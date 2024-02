Om te beginnen: de kleur. Om de komst van de vernieuwde Yaris te vieren, brengt Toyota een speciale "Launch Edition" uit en die is uitgevoerd in de kleur "Neptune Blue". Deze was voorheen voorbehouden aan sportwagens van Toyota en is voor het eerst beschikbaar op een gewone hatchback.

Anders dan de kleur is er aan het uiterlijk niets veranderd voor modeljaar 2024. Nog steeds heeft iedere Yaris een gespierd uiterlijk lijnenspel alsof het hier een race-versie betreft. Deze dynamische uitstraling is en blijft een sterk punt van deze vierde generatie van de Yaris en Toyota zag simpelweg geen mogelijkheid voor verbetering!

Binnenin zet de Yaris de sportieve toon voort met opnieuw dynamische, krachtige lijnen. De ambiance in het interieur is daarom eerder die van een sportieve auto dan van een eenvoudige stadsauto. Dat gevoel wordt nog eens versterkt door de voorstoelen, want die bieden extra zijdelingse steun als in een sportwagen. Het dashboard is relatief laag voor extra goed zicht op de weg. Tegelijkertijd voelt alles even degelijk als in iedere andere Toyota. De ruimte is gemiddeld voor een auto van deze afmeting.

Uitrusting

Voor modeljaar 2024 is het centrale beeldscherm iets groter geworden. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is als gemiddeld ervaren. Het doet alles wat het moet doen en de bediening is logisch.

Een verplichte aanpassing betreft de veiligheidsvoorzieningen. Vanaf 2024 zijn alle autofabrikanten verplicht om hun auto's te voorzien van meer dan bemoeizuchtige "bestuurdersassistenten" die zelfs bij de kleinste slordigheid waarschuwen. Ook de Yaris begint hevig te piepen wanneer 1 seconde 1 km/u te hard wordt gereden. En ook de Yaris leest verkeersborden die voor parallelwegen of afslagen bedoeld zijn en slaat dan nog meer alarm. Uitschakelen kan, maar dit zit diep verborgen in een menu vol raadselachtige afkortingen dat alleen bereikbaar is middels knoppen op het stuurwiel.

„De "Hybrid 130" presteert niet alleen beter, maar presteert vooral met meer gemak en zorgt daarom ook voor meer comfort“

De Yaris heeft voortaan een eigen internetverbinding. Hiermee kan de auto middels de "MyT"-app op afstand worden vergrendeld en ontgrendeld, kan het klimaatcontrolesysteem worden bediend en kunnen de knipperlichten worden aangezet om de auto makkelijker terug te vinden op een grote parkeerplaats. Het navigatiesysteem maakt voortaan gebruik van actuele verkeersinformatie van internet. Tenslotte maakt de internetverbinding het ook mogelijk om updates te installeren zonder de dealer te bezoeken. Toyota laat nu al weten te werken aan een manier om de betuttelende veiligheidsvoorzieningen eenvoudiger uit te kunnen schakelen. Dat is nog eens "kaizen"!

Hybrid 130

De belangrijkste reden voor deze hernieuwde kennismaking is de komst van een 130 pk / 185 Nm sterke hybridemotor. Deze vormt een aanvulling op de bestaande 115 pk / 141 Nm sterke versie. De totstandkoming van de nieuwe motor is een schoolvoorbeeld van kaizen. Andere modellen van Toyota zijn namelijk al voorzien van de vijfde generatie hybride-aandrijflijn. Deze zou fysiek niet in de Yaris passen en zou de auto bovendien te kostbaar maken. Echter, een deel van de nieuwe componenten kon in de bestaande motor worden gepast.

In de praktijk vertaalt het extra vermogen zich niet alleen in betere prestaties, maar vooral in meer gemak om te presteren. In de stad geeft dat meer rust en bijvoorbeeld invoegen op de snelweg kost veel minder moeite. Indien gevraagd is de "Hybrid 130" ook vlot, maar de dominante driecilinder-roffel die dan klinkt doorbreekt de rust die de hybride in de regel geeft.

De accu-capaciteit is niet gewijzigd, daarom kan niet meer elektrisch worden gereden dan voorheen. Testritten met meerdere exemplaren van de vernieuwde Yaris resulteerden steeds in een verbruik van 1 op 22. Dat is beduidend meer dan Toyota belooft (1 op 33), maar gezien de prestaties van de auto toch een keurige score. Bovendien: het is vrijwel gelijk aan het testverbruik van de minder sterke Yaris hybrid.

Weggedrag

Bij een dynamisch uiterlijk hoort een dynamisch weggedrag en daarom staat de Yaris op het zogenaamde "TNGA"platform (Toyota New Global Architecture). Dit is relatief licht en extra stevig. Daarom reageert de Yaris alert op het stuurwiel en dat geeft een vertrouwenwekkend gevoel. Het onderstel is steviger dan gemiddeld voor een compacte auto. Met name in de stad kan de Yaris daarom als minder comfortabel worden ervaren. Op de snelweg daarentegen is de Yaris uitgesproken stabiel.

Naast de gewone uitvoeringen is de Yaris ook leverbaar als "GR Sport". Dan is het onderstel nog stugger en is de besturing nog directer. Dit maakt de auto niet alleen levendiger, maar vooral uitdagender. De GR Sport leent zich niet alleen voor een vlotte rijstijl, maar beloont dat ook met meer rijplezier.

Conclusie

Toyota verbetert de producten en productiemethoden continu. "Kaizen" heet dat in het thuisland Japan. Het betekent niet alleen dat ieder nieuw model beter is dan het vorige, maar ook dat bestaande producten waar mogelijk steeds worden verbeterd. Vaak gaat dat stilzwijgend, maar voor modeljaar 2024 moesten de veiligheidsvoorzieningen worden opgewaardeerd om aan nieuwe wetgeving te voldoen. Om van de nood een deugd te maken zijn tegelijkertijd de uitrusting en de aandrijflijn opgewaardeerd.

Voortaan kunnen het infotainment-systeem en andere functies via internet worden aangepast. Door gebruik te maken van componenten van de vijfde generatie van de hybride-aandrijflijn van Toyota, is de Yaris nu ook leverbaar met een extra sterke motor. De "Hybrid 130" presteert niet alleen beter, maar presteert vooral met meer gemak en zorgt daarom ook voor meer comfort. Zo komt kaizen overal in terug: van een nieuwe kleur tot meer rijplezier.