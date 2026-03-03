Opel introduceert Corsa YES 2026

De exclusieve metallic lak in Koral Orange maakt van de Opel Corsa YES een blikvanger. Een dak uitgevoerd in Carbon Black zorgt voor contrast. De 16-inch lichtmetalen wielen in zwart en zilver BiColour Diamond-design onderstrepen het karakter. Het interieur straalt kwaliteit uit met de zwarte 'Banda'-stoelbekleding in lederlook. Oranje stiksels en striping sluiten aan bij de carrosseriekleur. Ook in de portieren en op het instrumentenpaneel keren oranje accenten terug. De zwarte hemelbekleding zorgt voor een harmonieus geheel.

Comfort en connectiviteit

Het stuurwiel is aan de onderzijde afgevlakt en bekleed met vegan kunstleder. Het multimedia-infotainmentsysteem beschikt over een 10-inch touchscreen en een 7-inch digitaal instrumentarium. In de Corsa YES zijn de displays altijd volledig digitaal, ongeacht de gekozen aandrijflijn. Dat geldt voor de benzineversie, de hybride en de volledig elektrische variant.

Uitbreidingsmogelijkheden

Wie de Opel Corsa YES wil personaliseren, kan kiezen voor het Comfort Pack (€ 150,-). Dit pakket omvat een elektrische handrem (standaard op de Corsa Electric YES), een middenarmsteun met opbergvak en twee sleutels met afstandsbediening. Daarnaast is er het YES Tech Pack (€ 700,-) dat onder meer een 130-graden achteruitrijcamera, Park Pilot vóór en achter, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en het sleutelloze startsysteem 'Keyless Start' omvat. Als alternatief voor de exterieurkleur Koral Orange levert Opel ook Eukalyptus Green (€ 699,-).