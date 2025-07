Citroen prijst nieuwe C5 AirCross

Blikvanger in het interieur is het nieuwe, verticale 13 inch beeldscherm. Het is het grootste display dat Stellantis tot nu toe heeft geleverd. Het scherm is geïntegreerd in de middenconsole en biedt draadloze smartphone-integratie (Apple CarPlay en Android Auto), Bluetooth voor twee apparaten tegelijk en een draadloze oplader. Nieuw is ook de spraakassistent "Hello Citroën" en de integratie van ChatGPT van OpenAI.

Tot de standaarduitrusting behoort onder meer:

ESP, ABS & Hill Start Assist

Active Safety Brake + Forward Collision Warning

Adaptive Cruise Control met Stop & Go

Active Lane Departure Warning & Driver Attention Alert

Uitgebreide verkeersbordherkenning met snelheidsaanbeveling

Parkeersensoren achter

LED-koplampen met grootlichtassistent

Citroën Advanced Comfort vering

Advanced Comfort-stoelen met extra schuimlaag

Dual zone climate control

Elektrisch bedienbare ramen vóór & achter

Keyless Start & elektrische handrem

18 inch of 19 inch lichtmetalen velgen (afhankelijk van uitvoering)

Elektrisch verstelbare & verwarmbare buitenspiegels

Er is keuze uit de volgende aandrijflijnen;

C5 Aircross HYBRID 145 Automaat: deze versie combineert een nieuwe 1.2-liter benzinemotor (136 pk) met een 48V-elektromotor (tot 28 pk piekvermogen). De elektromotor is geïntegreerd in een nieuwe zesversnellingsbak met dubbele koppeling.

Citroën ë-C5 Aircross: De volledig elektrische versie heeft een elektromotor van 210 pk en een 73 kWh-batterij, goed voor een actieradius tot 520 km (theoretisch volgens WLTP). Aan het einde van het jaar komt er een volledig elektrische versie bij van 230 pk met een actieradius van 681 kilometer (WLTP).

C5 Aircross Plug-in HYBRID 195 Automaat: deze PHEV wordt later dit jaar bestelbaar en biedt een elektrische actieradius van gemiddeld 86 km. De aandrijflijn bestaat uit een 1.6-liter turbomotor (150 pk) en een elektromotor (125 pk), met een gecombineerde output van 195 pk.

Prijzen (rijklaar) en uitvoeringen:

HYBRID 145 YOU € 37.990

HYBRID 145 PLUS € 40.990

HYBRID 145 BUSINESS € 41.890

HYBRID 145 MAX € 43.990

Elektrisch 210 Comfort Range YOU € 39.490

Elektrisch 210 Comfort Range PLUS € 42.490

Elektrisch 210 Comfort Range BUSINESS € 43.390

Elektrisch 210 Comfort Range MAX € 45.490

Garantie

Citroën Nederland biedt voor alle in Nederland verkochte nieuwe personen- en bedrijfsauto's de mogelijkheid om bij aankoop de standaard fabrieksgarantie kosteloos te verlengen tot 8 jaar met de Citroën We Care Garantie. De voorwaarde is dat het voorgeschreven onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend reparateur binnen het officiële Citroën-netwerk. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De verlengde garantie dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het oplossen van mechanische en elektrische defecten. Onderdelen als banden en ruitenwisserbladen vallen buiten deze garantie.