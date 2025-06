Ooit waren gezinsauto's luxe busjes. Dankzij hun hoekige vorm kon iedere laatste kubieke centimeter worden benut. Echter, tegenwoordig is een gezinsauto een SUV, ofwel een luxe terreinwagen voor recreatief gebruik. Met de 5008 wil Peugeot echter terug naar de traditionele gezinsauto en weg van de terreinwagen. Daarom is de 5008 lager dan de doorsnee SUV en ongebruikelijk elegant gelijnd.

Die fraaie lijnen worden aangevuld met verfijning. Zo heeft de grille geen traditionele lamellen, maar bestaat deze uit subtiele elementen die uitwaaieren vanaf het centrale logo. Met deze grille, en vele andere details, straalt de 5008 een Franse charme uit die uniek is in het segment.

Interieur

In het interieur komt die charme terug, want opnieuw waaiert een patroon uit. Dit keer begint het patroon in de deurpanelen en loopt het door tot midden op het dashboard. De combinatie van stof, beeldschermen en pianolak zwarte panelen zorgt voor een eigen uitstraling. Echter, de testauto is uitgevoerd in stemmig grijs/zwart en dan is het interieur lang niet zo charmant als in de meer gedurfde uitvoeringen.

Naast de bijzondere aankleding van het interieur biedt de 5008 een bijzondere opzet. Net als iedere andere moderne Peugeot heeft de 5008 namelijk een klein stuurwiel met daarboven een beeldscherm. Het staat daarom precies in het blikveld, net als bij een head-up display. Om zeker te weten dat iedereen over het stuurwiel heen kan kijken, is de zitpositie zeer hoog en voor lange bestuurders is dat zelfs onwennig hoog. De stoel kan in hoogte worden versteld, maar zeker voor lange bestuurders blijft de zit te hoog. Het kleine stuurwiel priemt in het interieur en dwingt daarom een actieve zithouding af, waardoor de bestuurder als vanzelf betere controle krijgt over het voertuig.

„In de praktijk biedt de vierwielaandrijving ook op de verharde weg voordelen“

De Peugeot 3008 en 5008 zijn in de basis dezelfde auto's. Echter, de 5008 heeft een langere wielbasis en dat vertaalt zich in meer beenruimte. De 3008 biedt voldoende beenruimte achterin, de 5008 zelfs ruim voldoende. Bovendien is de 5008 leverbaar met een derde zitrij. De tweede zitrij staat op rails, want alleen door in te leveren op beenruimte op de tweede zitrij is op de derde zitrij voldoende beenruimte beschikbaar.

Uitrusting

De aanblik van het dashboard wordt bepaald door drie beeldschermen: één boven het stuurwiel, één centraal op het dashboard en één op de middentunnel. Die laatste is klein en slank en wordt alleen gebruikt om snelkoppelingen te tonen, hetgeen in de praktijk prettig werkt. Het infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) biedt alle standaardfunctionaliteit, plus de fraaie vormgeving en animaties die horen bij deze charmante Fransoos. Het standaard audiosysteem klinkt redelijk. Het optionele audiosysteem van Focal klinkt vele malen beter (indien het goed bronmateriaal krijgt aangeboden, en dus geen mp3 via Bluetooth).

Omdat de actieve veiligheidsvoorzieningen een bescheiden karakter hebben (alarm niet te luid, weinig vals alarm), heeft de bestuurder niet direct de neiging om het uit te schakelen.

Elektrische auto

De aanleiding voor deze test is de introductie van de "Dual Motor". Zoals de naam al aangeeft krijgt de e-5008 hiermee een tweede elektromotor. Dat dient in de praktijk meerdere doelen. De meest voor de hand liggende is het verbeteren van de prestaties in het terrein. Immers, een SUV wordt gekocht om de veelzijdigheid en terreinrijden is daarvan een belangrijk onderdeel. Als off-road capaciteiten niet van belang zijn, is en blijft de lagere Peugeot 508 dankzij zijn lagere bouw een veiligere en voordeligere keuze.

In de praktijk biedt de vierwielaandrijving ook op de verharde weg voordelen. Omdat de beide motoren samenwerken, wordt de auto beter in balans gehouden in de bocht en/of tijdens accelereren. Dit is tijdens een eigen proefrit eenvoudig te ervaren: rijd eerst in de standaardmodus, want dan springen de achterwielen alleen bij indien strikt noodzakelijk. Schakel daarna de sportstand in en voel het verschil in de bocht.

Uiteraard leveren twee motoren meer dan één motor. De Dual Motor-uitvoering is goed voor 325 pk / 509 Nm en wederom kan daar gebruik van worden gemaakt in de sportstand. In die modus reageert de e-5008 veel alerter op het stroompedaal om ook beduidend beter door te bijten indien gevraagd.

Stellantis, het moederbedrijf van Peugeot, is in de regel zeer terughoudend als het gaat om de prestaties van elektrische auto's. De fabrikant wil bestuurders tegen zichzelf beschermen en kiest altijd voor een tam karakter. Bij de e-5008 Dual Motor ligt dat anders. In deze versie gedraagt de e-5008 zich net zoals elektrische auto's van de concurrentie met flitsendsnelle acceleraties en stevige regeneratie bij het loslaten van het stroompedaal. Hiermee worden de voordelen van elektrisch rijden beter benut en ook in dat opzicht is de Dual Motor-variant als een aanwinst ervaren.

3008 vs 5008

De e-3008 en e-5008 zijn direct na elkaar getest. Dat gaf de unieke mogelijkheid om de verschillen te ervaren. Ondanks het feit dat beide auto's op hetzelfde platform zijn gebouwd met dezelfde batterijen, dezelfde elektromotoren, dezelfde wielophanging en hetzelfde koetswerk (tot de b-stijl) is wel degelijk verschil merkbaar. De 3008 voelt kleiner en wendbaarder, terwijl de 5008 rustiger en statiger is. Zelfs in de binnenspiegel is te zien dat de 5008 veel langer is dan de 3008.

Beide auto's zijn in de Dual Motor-uitvoeringen iets stugger geveerd dan de reguliere versies voor een iets sportiever karakter en betere communicatie met de bestuurder. Echter, omdat de 5008 meer is bedoeld als gezinsauto is er ook hier verschil merkbaar. De e-5008 Dual Motor is zachter geveerd dan de e-3008 Dual Motor, alhoewel nog steeds stevig voor een Franse auto. Op deze manier spreken beide modellen verschillende doelgroepen aan en biedt de 5008 echt meerwaarde boven de 3008.

Conclusie

Wat levert een tweede elektromotor op in de Peugeot e-5008? Betere prestaties, een hogere mate van stabiliteit en meer vaardigheid in het terrein. De standaard e-5008 scoorde op de eerste twee vlakken al goed, maar de Dual Motor gaat duidelijk een stap verder. Bovendien benut Peugeot de voordelen van elektrisch rijden beter. Als Dual Motor biedt de e-5008, net als de concurrentie, bliksemsnelle en daadkrachtige acceleratie, terwijl het ook mogelijk is om sterk af te remmen op de motoren. De e-5008 is dus op alle punten sterker geworden.