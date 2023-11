Precies hetzelfde, maar dan beter

Volvo heeft met de XC40 een regelrecht succesnummer in handen. Of beter gezegd: moederbedrijf Geelie boekt succes met de compacte SUV. En om dat succes maximaal te benutten zijn er inmiddels diverse modellen die gebruik maken van dezelfde techniek. Zo biedt budgetmerk Lynk & Co een budgetversie aan en richt Polestar zich op de zakelijke markt.

De Volvo C40 is de coupé-versie van de XC40. De C40 is echter veel meer dan een XC40 met alleen een andere achterkant. Al het plaatwerk boven de heuplijn is uniek, inclusief de portieren. Aanvankelijk had de C40 een ander front dan de XC40, maar vanaf modeljaar 2024 is dat juist gelijkgetrokken. De testauto is uitgevoerd in een bijzondere kleur die afhankelijk van het invallende licht wit of lichtblauw toont. Dat staat niet alleen goed, het versterkt ook het Scandinavische karakter!

Ruimte en uitrusting

En dat Scandinavische karakter is ook de belangrijkste aantrekkingskracht van het interieur. De Zweedse stijl wordt gekenmerkt door eenvoud en elegantie. De belangrijkste decoratie wordt gevormd door panelen die, wederom afhankelijk van de inval van het licht, een zwart of juist een zwart-wit patroon tonen. De stoelen zijn lekker ruim bemeten, waardoor de hele auto ook ruim voelt. Let op dat de vlak liggende achterruit zorgt voor matig zicht in de binnenspiegel.

De C40 is uiterst modern, zonder dat uit te schreeuwen. In tegenstelling tot sommige andere elektrische auto's is techniek niet het doel, maar slechts het middel. Volvo gaat hierin zover, dat het zelf geen infotainment-systeem meer ontwikkelt. In plaats daarvan zet het Android Mobile in. Dit is weliswaar gratis voor Volvo, maar de klant betaalt met zijn/haar privacy. Veel functies zijn bovendien alleen beschikbaar na het inloggen met een Google-account. Vanaf modeljaar 2024 is deze pijn iets verzacht dankzij de ondersteuning van Apple CarPlay. Android blijft dan op de achtergrond actief, maar het is veel lastiger voor Google om acties aan een persoon te koppelen. Bovendien kunnen Apple-gebruikers hiermee binnen hun platform (adresboek, navigatie, muziek, podcasts, etc.) blijven.

Als het gaat om veiligheid heeft Volvo een eenvoudige filosofie: iedere auto is voorzien van alle passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen die het merk voor handen heeft (zolang technisch te implementeren). Dat betreft niet alleen kreukelzones en bestuurdersassistentie, maar ook eenvoudige zaken zoals veiligheidshesjes onder iedere vloermat.

„Het platform is gaandeweg steeds verder verfijnd en dat komt nu tot uiting in een geslaagde combinatie van comfort en dynamiek“

Volvo is een zogenaamd "premium" merk en dat staat niet alleen voor een hoogwaardige afwerking of chique materialen. Het staat ook voor een doordacht product. Dat kwam tijdens de test tot uiting doordat de auto vaak met de gebruiker meedacht en dat zowaar op de juiste manier deed, waardoor het leven echt makkelijker wordt. Denk daarbij aan het automatisch in- en uitschakelen, automatisch vergrendelen van de portieren en een slimme interpretatie van gesproken commando's (met Google Mobile, na login). Op al deze zaken is er een uitzondering: in een wasbox ging de achterklep tot twee keer toe automatisch open zonder dat er een voet onder de achterbumper werd bewogen.

Elektrische auto: opladen en bereik

De C40 is alleen leverbaar als elektrische auto en voor modeljaar 2024 is hier het belangrijkste nieuws te melden. De elektromotor is geheel nieuw en is voortaan gemonteerd op de achteras (in geval van tweewielaandrijving) in plaats van de vooras. Hiermee is de C40 de eerste Volvo in 25 jaar met alleen achterwielaandrijving.

De accu is niet nieuw, maar de software die de accu, inverter en motor aanstuurt is wel nieuw. Het doel van al deze vernieuwingen is om minder energie te verbruiken, beter te presteren en sneller op te laden.

