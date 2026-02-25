MINI introduceert 1965 Victory Edition

Als eerbetoon aan de motorsportkleuren van de jaren zestig, schittert de 1965 Victory Edition in Chili Red lak, geaccentueerd door een witte sierstreep die van de motorkap over het dak naar de achterzijde loopt en zo de sportiviteit van de auto benadrukt. Als exclusief kenmerk van deze Edition prijkt een witte "52"-graphic op beide flanken van de auto; een verwijzing naar het startnummer van de originele winnaar uit 1965.

Het dak is leverbaar als panoramadak of in Glaced-uitvoering, wat een contrast vormt met de Chili Red carrosserie. De "1965"-sticker op de C-stijl trekt de aandacht en benadrukt het historische overwinningjaar. De 18-inch lichtmetalen JCW Lap Spoke 2-tone velgen geven de auto een dynamische uitstraling. Voor de volledig elektrische MINI John Cooper Works zijn de JCW Mastery Spoke black velgen beschikbaar. Geïnspireerd op de rallysport zijn zwevende naafkappen en JCW-ventieldoppen in de specifieke kleurstelling toegevoegd voor extra sportieve accenten.

Interieur

Bij het instappen vallen de opvallende instaplijsten op, met witte "1965"-belettering op een rood-zwarte achtergrond, die het interieur een exclusieve uitstraling geven. Daarnaast is elke Edition voorzien van een speciale vermelding aan de binnenzijde van de portier, met informatie over de historische rally.

Het interieur is gebaseerd op het traditionele JCW kleurenpalet en de JCW uitvoering. De 6-uurs spaak van het sportstuur en het opbergvak in de middenconsole zijn voorzien van "1965"-belettering, als verwijzing naar de autosporttraditie van MINI. Het racenummer van de winnende Cooper S uit 1965 siert de sleutelkap van deze Edition.