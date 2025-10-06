Toen Opel de Grandland ontwikkelde, stond de elektrisch aangedreven versie centraal. De varianten met benzine- en hybridemotor zijn bedoeld voor regio's waar elektrisch rijden nog minder is ingeburgerd en dat worden er steeds minder. Omdat de Grandland primair als elektrische auto is ontwikkeld, kan Opel nu eenvoudig meer elektrische versies aanbieden. Bovendien zorgt deze werkwijze ervoor dat de diverse aandrijflijnen niet ten koste gaan van de binnenruimte.

Ruimte

Binnenin maakt de "Grand"-land zijn naam waar met een hoge zit, zicht op de motorkap, beweegruimte rondom de voorstoelen, een gevoel van ruimte dankzij een glazen dak en prima zicht rondom. Echter, dat is slechts een eerste indruk. Op de lange termijn weet de Grandland vooral te overtuigen met de kwaliteit van de stoelen. De vorm is uitstekend, met precies de juiste hoeveelheid zijdelingse steun en een zitvlak dat niet te hard en niet te zacht is. Onderschat het belang van goede stoelen niet; ze vormen immers het belangrijkste contact tussen de inzittenden en de auto!

„De lichtste elektromotor zorgt voor voldoende levendigheid en voldoende prestaties“

De ruimte achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Zoals het hoort bij een Duitse auto is de afwerking smetteloos en voelt het geheel solide.

Uitrusting

Onder het mom van "detoxing" (ontgiften) heeft Opel de cabine zoveel mogelijk opgeruimd. Daarbij gaat Opel niet zo ver dat alle functies via een beeldscherm worden bediend. In plaats daarvan heeft het merk een goede balans gevonden tussen fysieke knoppen voor veelgebruikte functies en logisch opgezette menu's op het centrale beeldscherm. Wellicht is Opel iets te ver gegaan in het vereenvoudigen van het infotainment-systeem, want het heeft zo weinig franje dat het er bijna armoedig uitziet. Datzelfde geldt voor de weergave van het head-up display: dit is te minimalistisch.

Een favoriet van de redactie is het audiosysteem van Focal. Wanneer het het juiste bronmateriaal (FLAC via kabel, geen mp3 via Bluetooth) krijgt aangeboden, is de klank ervan exceptioneel goed voor een auto in deze prijsklasse. Omgekeerd valt iedere fout op als er geen hoge kwaliteit muziek wordt aangeboden.

De vele veiligheidsvoorzieningen doen hun werk op de achtergrond. Ze bieden enige speelruimte en de waarschuwingen zijn niet zo indringend dat de bestuurder de neiging heeft ze direct uit te schakelen.

Meer elektrisch

De reden om opnieuw met de Grandland op pad te gaan is de introductie van nieuwe elektrische aandrijflijnen. Voortaan biedt de Grandland de keuze uit twee batterijen en drie motorvermogens. De standaard variant heeft een batterij met een capaciteit van 73 kWh en dat is goed voor een actieradius van 523 km (maar helaas slechts 450 km tijdens de test onder gunstige weersomstandigheden). De motor is goed voor 213 pk / 345 Nm. Daarmee reageert de eenvoudigste elektrische Grandland gewillig op het stroompedaal, maar wanneer de bestuurder vervolgens doortrapt zijn de prestaties niet meer dan voldoende.

Door te kiezen voor de nieuwe "long range"-versie neemt het bereik in theorie toe tot 583 km (570 km, verbruik van 15 kWh per 100 km tijdens een proefrit onder dezelfde gunstige weersomstandigheden). Deze versie is vooral bedoeld voor kopers die hun elektrische auto willen gebruiken als een auto met benzinemotor: helemaal opladen, langere tijd rijden tot de batterij bijna leeg is en dan weer helemaal opladen. Echter, ervaren elektrische rijders laden hun auto juist wanneer deze stilstaat (thuis, bij werk, tijdens winkelen, etc.) en dan is een batterij met een grote capaciteit niet nodig. Omdat de "long range" zo'n grote capaciteit heeft (83 kWh), is het verbruik van minder belang en daarom geeft Opel deze versie iets meer motorvermogen (231 pk in plaats van 213 pk) voor net iets meer slagkracht.

De derde elektrische variant heeft vierwielaandrijving. Deze variant heeft op iedere as een elektromotor en dat zorgt voor een totaal vermogen van 325 pk / 511 Nm. Terwijl het verschil tussen de 213 en 231 pk sterke motor gering is, is het verschil met deze "AWD" overduidelijk. Om de overstap van een benzine- naar een elektrische auto zo klein mogelijk te maken, geeft Opel de elektrische auto's een teleurstellend tam karakter. Deze AWD biedt daarentegen juist het venijnige sprintvermogen en de daadkracht op hoge snelheid waar het de andere versies aan ontbreekt.

Ook heel prettig: met hendels achter het stuurwiel kan voortaan worden gekozen hoe sterk de Grandland afremt bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. Ook hiermee benut de Grandland voortaan een belangrijk voordeel dat elektrisch rijden biedt.

Weggedrag

Door de sportstand te kiezen is de vierwielaandrijving continu actief en dat zorgt voor een merkbaar betere balans in de auto. Als bonus kan de Grandland AWD zich beter redden in het terrein, maar het weggedrag is overduidelijk afgestemd op gebruik op de openbare weg. Daar is de Grandland, ongeacht de gekozen aandrijving, stabiel en comfortabel. Met het oog op de Duitse autobahn is merkbaar veel werk gemaakt van comfort op hoge snelheid, want ook boven 130 km/u blijft de rust behouden.

Vanwege de grote batterijen is de elektrische Grandland op papier veel zwaarder dan de varianten met benzine- en hybridemotor. In de praktijk is de elektrische versie echter beter in balans, stabieler en rustiger. Het is overduidelijk: dit is hoe de Grandland bedoeld was.

Conclusie

Wat is de fijnste versie van de Opel Grandland? De elektrisch aangedreven variant met de lichtste motor en de kleinste batterij. De standaard batterij biedt in de praktijk ruim voldoende bereik, want de gemiddelde chauffeur heeft eerder pauze nodig dan de auto. Bij de Grandland draait het om rust, ruimte en comfort. De lichtste elektromotor zorgt voor voldoende levendigheid en voldoende prestaties. Dankzij de vier niveaus van recuperatie kan in de praktijk bijna met één pedaal worden gereden en daarmee zijn alle voordelen die elektrisch rijden biedt volop benut.

Natuurlijk is meer bereik prettig en zijn betere prestaties fijner, maar ze zijn voor het gemiddelde woon-werk-verkeer niet noodzakelijk. Het is verstandiger om extra geld uit te geven aan een rijke uitrusting. Goede stoelen en een rijke uitrusting komen iedere dag tot hun recht. Immers: de Grandland is bedoeld als luxe, ruime gezinsauto.