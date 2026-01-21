MINI lanceert Paul Smith Edition

De MINI Cooper SE Paul Smith Edition in Midnight Black geeft het 3-Deurs model een klassieke uitstraling. Het dak, eveneens in het zwart, trekt de aandacht met een interpretatie van de Signature Stripe van Paul Smith. In plaats van de bekende kleuren zijn de strepen uitgevoerd in glanzend en matzwart.

De MINI Cooper S Paul Smith Edition is uitgevoerd in Inspired White, nog eenkleur die speciaal voor deze Edition is ontwikkeld. Het dak in het exclusieve Nottingham Green, een eerbetoon aan Sir Paul Smiths geboortestad, zorgt voor een onmiskenbare uitstraling en vormt een contrast met de carrosseriekleur. De dakrand aan de bestuurderszijde is een blikvanger dankzij de kleurrijke Signature Stripe.

Naast deze twee exterieurkleuren zijn alle modellen in de MINI Paul Smith Edition ook verkrijgbaar in de exclusieve kleur Statement Grey, een moderne interpretatie van de Classic Mini Austin Seven kleur uit 1959.

Ongeacht de gekozen lakkleur zijn de zijspiegels, de achthoekige grille en de wieldoppen met Paul Smith-belettering bij alle varianten uitgevoerd in Nottingham Green. De 18" Night Spoke lichtmetalen wielen met getinte blanke lak in Dark Steel en Paul Smith-belettering geven de MINI Paul Smith Edition een dynamische uitstraling.

Interieur

Het interieur, dat in alle varianten gelijk is, beschikt over Nightshade Blue sportstoelen van Vescin en zwarte gebreide oppervlakken met ton-sur-ton streeppatronen, geïnspireerd op Paul Smith stoffen. Zodra de deur wordt geopend, worden bestuurder en bijrijder verwelkomd met een handgeschreven lichtprojectie: "Hello". Deze begroeting wordt aangevuld met Paul Smiths motto "Every day is a new beginning" op de instaplijst. Een ander creatief interieurdetail is het textielbandje op de 6-uurs spaak van het sportstuur, uitgevoerd in de Signature Stripe - een karakteristiek designelement dat de onmiskenbare stijl van de Britse ontwerper benadrukt. Een handgetekend 'konijn', het handelsmerk van Paul Smith, siert de vloermat en benadrukt het Britse gevoel voor humor.

De volledig elektrische MINI Cooper SE Paul Smith Edition is nu al verkrijgbaar in geselecteerde markten, waaronder Nederland.