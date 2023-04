Zwart / wit

De eerste vraag is eenvoudig te beantwoorden: ja, bij de vormgeving draaide alles om de aerodynamica. Dat blijkt uit de verhoudingen. Qua lengte zit de IONIQ 6 namelijk tussen een gemiddelde zakenauto (VW Passat, Tesla Model 3) en een luxe reisauto (Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 5-Serie) in. Tegelijkertijd is de Hyundai juist smaller dan al deze auto's en dat zorgt voor een klein frontaal oppervlak.

Ook de verzonken deurgrepen, dubbele achterspoiler en camera's in plaats van spiegels maken duidelijk dat alle draait om de stroomlijn. En Hyundai is in de missie geslaagd, want met 0.21 CD heeft de IONIQ 6 de laagste luchtweerstand van alle auto's in zijn segment.

Let op dat vanwege de bijzondere constructie van de achterzijde de achterruit niet meescharniert bij het openen van de achterklep. De bagageruimte is weliswaar groot, maar de toegang krap.

Ruimte

De verhouding tussen lengte en breedte is niet alleen ongebruikelijk. De verhouding tussen lengte en wielbasis is zelfs extreem. De IONIQ 6 heeft namelijk een langere wielbasis dan auto's die een stuk groter zijn en dat vertaalt zich in ongekende binnenruimte. Die binnenruimte gaat vooral naar de achterpassagiers. De ruimte op de achterbank is namelijk vergelijkbaar met die van een topklasse limousine!

De ruimte voorin laat, afhankelijk van het postuur van de bestuurder, juist te wensen over. De voorstoelen staan namelijk niet onder het hoogste deel van het dak en daarom is de hoofdruimte voorin beperkt (de hoofdsteunen raken zelfs het dak!). Bestuurders tot zo'n 190 cm zitten goed, maar hun zicht wordt vanwege de bijbehorende stand van de stoel gehinderd door de A-stijl. Bovendien is het head-up display niet voldoende verstelbaar, waardoor lange bestuurders altijd een deel van de weergave missen. Wie korter van stuk is, zit juist prima, kijkt om de A-stijl heen en heeft volop profijt van het head-up display.

Veiligheidsvoorzieningen

Om een maximale score te behalen van de EuroNCAP veiligheidstest heeft Hyundai de IONIQ 6 voorzien van alle denkbare bestuurdersassistenten. Dat klinkt heel mooi, maar in de praktijk zijn ze veel te scherp afgesteld terwijl ze ook nog eens veel fouten maken. En dat begint al bij het starten van de auto! Gordel niet om? Ping, ping, ping! Een seconde een kilometer over de maximum snelheid? Ping, ping, ping! Een moment te dicht op een voorligger? Ping, ping, ping! Te dicht op de belijning van de weg? Ping, ping, ping!

In druk verkeer slaat het systeem compleet op tilt en klinken er meerdere waarschuwingen per minuut. Dat heeft tot gevolg dat het geen enkele indruk meer maakt en zal worden genegeerd wanneer het ooit wél belangrijk is. Daar komt nog bij dat het systeem veel fouten maakt omdat maximumsnelheden voor parallelwegen worden gelezen en zelfs een donkere naad tussen twee weghelften als een doorgetrokken streep wordt gezien. De IONIQ 6 is daarom niet alleen extreem bemoeizuchtig, maar geeft ook nog eens onjuiste informatie.

Een deel van deze functies kan worden uitgeschakeld, maar wordt bij het starten van de auto steeds opnieuw automatisch ingeschakeld. Dit is hemeltergend irritant en voor het eerst in zijn 24 jarige carrière speelde de testrijder serieus met de gedachte om de auto bij het eerstvolgende station achter te laten en de reis met het OV te vervolgen.

Infotainment

Helaas kan ook weinig positief nieuws worden gemeld over de rest van de uitrusting. Die is weliswaar compleet, maar verre van foutloos. De superieure stroomlijn zorgt ervoor dat de IONIQ 6 nog stiller is dan andere auto's. Daarom valt des te meer op dat het Bose audiosysteem een kunstmatig geluid heeft met weinig helderheid. Muziek luisteren is daarom geen genoegen, waardoor het audiosysteem alleen tolerabel is voor gesproken woord (nieuws / podcasts).

„Wat de auto goed doet, doet de IONIQ 6 zo goed dat deze Hyundai op vele vlakken tot de top van zijn klasse behoort“

Een bijkomend eufel: de bedrade verbinding met een iPhone via Apple CarPlay viel steevast iedere paar minuten uit! De enige optie was een ouderwetse Bluetooth connectie, waarbij aan het einde van iedere podcast een parkeerplaats moest worden opgezocht om op de telefoon veilig een nieuwe aflevering te kunnen kiezen.

