrisch. Alhoewel er met de haren bijgesleept, staat "kr" voor het gas "krypton" dat oplicht bij een elektrische lading. Kortom: Zeekr levert alleen elektrische auto's.

Iedere 001 is voorzien van een batterij met een capaciteit van 100 kWh. Daarnaast is er de keuze tussen achter- of vierwielaandrijving. De eerste heeft een elektromotor met een vermogen van 272 pk. De 001 met vierwielaandrijving heeft op iedere as een elektromotor en daarmee komt het totaal op 544 pk. Via het centrale scherm kan worden bepaald hoe sterk de 001 regenereert (stroom terugwint bij loslaten van stroompedaal). Ook in de meest extreme stand is dit gering in vergelijking met andere elektrische auto's. Rijden met één pedaal kan vreemd genoeg niet in de sportstand.

Voor deze eerste kennismaking, op een afgesloten circuit, is gereden met de vierwielaangedreven variant. In de comfortstand is deze daadkrachtig, zeker niet opdringerig of imposant. Wanneer voor de sportstand wordt gekozen is te merken dat alle systemen op scherp staan (met name het onderstel!) en reageert de auto veel directer. Alhoewel de elektronica de bestuurder nog steeds tegen zichzelf beschermt door het vermogen niet al te snel op te bouwen, is de 001 nu ronduit snel zoals van een elektrische auto in deze prijsklasse mag worden verwacht.

Laden kan de 001 met 22 kW bij een publiek laadpunt en met maximaal 200 kW bij een snellader. Zoals gezegd: deze eerste indruk is gebaseerd op een korte rit op een circuit en daarom is het maximale bereik van 620 km (achterwielaandrijving) of 590 km (vierwielaandrijving) bij lange na niet benut en kon het opladen niet worden getest.

Weggedrag

Een elektrische aandrijflijn maken lukt bijna alle nieuwe autofabrikanten. Het verschil zit in het weggedrag! Hier heeft de 001 van nature een voordeel dankzij de lage bouw ten opzichte van de vele SUV's die de markt bestormen. Daarnaast weet Zeekr met luchtvering (alleen op top-uitvoering) het hoge gewicht van de 001 goed te verhullen, zelfs bij een noodstop. Omdat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor kunnen de voorwielen veel verder indraaien dan bij een soortgelijke auto van dit formaat en heeft de 001 een ongebruikelijk kleine draaicirkel.

Ondanks het feit dat de besturing elektrisch is en er vele veiligheidssystemen over de bestuurder waken, is het stuurgevoel zuiver en direct. Deze directe besturing en het solide gevoel zorgen ervoor dat de 001 niet als eerste probeersel van een nieuw merk is ervaren. Sterker nog: juist de rijeigenschappen zorgen ervoor dat de 001 is ervaren is premium product. En precies dat is waarom moederbedrijf Geely ruimte zag voor nog een nieuw merk!

Conclusie

Zeekr is een nieuw Chinees merk dat auto's in en voor Europa ontwerpt. Zeekr wil zich onderscheiden door de vernieuwing te brengen die anderen wel beloven, maar nog niet realiseren. Na een korte eerste kennismaking weet de "001" op dat punt niet te overtuigen. Zeekr weet zich sneller te ontwikkelen dan andere nieuwkomers. Het streeft de gevestigde orde echter niet voorbij.

Wat de 001 wel doet, is overtuigen op alle punten. Sommige nieuwkomers weten alleen op de prijs, alleen op het uiterlijk of alleen met het imago te scoren. De 001 daarentegen ziet er goed uit, biedt heel veel ruimte (vooral achterin), heeft een groot bereik, kan snel opladen, heeft een moderne uitrusting en rijdt uitstekend. Desondanks is de prijs scherp en dat maakt de Zeekr 001 tot de eerste Chinees voor fijnproevers.