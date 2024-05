Om het oude concept concurrerend te maken in de nieuwe tijd heeft Volkswagen gekozen voor een nieuwe aanpak. Eén van de belangrijkste concurrenten van de Volkswagen Passat was namelijk de Skoda Superb. Deze stalgenoot overtrof de Passat in ruimte en slimme ergonomie. Daarom heeft Skoda de nieuwe Passat ontworpen en verzorgt Volkswagen de techniek. Vervolgens wordt de auto, met de nodige aanpassingen per merk, als Volkswagen Passat of als Skoda Superb verkocht.

De nieuwe Passat is alleen nog verkrijgbaar als stationcar ("Variant"). Op deze manier blijft de Skoda Superb uniek. Bovendien zijn er volop elektrische sedans waar de Passat moeilijk mee zou kunnen concurreren. Het aantal elektrisch aangedreven stationwagons is echter nog beperkt, dus hier ziet Volkswagen meer kans voor de Passat.

Ruimte

Ten opzichte van de vorige generatie is deze nieuwe Passat Variant flink gegroeid. Dat is vooral duidelijk bij een blik in de kofferruimte, want die is zo groot dat menigeen er bijna pleinvrees van zou krijgen! Standaard meet de bagageruimte 690 liter, door de achterbank op te klappen wordt dat 1.920 liter. Met de achterbank op zijn plaats zijn de hoofd- en beenruimte achterin uitstekend.

Ook voorin is de ruimte goed. Toch valt vooral de prettige zithouding op. Naast de vele Chinese nieuwkomers laat Volkswagen daarmee duidelijk zien dat het een Europese fabrikant voor de Europese koper is. De zit is desgewenst lekker laag, voor een beter gevoel met het mechaniek. De stoelen van de hier gereden R-Line versie zijn stevig en comfortabel tegelijk. Bovendien zijn ze lekker groot, waardoor de hele auto gevoelsmatig nog royaler lijkt.

Uitrusting

Dankzij de samenwerking met Skoda is de Passat nu voorzien van allerlei handigheden die de auto nauwelijks duurder maar wel praktischer maken. Denk daarbij aan allerhande bergvakken en verplaatsbare barrières in de bagageruimte om stukken bagage op hun plaats te houden.

„Dankzij het ontwerp van Skoda haalt de Passat enorme ruimte uit toch al royale buitenmaten, waardoor de Variant nog praktischer is dan soortgelijke auto's van andere merken“

Een digitaal dashboard is voortaan standaard. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm, zodat de weergave kan worden aangepast aan de situatie (nadruk op bijvoorbeeld navigatie, motortechniek of verbruik). Het centrale beeldscherm is flink gegroeid, waardoor het makkelijker is af te lezen. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is van de nieuwste generatie met online routeplanning en een slimme assistent. Deze assistent, genaamd "Ida", werkt gemiddeld goed. Het is echter geen kunstmatige intelligentie, maar slechts een systeem dat steekwoorden herkent en vervolgens gokt wat de bedoeling is.

De door de Europese Unie verplichte veiligheidssystemen geven de nodige speelruimte en hebben een bescheiden waarschuwingssignaal, waardoor ze als minder hinderlijk zijn ervaren. Ze zijn daarom ook niet uitgeschakeld bij aanvang van iedere rit, waardoor ze per saldo effectiever zijn.

Hybride

De nieuwe Passat wordt nog geleverd met conventionele benzine- en dieselmotoren. Vanwege de hoge CO2-uitstoot worden die echter niet in Nederland geleverd. In ons land is er de keuze uit een mild hybrid en plug-inhybrid. Voor deze test is gereden met de mild-hybrid. Die is gebaseerd op een bestaande 1.5 liter benzinemotor waar een kleine 48 volt elektromotor aan is gekoppeld. Deze assisteert kortstondig wanneer de benzinemotor hard moet werken voor meer souplesse en minder verbruik.

De stroom voor de elektromotor wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen. Daarbij bepaalt de elektronica aan de hand van het navigatiesysteem en radar hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het gaspedaal. In de praktijk werkt dit goed. Wanneer een bocht of rotonde wordt genaderd, verschijnt in het beeldscherm de tip om het gaspedaal los te laten. Die tip blijkt steeds exact op het juiste moment te verschijnen, want door het terugwinnen van energie loopt de snelheid dan zodanig terug dat de bocht of rotonde met precies de juiste snelheid kan worden genomen. Ook bij het naderen van een langzamer voertuig houdt de Passat iets in bij het loslaten van het gaspedaal om energie terug te winnen. Op een lege, rechte weg kan de elektromotor juist subtiel assisteren en rolt de Passat extreem lang uit. Heel prettig!

Toch voelt de Passat als een stap terug naast een elektrische auto. De benzinemotor is duidelijk hoorbaar, doet de hele auto trillen (iets wat vooral opvalt na een rit met een elektrische auto) en zet bescheiden prestaties neer. Het testverbruik is keurig voor zo'n grote auto: 5.4 liter per 100 km. Daarmee bewijst Passat dat zelfs een eenvoudige mild hybrid, in combinatie met een gunstige stroomlijn, heel effectief kan zijn. Ook niet onbelangrijk: dankzij het lage verbruik heeft de Passat Variant in de praktijk een actieradius van ruim 800 km.

Naast elementen van Skoda komen ook elementen van Volkswagens elektrische "ID"-modellen naar de Passat. Zo wordt de automatische versnellingsbak bediend met de draaibare hendel aan het stuurwiel uit de ID-modellen.

Weggedrag

Dankzij de forse omvang, de lange wielbasis, de grote spoorbreedte en de lage bouw (het is geen SUV!) is de Passat Variant van nature stabiel. Echter, de nieuwe Passat stuurt niet zo strak als gebruikelijk bij Volkswagen. Dat is onder andere te wijten aan de elektronica. In de achtergrond stuurt de computer subtiel mee, maar het is voor de chauffeur niet altijd duidelijk welke "feedback" daadwerkelijk van het mechaniek komt en welk deel van de elektronische hulp. Het vraagt daarom enige tijd om volledig vertrouwd te raken met het weggedrag van de nieuwe Passat. Uiteindelijk zijn het comfort en de dynamiek nog beter gecombineerd dan voorheen.

Conclusie

Maakt het traditionele concept van de Volkswagen Passat nog kans in een nieuwe wereld vol SUV's en elektrische auto's? Het antwoord is sterk afhankelijk van het beoogde doel en de markt. Noord- en West-Europa zijn klaar voor de elektrische auto, maar andere delen van de wereld nog niet en Volkswagen verkoopt wereldwijd. In dat opzicht is het niet meer dan logisch dat Volkswagen de negende generatie van de Passat heeft ontwikkeld.

Bovendien is het concept slimmer dan voorheen. Dankzij het ontwerp van Skoda haalt de Passat enorme ruimte uit toch al royale buitenmaten, waardoor de Variant nog praktischer is dan soortgelijke auto's van andere merken. Bovendien kan de Passat de concurrentie met de SUV op die manier eenvoudig aan.

In Nederland wordt de Passat alleen geleverd met hybride motoren en voor hen die nog niet klaar zijn voor de elektrische auto is dat een goede tussenstap. Kortom: de Passat is groter en groener geworden en dat is precies wat nodig was!