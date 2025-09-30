Maatwerk! BYD heeft vanaf het eerste begin namelijk heel goed geluisterd naar de Europese consument. Ten opzichte van de eerste generatie modellen is daarom heel veel verbeterd. De Seal is niet langer alleen een SUV, maar is er nu ook als sedan en stationcar. Die laatste variant is zelfs speciaal voor Europa ontwikkeld, alhoewel de fabriek in China het een fascinerend ontwerp vindt en daarom nu ook op de thuismarkt aanbiedt.

De "Seal 6 Touring" valt tussen het D en E-segment. Dat wil zeggen dat de auto groter is dan een Mercedes-Benz C-Klasse Estate of Peugeot 508 SW, maar kleiner dan een Audi A6 Avant of Volvo V90. De Seal 6 is vormgegeven volgens BYD's "Ocean Aesthetic"-stijl, waarbij de zee als inspiratie wordt gebruikt. Dat verklaart ook de naam, want "Seal" verwijst hier naar "zeehond" en niet naar "zegel".

Ruimte

De golven van de zee zijn duidelijk te zien in het exterieur en dat zorgt voor een harmonieuze uitstraling en een gunstige stroomlijn. Terwijl de golven bij de kleinere modellen van BYD ook in het interieur terugkomen, is dat minder het geval bij de Seal 6. In de grote lijnen zijn golven te zien, maar het geheel is veel strakker en rustiger dan in bijvoorbeeld een Dolphin Surf. Daarmee is deze auto duidelijk voor de zakelijke rijder bedoeld die functionaliteit verkiest. De afwerkingskwaliteit is beduidend beter dan die van eerdere modellen en BYD staat qua bouwkwaliteit nu op hetzelfde niveau als de gevestigde orde.

De ruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Vier grote volwassenen zitten goed in de Seal 6 en zo hoort het bij een auto als deze. De bagageruimte van de hier gereden stationcar is makkelijk bereikbaar via de grote, elektrisch bedienbare achterklep. De achterbank kan eenvoudig worden opgeklapt, waarna een grote laadvloer (met een knik in het midden) beschikbaar is.

„De rijeigenschappen en afwerkingskwaliteit hebben een sprong vooruit gemaakt, waarmee BYD nu op gelijke voet staat met de gevestigde orde“

Uitrusting

BYD kiest voor een minimum aan knoppen op het dashboard. Met toetsen op het stuurwiel worden de meest gebruikte functies bediend. Het centrale beeldscherm wordt gebruikt voor alle overige bediening. Een handigheidje van de voorgaande modellen van BYD is helaas komen te vervallen: het centrale beeldscherm is horizontaal gemonteerd en kan niet worden gekanteld.

Het infotainment-systeem gebruikt kleine knoppen, waardoor ruimte resteert voor een afbeelding op de achtergrond. Wat Autozine betreft is dat geen goede keuze. Een beeldscherm in de auto moet functioneel zijn met de grootst mogelijke knoppen en letters voor veilige bediening tijdens het rijden. Ruimte voor een achtergrond-afbeelding moet van ondergeschikt belang zijn. Op de kleine knoppen na functioneert het ingebouwde audio-, communicatie- en navigatiesysteem naar behoren. Dat wil zeggen: voor zover dit getest kon worden, want de hagelnieuwe auto kon geen verbinding opzetten met de BYD-server en daarom waren diverse internet-gebaseerde functies nog niet beschikbaar.

De diverse bestuurdersassistenten doen hun werk uiterst subtiel. Wanneer bijvoorbeeld te hard wordt gereden, klinkt een bescheiden geluid. Het is daarom ervaren als handige hint en niet als een corrigerende tik op de vingers. De veiligheidsvoorzieningen zijn daarom niet uitgeschakeld, waardoor ze per saldo effectiever zijn dan soortgelijke systemen die om ieder wissewasje paniek zaaien.

