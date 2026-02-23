De Seat Arona is geïntroduceerd in 2017 en wie het eerste exemplaar naast de vernieuwde versie voor 2026 moet desondanks zoeken naar de verschillen! Aan de achterzijde beperken de verschillen zich tot het typeplaatje. De neus is voor het eerst in 9 jaar echt anders. De motorkap is lager geworden en loopt scherper toe. Dat komt ook tot uitdrukking in de koplampen, want die geven de auto voortaan een stoerdere blik. De breedstralers zijn voor de derde keer in het bestaan van de Arona verhuisd en zijn nu in de ondergrille verwerkt. Die grille is in het zwart uitgevoerd om bij te dragen aan de stoere uitstraling (en omdat chroom kostbaar en milieuonvriendelijk is tijdens de productie).

De testauto is uitgevoerd in de kleur "Oniric Grey". Afhankelijk van het licht kleurt deze groen-grijs of juist blauw-grijs. In alle gevallen geeft het de auto een frisse uitstraling die bovendien zeer goed bij het (optionele) lichtgrijze interieur past.

Ruimte

De Seat Arona is technisch gelijk aan de Seat Ibiza. Beide auto's delen het platform, de motoren, het onderstel en de elektronica. De Ibiza is echter een hatchback, terwijl de Arona een kleine SUV is. De Arona oogt niet alleen forser dankzij 15 mm meer bodemvrijheid, maar vertaalt dat ook naar meer binnenruimte. Omdat de stoelen meer rechtop staan, blijft er logischerwijs meer lengte over. Dankzij de hoge zit is de motorkap (net aan) zichtbaar vanaf de bestuurdersstoel en onbewust zorgt dat ervoor dat de auto groter voelt dan hij is.

Voor een auto van deze omvang is de binnenruimte heel behoorlijk. De kuipstoelen zitten bijzonder prettig, ook op de lange afstand. Ze zijn steviger dan standaardstoelen, maar veel zachter dan kuipstoelen in een sportwagen. Terwijl kuipstoelen in de regel een harde "schelp" hebben, is de achterkant van de stoelen in de Arona zacht. De achterpassagiers zitten daarom niet met de knieën tegen hard plastic.

Uitrusting

Dit laatste lijkt misschien slechts een detail, maar het is kenmerkend voor de Arona voor modeljaar 2026. Tijdens de testperiode bleek steeds opnieuw dat de auto in zijn lange bestaan constant op details is verbeterd, waardoor de ergonomie nu uitstekend is. Met andere woorden: dit is hoe de auto bedoeld was, maar destijds ontbraken de middelen of de techniek om dat te realiseren. Op andere punten verraadt de Arona zijn leeftijd juist: boven het dashboardkastje zit een uitsparing voor een CD-wisselaar en die heeft de testredacteur al vele jaren niet meer gezien in een nieuwe auto!

„de Arona is in zijn lange bestaan continu verbeterd en daarom is de auto als uiterst doordacht en aangenaam ervaren“

Toch is het infotainment-systeem van de allerlaatste generatie. Moederbedrijf Volkswagen levert de techniek aan en Seat bouwt daar een eigen gebruikersinterface op. De vormgeving van de menu's en andere dialogen gaat perfect mee in de stijl van de auto, zonder dat dit ten koste van de gebruikersvriendelijkheid gaat. Ook het beeldscherm achter het stuurwiel is het modernste dat Volkswagen in huis heeft en Seat lift dankbaar op die techniek mee. Seat weet wanneer het verstandig is om techniek links te laten liggen. Op het stuurwiel zitten gewone druk- en draaiknoppen, niet de hypergevoelige en verwarrende aanraakgevoelige paneeltjes van Volkswagen.

Dat geldt ook voor de veiligheidsvoorzieningen. Ook die zijn afkomstig van Volkswagen en dat betekent dat ze de nodige speelruimte bieden en pas waarschuwen als dat echt nodig is. Bovendien zijn die waarschuwingen bescheiden, waardoor geen van de systemen is uitgeschakeld en ze dus daadwerkelijk een bijdrage aan de veiligheid leveren. Het kan dus wel!

Motor: 1.0 ecoTSI

Terwijl alle andere dochtermerken van Volkswagen inmiddels zijn overgestapt op hybride of elektrische aandrijving, is Seat het enige merk dat nog motoren zonder enige vorm van elektrische assistentie aanbiedt. De meest geavanceerde brandstofbesparende voorziening van de "ecoTSI" is een start/stop-systeem. En zelfs dat behoort niet tot de allerlaatste generatie, want het gebruikt geen "48-volt"-techniek. Daarom is duidelijk merkbaar wanneer de motor stopt (op slag stil) en weer start (schudden van het koetswerk, gevolgd door motorgeluid).

De automaat met dubbele koppeling doet zijn werk daarentegen onmerkbaar. Het is nooit hoor- of voelbaar wanneer de automaat schakelt. De automaat is standaard gekoppeld aan een 115 pk sterke variant van de "1.0 ecoTSI". Wanneer wordt gekozen voor een handbak, levert diezelfde motor 95 pk. Met 115 pk komt de Arona moeiteloos mee met de verkeersstroom, zelfs wanneer de eco-modus is ingeschakeld. Na een week rijden onder winterse omstandigheden kwam het testverbruik uit op 6.1 liter per 100 km. Daarmee is de Arona niet alleen duurder in aanschaf dan een soortgelijke elektrische auto, maar ook nog eens beduidend duurder in gebruik.

Weggedrag

De reden om anno 2026 toch nog voor een auto met een benzinemotor te kiezen, is het vertrouwde gevoel. Dat geldt niet alleen voor de bediening, maar zeker ook voor het weggedrag. Ook op dit vlak is de Arona in de loop der jaren merkbaar verfijnd. Het gevoel in het stuurwiel is daarom prima en als vanzelf merkt de bestuurder dat de Arona stabiel en capabel is. Zelfs in vergelijking met compacte SUV's van veel recentere datum heeft de Arona voor modeljaar 2026 een uitstekende wegligging.

Conclusie

Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan bij Seat. Alle modellen zijn al vele jaren op de markt en van alle dochtermerken van Volkswagen gebruikt Seat de meest gedateerde aandrijflijnen. Seat ziet dat echter niet als een nadeel, maar presenteert het als een voordeel. Niet iedereen wil mee met de vaart der volkeren, maar blijft liever bij het vertrouwde.

Puur rationeel gezien is dat onverstandig. Soortgelijke hybrides en elektrische auto's zijn sneller, stiller, comfortabeler en milieuvriendelijker dan de Arona. Bovendien zijn ze voordeliger in aanschaf en gebruik. Echter: de Arona is in zijn lange bestaan continu verbeterd en daarom is de auto als uiterst doordacht en aangenaam ervaren. Daarbij zorgt de facelift voor modeljaar 2026 voor moderne techniek waar dat strikt noodzakelijk is (veiligheid en infotainment). Seat laat de rest bij het vertrouwde.