Wat de Sandero heel nuchter maakt: het is geen SUV, maar een traditionele hatchback. Dergelijke auto's zijn eenvoudiger en dus voordeliger te bouwen. Bovendien ligt het zwaartepunt lager en is de stroomlijn beter. Om de Sandero toch een avontuurlijk tintje te geven, is er een zogenaamde "Stepway"-variant.

Die is herkenbaar aan stootranden rondom, dakdragers en een extra grote bodemvrijheid. Vanaf modeljaar 2026 heeft de Sandero Stepway een balk die de achterlichten visueel verbindt voor een onderscheidende uitstraling. De voorbumper en koplampen zijn nieuw ontworpen voor een modernere aanblik. De eerder genoemde stootranden zijn voortaan gemaakt van "Starkle"; een kunststof die voor 20% bestaat uit gerecycled materiaal. Het is al sterk zonder lak of andere behandeling en daarom relatief milieuvriendelijk te produceren. Tenslotte is de Sandero (Stepway) leverbaar in de nieuwe kleur "Amber Yellow" en dat staat de testauto bijzonder goed!

De extra grote bodemvrijheid zorgt voor een iets hogere instap en dus een fractioneel beter zicht rondom. De ruimte voorin is goed, waardoor de Sandero van binnen groter voelt dan de buitenmaten doen vermoeden. De ruimte op de achterbank is goed voor een auto van deze omvang. Omdat de binnenzijde van de achterklep slechts deels bekleed is, verraadt de Sandero hier dat het een voordelige auto is. De overige afwerking en de bouwkwaliteit laten juist weinig te wensen over.

„De verbeteringen zorgen ervoor dat de Sandero een volwassener karakter heeft gekregen en Dacia nog beter verhult waarop bezuinigd is“

Uitrusting

Dat geldt ook voor de uitrusting van de hier gereden "Extreme"-uitvoering. Die beschikt over een volledig audio-, communicatie- en navigatiesysteem op een nieuw 10-inch beeldscherm. Omdat het beeldscherm royale afmetingen heeft, geeft de Sandero wederom iets minder het gevoel van een budget-auto en iets meer dat van een voordelige middenklasser. Het navigatiesysteem wordt voortaan verzorgd door het Europese HERE en niet langer door het Amerikaanse Google. De Sandero ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. Dat kan draadloos of middels een van de twee USB-C aansluitingen in de middenconsole.

De Sandero (Stepway) heeft nog altijd traditionele, fysieke knoppen op het dashboard en gaat dus niet mee in de trend van minimalisme. Juist wel heel modern: in het hart van grote draaiknoppen wordt de gekozen temperatuur getoond van het (1 zone) klimaatcontroleystseem getoond.

Omdat de Europese Unie dat vereist, zijn de veiligheidsvoorzieningen uitgebreid. Zo zit er nu een camera in de A-stijl die de ogen van de bestuurder continu volgt. Wanneer de bestuurder niet voor zich kijkt, klinkt een waarschuwing. Net als bij moederbedrijf Renault voldoet het om twee keer op een knop links van het stuurwiel te drukken om de meeste veiligheidsvoorzieningen de mond te snoeren.

Eco-G 120

De reden om opnieuw te gaan rijden met de Sandero (Stepway) is de introductie van de zogenaamde "Eco-G 120"-motor. Geheel volgens traditie bij Dacia loopt deze op zowel benzine als LPG. De "Eco-G 120"-motor is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. Die laatste zorgt ervoor dat een volgende of vorige versnelling in de meeste gevallen al klaarstaat, zodat schakeltijden vrijwel nul zijn. Daarbij schakelt deze automaat in de praktijk zo soepel, dat het lijkt alsof de Sandero in één ononderbroken lijn accelereert.

Tenminste, wanneer het tempo geleidelijk wordt opgebouwd. Wanneer plotseling veel vermogen nodig is, giert de driecilinder kortstondig in de toeren en doorbreekt een roffelend geluid de rust in de Sandero. Voorheen leverde de Sandero (Stepway) maximaal 110 pk en met deze nieuwe motorisering neemt dat toe tot 120 pk. Toch zijn het niet de verbeterde prestaties waarmee de "Eco-G 120" opvalt, maar het gemak waarmee deze geleverd worden. Samen met de standaard automatische versnellingsbak heeft de Sandero (Stepway) voortaan een meer volwassen karakter, waardoor de auto wederom minder goedkoop voelt dan voorheen.

De CO2-belasting zorgt er in Nederland echter voor dat de Sandero (Stepway) duurder is dan vergelijkbare compacte elektrische auto's. Die rijden soepeler, zijn voordeliger per kilometer en hebben veelal een nog rijkere uitrusting. Denk daarbij onder andere aan Renaults eigen 5. De enige troef, die voor de Sandero overblijft is de grotere actieradius. Overigens is de Sandero (Stepway) dankzij het gebruik van LPG wel weer voordeliger per kilometer dan concurrenten met alleen een benzinemotor.

Weggedrag

Het belangrijkste verschil met grotere en duurdere auto's zit in het weggedrag. Die auto's reageren net even rustiger op slecht wegdek en zijn net even goedmoediger in extreme situaties. Daarbij vragen de remmen van de Sandero (Stepway) enige gewenning, want ze bijten hard en gretig. Ondanks dit gebrek aan verfijning scoort het weggedrag van de Sandero nog altijd een hele dikke voldoende. Bovendien biedt de Stepway-uitvoering een extra troef met de vergrote bodemvrijheid en daarmee ook iets langere veerwegen voor meer comfort. Het zorgt er bovendien voor dat de Stepway raad weet met iets ruiger terrein dan een standaard hatchback.

Conclusie

Is Dacia erin geslaagd om het verschil tussen de standaard Sandero en Sandero Stepway groter te maken? Ja, het uiterlijk is aansprekender geworden. Belangrijker is echter dat beide varianten voor modeljaar 2026 een rijkere uitrusting hebben gekregen en meer veiligheid bieden. Met de "Eco-G 120"-motor biedt de Sandero (Stepway) betere prestaties dan voorheen, die bovendien met meer gemak worden geleverd.

Wat is gebleven, is het nuchtere karakter, terwijl de auto meegaat met de tijd waar nodig. Een Dacia Sandero biedt alles wat anno 2026 nodig is, maar niet meer dan dat om de prijs scherp te houden. De verbeteringen zorgen ervoor dat de Sandero een volwassener karakter heeft gekregen en Dacia nog beter verhult waarop bezuinigd is. Kortom: een Step in de goede richting voor de Sandero Stepway!