Plug-in hybride

BYD levert de Seal 6 met zogenaamde "Super Dual Mode"-aandrijflijn. De opzet ervan lijkt op die van een plug-inhybride (PHEV), maar er is een belangrijk verschil. De meeste PHEV's zijn benzineauto's met elektrische ondersteuning. De Seal 6 daarentegen is een elektrische auto die wordt ondersteund door een elektromotor. Omdat de benzinemotor een minder prominente rol speelt, kon BYD een aantal onderdelen vervallen. Zo heeft de "Seal 6 DM-i" geen versnellingsbak. Dat maakt het op zijn beurt weer makkelijker om de kracht van de benzine- en elektromotor over te brengen op dezelfde as.

In de praktijk is duidelijk merkbaar dat de Seal 6 bij voorkeur elektrisch rijdt. Dan is de auto stil en soepel, alhoewel er teleurstellend weinig mogelijkheden zijn tot regenereren (terugwinnen van energie tijdens remmen en uitrollen). Dit had de auto nog zuiniger gemaakt en had het rijden nog makkelijker kunnen maken (rempedaal overbodig omdat loslaten van het gaspedaal hetzelfde doet). Het samenspel tussen de beide motoren verloopt zo harmonieus, dat de inzittenden echt moeten opletten om te weten wanneer welke motor de aandrijving voor zijn rekening neemt.

De Seal 6 kan bovengemiddeld veel elektrisch rijden omdat de batterij een bovengemiddeld grote capaciteit heeft. Afhankelijk van de gekozen uitvoering heeft de accu een capaciteit van maximaal 19 kWh, waarmee in theorie 100 km volledig elektrisch kan worden gereden. In tegenstelling tot veel andere plug-inhybrides heeft de Seal 6 DM-i een volwaardige brandstoftank (inhoud: 65 liter), waardoor het totale bereik op ruim 1.300 km uitkomt.

Net zoals bij iedere andere plug-inhybride geldt dat het systeem alleen effectief is wanneer vaak en stelselmatig wordt opgeladen. Hier schiet BYD echter iets tekort, want opladen kan met een snelheid van maximaal 6.6 kW. Als goedmakertje kunnen de duurdere uitvoeringen snelladen met een snelheid van 26 kW.

Weggedrag

De eerste generatie Chinese auto's in Europa was overduidelijk primair voor de Chinese markt ontwikkeld. Ze hadden daarom een zacht onderstel en gevoelloze besturing om de afstand tot de buitenwereld zo groot mogelijk te maken. Deze tweede generatie van BYD is merkbaar in overleg met Europese partners ontwikkeld, want het weggedrag past nu beter bij de Europese smaak. Wanneer dynamisch wordt gereden, beloont de Seal 6 dat met veel grip en goede communicatie naar de bestuurder.

Daarbij is duidelijk merkbaar dat dit geen SUV is, want het koetswerk is veel stabieler dan dat van BYD's eigen Seal U. De Seal 6 is daarom comfortabel in de stad en stabiel op de snelweg voor langdurig en intensief gebruik.

Conclusie

Wat heeft de Seal 6 Touring te bieden? Ruimte, gemak en een nette prijs. Qua maatvoering houdt de Seal 6 het midden tussen het D en E segment, waardoor een brede groep kopers wordt aangesproken. De Deal 6 is in geen enkel opzicht een opmerkelijke of bovengemiddelde auto, maar is ook nauwelijks op fouten te betrappen.

Het belangrijkste kritiekpunt betreft de aandrijflijn. Die is goed voor wat het is, maar een plug-inhybride is zo complex dat een volledig elektrische auto inmiddels goedkoper is. Bovendien zijn er maar weinig elektrische stationcars, terwijl de markt al voldoende wordt bediend met PHEV stationwagons. De Seal 6 Touring vult dus niet echt een gat in de markt. Daarbij vereist het veel planning om een PHEV efficiënt te kunnen gebruiken.

De rijeigenschappen en afwerkingskwaliteit hebben een sprong vooruit gemaakt, waarmee BYD nu op gelijke voet staat met de gevestigde orde. Echter: de meest succesvolle Chinese auto's zijn beter dan de concurrenten en tegelijkertijd goedkoper. De Seal 6 Touring is even goed als de concurrentie en slechts een fractie goedkoper.