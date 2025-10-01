Bij de ontwikkeling van de C5 Aircross stond Citroën voor twee uitdagingen. Ten eerste is de vraag naar SUV's groot en het is onverstandig de stem van de klant te negeren. Ten tweede maakt Citroën deel uit van Stellantis, waar ook Opel, Peugeot en Fiat onder vallen. Om concurrerend te werken moet het daarom techniek van het moederbedrijf gebruiken, maar dat maakt het lastiger om de auto een eigen karakter te geven.

Omdat de vraag naar SUV's zo groot is, komt de Citroën C5 vooralsnog niet meer terug als sedan of crossover (Citroën C5 X). Citroën heeft nadrukkelijk voor de SUV gekozen en daarom is het koetswerk niet elegant of verfijnd, maar stoer en hoekig. Daarmee zorgt Citroën er tevens voor dat de uitstraling heel anders is dan die van de technisch identieke Opel Grandland en Peugeot 3008 / 5008.

Om de C5 Aircross een eigenzinnige uitstraling te geven, heeft Citroën iets unieks gedaan. In de regel komt een gunstige stroomlijn van ronde vormen en plaatdelen die geleidelijk in elkaar overlopen. Voor de C5 Aircross kiest Citroën juist voor rechte lijnen omdat de fabrikant daarmee betere controle over de luchtstroom zou hebben. Daarbij zijn onderdelen die de windstroom beïnvloeden duidelijk zichtbaar. Het duidelijkste bewijs daarvan zijn de achterlichten, die iets uit het koetswerk steken. Deze vorm was zo belangrijk voor Citroën, dat de fabrikant eerst de vorm heeft ontwikkeld en daarna techniek heeft gezocht die erin past. Volgens Citroën zorgt deze unieke vorm voor 30 km extra bereik op de snelweg.

Een meer traditionele methode om tot een gestroomlijnd koetswerk te komen is de brede onderzijde en smallere bovenzijde van de auto.

Ruimte

Aan de binnenzijde is de C5 Aircross minstens zo eigenzinnig. Hier is een huiskamer als inspiratie genomen en daarom is het dashboard niet bekleed met hard plastic, maar met een fraaie stof. Waar leder is gebruikt, is dat vegan leder. Aan de uiteinden steken luidsprekers iets uit en accenten zijn uitgevoerd in een contrasterende kleur.

Zoals gebruikelijk bij Citroën, zijn de stoelen van het type "Advanced Comfort". Dat houdt in dat meerdere soorten schuim worden gecombineerd om een stoel een goede pasvorm te geven en toch zacht te maken. Toch zijn de stoelen van de C5 Aircross als steviger ervaren dan die in andere modellen (met name de C5 X). Ze zijn echter nog altijd heel aangenaam op langere ritten. De ruimte voorin is gemiddeld, met een hoge zit voor het machtige gevoel dat hoort bij een SUV.

Deze tweede generatie van de C5 Aircross is langer dan de eerste en 51 mm daarvan komt ten goede aan de beenruimte achterin. Omdat het hoogste punt van het dak precies boven de achterbank zit, hebben de achterpassagiers ook goede hoofdruimte. De bagageruimte is eveneens goed voor een auto van deze omvang.

Uitrusting

Het centrale beeldscherm is verticaal geplaatst en loopt als een waterval van net boven het dashboard tot aan de middentunnel. Hierop draait een in eigen huis (lees: door Stellantis) ontwikkeld infotainment-systeem dat op alle punten een dikke voldoende scoort. Het merkloze audiosysteem heeft een commercieel geluid dat de massa zal aanspreken, maar hifi-liefhebbers minder kan bekoren.

„Ondanks de technische overeenkomsten met soortgelijke auto's van het moederbedrijf heeft de C5 Aircross een geheel eigen uitstraling“

Goed om te weten: er is een privacy-modus waarmee tijdelijk geen informatie wordt gedeeld met de fabrikant. Omdat een "zwarte doos" tegenwoordig verplicht is in de auto, wordt de doorgifte van informatie bij het opnieuw starten van de auto automatisch weer geactiveerd.

De vele actieve veiligheidsvoorzieningen zijn, net als in vrijwel alle andere nieuwe auto's, als hinderlijk ervaren. De meeste waarschuwingen zijn onterecht omdat de computer de verkeerssituatie niet goed inschat (borden voor andere rijstroken of afslagen lezen, uitzonderingen missen). Dankzij de heldere menu-structuur van de boordcomputer laten de ongewenste assistenten zich gelukkig eenvoudig uitschakelen.

