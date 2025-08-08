Vertrouwen. Want niet iedereen zit te wachten op elektrische aandrijving en niet iedereen zoekt een computer op wielen. Daarom gaat de nieuwe Audi A5 mee met de tijd, maar niet meer dan dat. Het is een gewone sedan voor de zakelijke rijder die al decennia lang dergelijke auto's kiest. De A5 bedient zich echter wel van de nieuwste huisstijl van Audi en oogt daarom modern. Audi weet daarbij maat te houden, want de A5 oogt niet zo modern als de ufo's die de nieuwe Chinese merken aanbieden.

Ruimte en uitrusting

Toch is de A5 slimmer dan zomaar een sedan, want de achterruit scharniert mee met de achterklep voor optimale toegang tot de bagageruimte. Daarom is dit in feite een "liftback". De kofferruimte is groot en vooral heel diep. Desondanks is de beenruimte achterin prima. Het lijkt wel alsof Audi wil benadrukken dat de A5 geen SUV is, want de zit is opmerkelijk diep. De stoelen van de testauto hebben veel verstelmogelijkheden, wat duidelijk maakt dat de A5 bedoeld is voor langdurig en intensief gebruik. Bovendien leent de auto zich daarom voor bestuurders van sterk uiteenlopend postuur.

Als het gaat om de bediening kiest Audi opnieuw voor het vertrouwde. De A5 is geen computer op wielen, want de meest gebruikte functies zijn gewoon te bedienen met fysieke knoppen. Zaken die relevant zijn tijdens het rijden worden bediend met toetsen op het stuurwiel. Een daarvan is zelf te programmeren en dat is handig om de meest bemoeizuchtige veiligheidsvoorzieningen de mond te snoeren.

„Met de A5 legt Audi de nadruk op zaken waar de nieuwkomers niet goed in zijn en waar de Duitse fabrikant juist heel goed in is“

Alleen het kiezen van voorkeursinstellingen, iets wat slechts eenmalig gebeurt, wordt gedaan via het centrale beeldscherm. Dat is samen met het beeldscherm achter het stuurwiel gevat in een zwart paneel dat doorloopt van links tot halverwege het dashboard. De testauto is voorzien van een extra beeldscherm voor de passagier, zodat hij/zij multimedia-functies kan bedienen. Het standaard audiosysteem heeft een heel redelijk geluid dat past bij een auto met dit prijskaartje.

Plug-in hybride

De Audi-fabriek produceert de A5 met benzine- en dieselmotor, maar vanwege de belasting op CO2-uitstoot is in Nederland alleen de benzinevariant te koop. Vanwege diezelfde CO2-belasting wordt de plug-inhybride (PHEV) naar verwachting de populairste versie en die is voor deze gelegenheid getest. Net als de andere nieuwe plug-inhybrides van Audi is het bereik op de elektromotor relatief groot. Op die manier kan vaker elektrisch worden gereden, waardoor de techniek effectiever is. Tijdens de testperiode varieerde de elektrische actieradius tussen de 99 km en 122 km, afhankelijk van de weersomstandigheden. Opladen duurt zo'n 2 uur. In tegenstelling tot andere PHEVs van Audi kan de A5 niet snelladen en daarom is meer planning vereist om de aandrijflijn efficiënt in te zetten.

In de elektrische modus rijdt de A5 niet als een elektrische auto. De elektromotor is namelijk merkbaar zwakker dan de benzinemotor. Bovendien is de elektromotor voor de versnellingsbak geplaatst, waardoor voelbaar is dat de auto schakelt, en dat is iets wat elektrische auto's in de regel niet doen. Omdat de elektromotor minder sterk is, springt de benzinemotor veel vaker bij dan bij andere plug-inhybrides. Alleen door kalm te rijden kan daarom daadwerkelijk 100 km uitstootvrij worden afgelegd. Let op dat het energieverbruik hoog is (tussen de 16 en 19 kWh per 100 km), waardoor de A5 minder voordelig is per kilometer dan een soortgelijke elektrische auto.

Wanneer de benzinemotor voor de aandrijving zorgt, bijvoorbeeld door te kiezen voor de sportstand, komt de auto veel beter tot zijn recht. Dan is merkbaar dat de A5 is ontworpen als brandstofauto en dat elektrische aandrijving slechts een bijzaak is. Op benzine is de A5 krachtig en daadkrachtig om met groot gemak en desgewenst op hoge snelheden lange afstanden af te leggen. Alhoewel het comfort minder is dan in de elektrische modus, is de A5 ook met aandrijving van de benzinemotor rustig en comfortabel.

Weggedrag

Of Audi er verstandig aan doet om vast te houden aan conventionele aandrijving is discutabel. Dat Audi er verstandig aan doet om een traditionele lage auto aan te bieden naast de vele SUV's staat vast. Het lage zwaartepunt en de lage bouw zorgen voor veel meer stabiliteit en daarmee meer dynamiek en veiligheid dan zelfs de beste SUV kan bieden.

Daarbij slaagt Audi er met de A5 nog beter in dan met de A4 om comfort en dynamiek te combineren, zonder in te leveren op een van beide kwaliteiten.

Conclusie

Wat is de waarde van een conventionele sedan met conventionele hybridemotor nu SUV's en elektrische auto's de norm zijn? Het antwoord is persoonlijk. China verovert de markt in rap tempo met futuristische SUV's. Naast de hypermoderne Chinese auto's lijkt het wel alsof Audi de handdoek in de ring gooit. En voor wie zich prettig voelt bij een computer op wielen zal de A5 weinig aantrekkingskracht hebben.

Daarom doet Audi waar het goed in is. Audi kent de klant en speelt daarop in met vertrouwde ergonomie, de vorm van een gewone sedan en conventionele motoren. Wanneer wordt gekozen voor de plug-inhybride (PHEV), heeft deze een eigen karakter, want het bereik van de elektromotor is relatief groot, terwijl de auto het beste tot zijn recht komt op de benzinemotor. Met de A5 legt Audi de nadruk op zaken waar de nieuwkomers niet goed in zijn en waar de Duitse fabrikant juist heel goed in is