Citroen verlaagt leaseprijs C5 AirCross

De aandrijflijn van de C5 Aircross Plug-in HYBRID combineert een 1.6-liter benzinemotor met een vermogen van 110 kW (150 pk) met een elektromotor van 92 kW (125 pk), geïntegreerd in een automatische 7-traps eDCS-transmissie met dubbele koppeling. De elektromotor en de benzinemotor kunnen afzonderlijk maar ook samen de auto aandrijven.

Citroën geeft het systeemvermogen voortaan weer als 166 kW (225 pk). Dit komt beter overeen met het prestatieniveau van de gehele aandrijflijn en bij toekomstige homologatie-eisen onder de Euro 7-norm. Er zijn echter geen technische wijzigingen aan de benzinemotor doorgevoerd. Het gecombineerde verbruik bedraagt slechts 2,5 l/100 km (WLTP). De CO2-uitstoot bedraagt gemiddeld 55-56 g/km.

De batterij van de C5 Aircross Plug-in HYBRID heeft een brutocapaciteit van 21,5 kWh (17,8 kWh netto). Daarmee rijdt de SUV volgens WLTP in stedelijk verkeer tot 113 kilometer en gecombineerd tot 96 kilometer volledig elektrisch en emissievrij.

Opladen van 0 naar 100% duurt 5 uur en 15 minuten via een 7,4 kW-wallbox met de standaard 3,7 kW boordlader. Met de optionele 7,4 kW boordlader duurt dit 2 uur en 55 minuten. Dankzij de combinatie van elektrische aandrijving en een brandstoftank van 55 liter (ruim een kwart groter dan die in de vorige generatie) bedraagt de totale actieradius tot 1.100 kilometer. Op de snelweg komt de Citroën C5 Aircross Plug-in HYBRID circa 650 kilometer ver zonder te tanken.

De C5 Aircross Plug-in HYBRID mag een geremde aanhanger tot 1.550 kilogram trekken Het ESP-systeem omvat ook aanhangerstabilisatie. Zodra de aanhanger begint te slingeren, grijpt ESP automatisch in om de combinatie te stabiliseren.

Leasetarieven beginnen bij de C5 Aircross: Full Operational Lease vanaf 529 p/m op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar en Private lease vanaf € 599 p/m op basis van 48 maanden en 10.000 km per jaar beide maken het extra aantrekkelijk voor zowel zakelijke als particuliere rijders.