Plug-in hybride

Kenmerkend voor alle moderne modellen van Citroën is dat ze beschikbaar zijn als hybride, plug-inhybride en volledig elektrische auto. De hybrides zijn volgens Citroën vooral bedoeld voor het Oostblok, waar opladen nog een uitdaging is. Daarom konden alleen de volledig elektrische en de plug-inhybride (PHEV) worden getest.

De PHEV overtuigt met een harmonieus samenspel tussen beide motoren. Het is hoor- en voelbaar wanneer de benzinemotor bijspringt, maar dit is niet als storend ervaren. Alleen wanneer stevig wordt doorgetrapt laat de benzinemotor van zich horen. Het karakter van beide motoren is gelijk, waardoor het gedrag van de auto nauwelijks verandert als de benzine- of juist de elektromotor de aandrijving voor zijn rekening neemt.

Citroën gaat met de tijd mee door de plug-inhybride een groot bereik te geven (maar helaas geen mogelijkheid tot snelladen). Op die manier kan langer en vaker elektrisch worden gereden, waardoor het makkelijker is om zuinig te rijden. Tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden kon de C5 Aircross PHEV 126 km volledig elektrisch afleggen.

Elektrische auto

Citroën heeft tijdens de ontwikkeling van de C5 Aircross de nadruk gelegd op de elektrische auto en daar is voor deze test dan ook het meeste mee gereden. De elektrische C5 Aircross is er als "Standard Range" en "Comfort Range" voor een bereik van 519 km voor die laatste. Alhoewel de C5 Aircross volgens Citroën een goede stroomlijn heeft, viel tijdens de test op dat het verbruik bij hoge snelheid onevenredig sterk toeneemt en alleen laag is op lage snelheid. Dat duidt op een ongunstige stroomlijn.

De elektrische C5 Aircross rijdt als een doorsnee elektrische auto met prima prestaties, volmaakte souplesse en een onhoorbare aandrijflijn. Omdat ook de rijwind nauwelijks hoorbaar is, zorgen alleen de banden (afhankelijk van het wegdek) voor rijgeluiden. Zoals vrijwel alle elektrische auto's van de Stellantis-groep biedt de C5 Aircross Electric niet de mogelijkheid tot rijden met één pedaal en wordt het vermogen altijd voorzichtig opgebouwd om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen. Ook jammer: de C5 Aircross heeft geen "autohold" (voorkomen dat de auto gaat rollen bij het loslaten van het rempedaal).

Weggedrag

Omdat de C5 Aircross is ontworpen voor uiteenlopende aandrijflijnen, kan het onderstel eenvoudig worden aangepast aan uiteenlopende belasting. Ongeacht de gekozen motor heeft iedere C5 Aircross daarom hetzelfde karakter. Dat wordt bepaald door schokbrekers die afhankelijk van de snelheid stugger of zachter zijn. In theorie zorgt dat voor comfort in de stad en stabiliteit op hoge snelheid.

In de praktijk gaat dat echter niet in alle situaties op. Het vereist daarom enige tijd om te kunnen voorspellen hoe de auto zal reageren. Zodra de bestuurder dat aanvoelt, zorgt het duale karakter niet langer voor verrassingen, maar kan hij/zij de auto hiermee nog beter naar de hand zetten.

Conclusie

Weet de tweede generatie van de Citroën C5 Aircross verstand en eigenzinnigheid te combineren? Ja, zeker. Ondanks de technische overeenkomsten met soortgelijke auto's van het moederbedrijf heeft de C5 Aircross een geheel eigen uitstraling. Dat geldt niet alleen voor het exterieur, maar zeker ook voor het interieur. Die "gekkigheid" gaat niet ten koste van de functionaliteit of ergonomie, want de C5 Aircross is ruim en doordacht.

De rijeigenschappen zijn minder uitgesproken, maar dankzij fijnregeling heeft de Citroën C5 Aircross wel degelijk een eigen karakter. Dankzij schokbrekers die afhankelijk van de snelheid stugger of zachter zijn, is de C5 Aircross dynamisch en comfortabel tegelijk. Verwacht hier echter niet te veel van: de werking is sterk afhankelijk van de situatie en de techniek is gelijk aan die van andere SUV's van Stellantis.

De C5 Aircross is leverbaar met hybride-, plug-inhybride en elektromotor. In alle gevallen is gekozen voor een tam karakter. Op die manier is de overstap uit een conventionele auto makkelijker en leent de Aircross zich bij uitstek voor comfortabel rijden.