De buitenspiegels zijn door camera's vervangen en de bijbehorende beeldschermen zijn, omwille van de beschikbare ruimte, onder een vreemdsoortige hoek op het dashboard geplaatst. De gewenningsperiode is daarom iets langer dan bij andere auto's met cameraspiegels Daarna biedt het systeem veel voordelen: met een duidelijk symbool wordt aangegeven wanneer een voertuig zich in de dode hoek bevindt en hulplijntjes tonen hoeveel ruimte er is tot andere auto's. In tegenstelling glazen spiegels verblinden de camera's in het donker niet.

Elektrische auto

Als het om de rijeigenschappen gaat is er gelukkig louter positief nieuws. Hyundai heeft de riante lengte van de IONIQ 6 benut om een batterij met een riante capaciteit te plaatsen. De IONIQ 6 is leverbaar met een 53 KWh of 77 kWh batterij. Mede dankzij 800 volt techniek kan de IONIQ 6 onder ideale omstandigheden binnen 15 minuten voldoende laden om weer 350 km af te leggen.

In de praktijk dient de superieure stroomlijn vooral het comfort. Op lage snelheid speelt luchtweerstand hoegenaamd geen rol en is het verbruik vergelijkbaar met dat van andere elektrische auto's van deze omvang. Tijdens de testperiode was 14 kWh per 100 km het best haalbare verbruik, maar kwam het gemiddelde uit op 17 kWh. De actieradius van 545 km (77 kWh accu, achterwielaandrijving) kon onder gematigde weersomstandigheden moeiteloos worden gerealiseerd.

Afhankelijk van de gekozen modus (eco / normaal / sportief) reageert de auto kalm, assertief of gretig op het stroompedaal. Steeds biedt de IONIQ 6 een rust en souplesse waar zelfs de beste auto met benzinemotor nog jaloers op zou worden. In de sportstand is de Hyundai lekker snel. Tegelijkertijd is merkbaar dat de fabrikant ruimte houdt voor een sportieve N-uitvoering, want echte agressie ontbreekt. Dankzij de hoge mate van comfort en het gemak waarmee wordt gepresteerd is de sensatie van snelheid gering. 130 km/u is wandelsnelheid voor de IONIQ 6.

Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoe sterk de auto snelheid vermindert en dus energie terugwint bij het loslaten van het stroompedaal. Dat varieert van niet inhouden als bij een conventionele auto tot zo sterk inhouden dat kan worden gereden met één pedaal. Het rempedaal is dan alleen nog nodig in noodsituaties.

Weggedrag

Hyundai heeft gekozen voor een stevig onderstel. Dat is weliswaar hard, maar ook verfijnd en daarom is de IONIQ 6 toch als comfortabel ervaren. Hyundai kiest voor deze tegenstrijdige combinatie om het gewicht van de batterijen te verhullen en daarin is de fabrikant geslaagd. De IONIQ 6 voelt niet zwaarder dan een conventionele auto met verbrandingsmotor.

De besturing is licht en tegelijkertijd exact. De stroomlijn zorgt ervoor dat zijwind nauwelijks vat heeft op het koetswerk. Samen met het stabiele weggedrag zorgt dat voor een superieur gevoel. De IONIQ 6 ziet er daarom niet alleen bijzonder uit, maar is ook bijzonder om te rijden.

Conclusie

Het oordeel over de Hyundai IONIQ 6 is zwart / wit. Wat de auto goed doet, doet de IONIQ 6 zo goed dat deze Hyundai op vele vlakken tot de top van zijn klasse behoort. Wat niet deugt, is voldoende om de bestuurder en passagiers tot pure wanhoop te drijven.

Dat laatste betreft voornamelijk de veiligheidsvoorzieningen. Die staan veel te scherp afgesteld en maken bovendien veel fouten. De IONIQ 6 zaait paniek om niets, hetgeen irritant is en er voor zorgt dat een terechte waarschuwing zal worden genegeerd. Het infotainment systeem wordt geplaagd door softwarefouten, waardoor het minder bruikbaar is. De IONIQ 6 kan "over the air updates" ontvangen, waarmee deze problemen met terugwerkende kracht zouden kunnen worden opgelost.

De rijeigenschappen verdienen niets dan lof. Hyundai maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt. Denk daarbij aan bliksemsnelle acceleratie, extreme souplesse en rijden met één pedaal. De superieure stroomlijn zorgt voor een laag verbruik, een uitstekende stabiliteit en maakt de IONIQ 6 nog stiller dan andere elektrische auto's. Het op maat gemaakte platform zorgt voor ongekende ruimte achterin en plek voor een grote batterij (actieradius gelijk aan auto met benzinemotor). Het geavanceerde onderstel geeft de IONIQ 6 een prima wegligging en een dynamisch karakter. Rekening houdende met al deze kwaliteiten is de prijs ronduit scherp.