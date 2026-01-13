Kia onthult K4 Sportswagon

De GT-Line benadrukt het dynamische karakter van de K4 Sportswagon met sportieve details, waaronder een hoogglanzende afwerking van de sierlijsten en wielkasten, de GT-Line voor- en achterbumpers en speciale lichtmetalen wielen. In het interieur trekt de GT-Line dit karakter door, met onderscheidende kleuraccenten en verfijnde materialen die het sportieve karakter versterken.

Met zijn langere carrosserie en specifiek op een stationwagen afgestemde proporties legt de K4 Sportswagon een duidelijke focus op ruimte en veelzijdigheid. De bagageruimte biedt een laadvolume tot 604 liter, dat is 166 liter meer dan de hatchback (afhankelijk van aandrijflijn). Met zijn wielbasis van 2.720 millimeter belooft hij een royale beenruimte achterin. De elektrisch bedienbare achterklep, exclusief voor de Sportswagon, verhoogt het dagelijkse gebruiksgemak.

Interieur

De Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) van Kia brengt navigatie, multimedia en voertuiginstellingen samen in één interface met een breed, panoramisch display dat bestaat uit een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, een 5,3-inch display voor de klimaatregeling en een 12,3-inch infotainmentscherm (afhankelijk van de uitvoering).

Alle uitvoeringen zijn standaard uitgerust met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. De luxere uitvoeringen zijn daarnaast leverbaar met een draadloze smartphone-oplader. Het comfortniveau kan worden verhoogd met verwarmde en geventileerde voorstoelen, optioneel bekleed met stijlvol zwart kunstleer op biologische basis. Optioneel is een Harman Kardon premium audiosysteem.

Via Kia Connect hebben gebruikers toegang tot diverse digitale diensten, waaronder over-the-air (OTA) updates van het infotainmentsysteem en voertuigsystemen, muziekstreaming en een wifi-hotspot. De AI-gestuurde spraakassistent maakt de bediening eenvoudiger: functies kunnen worden aangestuurd en informatie worden opgevraagd, van voertuiginstellingen tot ondersteuning via de digitale gebruikershandleiding en lokale aanbevelingen. Kia Connect biedt ook toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en YouTube.

Veiligheid

Net als de overige Kia-modellen biedt ook de K4 Sportswagon een wettelijk verplicht pakket aan geavanceerde rijhulpsystemen. De Blind-Spot View Monitor (BVM) toont bij het inschakelen van de richtingaanwijzer een livebeeld van de dode hoek in het instrumentenpaneel, terwijl Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) via radarsensoren voertuigen in aangrenzende rijstroken detecteert en helpt aanrijdingen te voorkomen.

Smart Cruise Control 2 past automatisch de snelheid aan en kan de K4 Sportswagon in noodsituaties veilig tot stilstand brengen. Highway Driving Assist 2.0 ondersteunt bij het aanhouden van volgafstand, het wisselen van rijstrook en het nauwkeurig positioneren binnen de rijbaan.

Bij achteruitrijden waarschuwt Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist voor naderend verkeer aan weerszijden en kan het de auto indien nodig automatisch afremmen. De Surround View Monitor creëert met meerdere camera's een volledig 360-gradenzicht rondom. Forward Collision-Avoidance Assist 2 kan met zijn camera- en radartechnologie voertuigen, voetgangers en fietsers detecteren om frontale aanrijdingen te helpen voorkomen of de impact ervan te beperken.

Conventionele aandrijflijnen

De K4 Sportswagon is leverbaar met conventionele aandrijflijnen, waarvan een selectie naar Nederland komt. Bij de introductie medio juni is de K4 Sportswagon leverbaar als Mild Hybrid (MHEV) die een 115 pk sterke 1.0 T-GDi benzinemotor combineert met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Eind 2026 introduceert Kia ook een Full Hybrid (HEV).

De eerste exemplaren van de Kia K4 Hatchback komen begin maart naar Nederland en de K4 Sportswagon medio juni. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.