Laden kan daarom voortaan met maximaal 200 kW (was 150 kW) en dat is zo snel dat in de praktijk slechts weinig snelladers zoveel vermogen kunnen leveren. Ook snelladers met het label "350 kW" zijn in feite vaak beperkt tot 150 kW (wel te zien op het display, niet op de kast). Veel belangrijker is echter dat de C40 de hoge laadsnelheid langer weet aan te houden. Pas wanneer de batterij voor zo'n 60% is geladen daalt de snelheid tot 100 kW en dat is nog steeds zeer snel. Hiermee behoort de C40 voortaan tot de kampioenen in snelladen, inclusief veel duurdere modellen van Duitse premium fabrikanten.

Laden bij een publiek laadpunt verliep steevast traag, 8 uur of langer was geen uitzondering. Een 82 kWh batterij vraagt nu eenmaal heel veel energie. Tijdens het laden geeft de boordcomputer veel informatie over het laadproces, zodat de bestuurder bijvoorbeeld ziet wanneer de laadsnelheid afneemt en het verstandiger is om verder te rijden. Voor een merk dat zo is gericht op veiligheid is het jammer dat de laadkabel zwart is; die kunnen voetgangers over het hoofd zien en struikelen.

Tijdens de testperiode met gunstige weersomstandigheden had de testauto met "Extended Range" een verbruik van 16.2 kWh per 100 km en dat resulteerde in een actieradius van exact 500 km (fabrieksopgave: 581 km). Dit betekent dat zelfs op de lange afstand nauwelijks hoeft te worden gepland en dat bij dagelijks gebruik het bijladen aan publieke laadpunten veelal volstaat. Tot 100% zal zelden nodig zijn.

Elektrische auto: prestaties

Kenmerkend voor een elektromotor is dat het maximale koppel direct beschikbaar is. Volvo maakt hier maximaal gebruik van, want ondanks het feit dat de testauto "slechts" 252 pk / 420 Nm heeft, reageert de C40 uiterst gretig op het stroompedaal. Er is altijd merkbaar heel veel reserve beschikbaar en wanneer de bestuurder ook maar even aandringt volgt direct een machtige acceleratie. De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 7.3 seconden, maar het voelt alsof het allemaal veel sneller gaat dan dat.

Uiteraard levert deze elektrische auto zijn prestaties in alle rust. De C40 is daarom niet alleen veel sneller dan een conventionele auto uit de zelfde prijsklasse, het comfort is ook vele malen hoger. De C40 is zelfs zo stil, dat de airconditioning is de praktijk voor het meeste geluid in de cabine zorgt.

Indien gewenst kan de C40 worden gereden met één pedaal. Bij het loslaten van het stroompedaal wordt bewegingsenergie dan omgezet in elektriciteit. Dit laat zich eenvoudig doseren, waardoor ook beginnende elektrische rijders deze mogelijkheid kunnen benutten.

Rijeigenschappen

De Volvo XC40 en C40 danken hun populariteit mede aan de uitstekende wegligging. Het platform is gaandeweg steeds verder verfijnd en dat komt nu tot uiting in een geslaagde combinatie van comfort en dynamiek. Daarbij behoudt de C40 het typisch Scandinavische karakter: de auto in feite zeer stabiel en in staat tot zeer hoge (bocht-) snelheden, maar daagt daartoe nooit uit.

Conclusie

Volvo's grootste succesnummers van dit moment, de XC40 en C40, zijn aangepast voor modeljaar 2024. Tegen de trend in betreft dit niet alleen het uiterlijk of de uitrusting. Aanvankelijk hadden de XC40 en C40 een verschillend front. Dat is nu gelijkgetrokken. Daarbij is de eerder beloofde ondersteuning voor Apple CarPlay nu gerealiseerd, waardoor zorgen over privacy bij verplicht gebruik van Android Mobile iets zijn verminderd.

De echte vernieuwing zit in de aandrijflijn. Die bestaat uit een geheel nieuwe elektromotor en nieuwe software voor de accu en regeleenheden. Dat resulteert in uitstekende prestaties, zelfs in de basisuitvoering, in combinatie met een groot bereik. Het snelladen verloopt nog sneller, waardoor het afleggen van lange afstanden nog makkelijker en zorgelozer wordt.

Wat is gebleven, zijn de doordachte opzet, de premium kwaliteit en het onmiskenbaar Scandinavische karakter. Dat laatste vertaalt zich in superieure prestaties en een uitstekende wegligging in combinatie met bescheidenheid.

plus Uitstekende wegligging

Groot bereik, snel opladen

Maakt optimaal gebruik van mogelijkheden die elektrisch rijden biedt min Luidruchtige airco (of stille cabine?)

Matig zicht in binnenspiegel vanwege vlakliggende achterruit