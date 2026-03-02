Kia maakt prijs K4 bekend

Zowel de Hatchback als de Sportswagon onderscheiden zich in het C-segment met de ruimte. Met zijn langere carrosserie legt de K4 Sportswagon daarbij een duidelijke focus op extra ruimte en veelzijdigheid. Met zijn wielbasis van 2.720 millimeter biedt hij ook beenruimte achterin. De bagageruimte van de Sportswagon biedt een laadvolume van 604 liter; 166 liter meer dan de hatchback (afhankelijk van aandrijflijn). De Sportswagon heeft een maximale bagageruimte van 1.439 liter met een neergeklapte achterbank.

Motoren

De Kia K4 is leverbaar met meerdere aandrijflijnen, waarvan een selectie naar Nederland komt. Hij is leverbaar als Mild Hybrid (MHEV) die een 115 pk sterke 1.0 T-GDi benzinemotor combineert met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Daarnaast is de 132 kW / 18 0pk sterke 1.6 T-GDi benzinemotor met DCT7-automaat leverbaar voor de GT-Line Launch Edition en de GT-PlusLine. Vanaf december 2026 introduceert Kia ook een Hybrid (HEV).

Infotainment

De K4 Hatchback en Sportswagon hebben een zogenaamde Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). ccNC brengt navigatie, multimedia en voertuiginstellingen samen in één interface met een breed, panoramisch display dat bestaat uit een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, een 5-inch display voor de klimaatregeling en een 12,3-inch infotainmentscherm (afhankelijk van de uitvoering).

Via Kia Connect hebben gebruikers toegang tot diverse digitale diensten, waaronder over-the-air (OTA) updates van het infotainmentsysteem en voertuigsystemen, muziekstreaming en een wifi-hotspot. De AI-gestuurde spraakassistent maakt de bediening nog eenvoudiger. Kia Connect biedt ook toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en YouTube.

Prijzen

Het aanbod start met de Air (vanaf € 33.995) die onder meer is voorzien van draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 12,3 inch navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, een smart key met startknop, snelwegassistentie, dual zone climate control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor/achter en adaptieve cruise control.

De Plus (vanaf € 35.995) vult de uitrusting van de Air aan met onder meer een verwarmd stuurwiel, verwarmde voorstoelen, een regensensor, in totaal 29 inch aan panorama displays, en meer assistentiesystemen waaronder dodehoekassistentie, kruisend verkeerassistentie achter, een uitstapwaarschuwing en een automatisch dimmende binnenspiegel. Hij onderscheidt zich visueel ten opzichte van de Air met privacy glass, het design van de stoffen stoelbekleding en een luxere afwerking van de middenconsole.

Het assortiment is tijdelijk uitgebreid met de GT-Line Launch Edition (vanaf € 38.495) die grotendeels dezelfde uitrusting heeft als de Plus en daar onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een lendensteun op de voorstoelen, een draadloos oplaadstation voor smartphones en schakelflippers achter het stuur aan toevoegt. Hij onderscheidt zich met zijn GT-Line ex- en interieurdetails, 17 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen met geïntegreerde LED-mistlampen. Hij is standaard uitgevoerd met een DCT7-automaat. Optioneel is de GT-Line Launch Edition leverbaar met een glazen schuif-/kanteldak voor een meerprijs van € 1.195.

De GT-Line (vanaf € 42.995) voegt vijf assistentiesystemen toe, waaronder de snelwegassistentie met rijstrookwisseling en is ook standaard uitgerust met een glazen dak met schuif-/kantelfunctie, een elektrisch bedienbare achterklep (alleen Sportswagon), Digital Key 2.0, ambient lighting en een Harman Kardon Premium Sound system.

De GT-PlusLine (vanaf € 44.995) biedt GT-Line vegan lederen stoelbekleding, een 360-graden camera, een dodehoekcamera, parkeersensoren voor/achter/zijkant, stoelventilatie voorin, stoelverwarming achterin, een head-up display en 18 inch lichtmetalen velgen (alleen voor 1.6 T-GDi).

De genoemde vanafprijzen gelden voor de K4 Hatchback. De Sportswagon heeft een meerprijs van € 1.500 voor de Air, Plus en GT-Line Launch Edition, en € 2.000 vanaf de GT-Line.