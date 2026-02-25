Volvo wijzigt EX30 voor modeljaar 2026

Volvo introduceert een nieuwe aandrijflijn die 110 kW (150 pk) levert met een 51 kWh-accu en een actieradius tot 339 km. Wie vaak langere ritten maakt, kan kiezen voor een grotere 69 kWh-accu voor een actieradius tot 476 km.

Een software-update verbetert de toegang tot de bedieningselementen die voor de berijders het belangrijkste zijn. Een volledig opnieuw ontworpen instellingen- en bedieningssysteem brengt de juiste bedieningselementen binnen handbereik, samen met een aanpasbare menubalk waarmee de ruimte gebruikt kan worden voor de meest voorkomende functionaliteiten of de functies die voor de berijder het belangrijkst zijn.

Bovendien is de Volvo EX30 hardware matig klaar voor Vehicle-to-Load, een technologie waarmee klanten energie kunnen opslaan in de batterij van hun elektrische Volvo en deze later kunnen gebruiken. Deze functie (V2L), die in eerste instantie beschikbaar is in slechts enkele landen, kan de EX30 omvormen tot een stroombron voor het opladen van andere elektrische apparaten, zoals een elektrische fiets, of voor het voeden van apparaten zoals elektrisch gereedschap, geluidsinstallaties en kampeeruitrusting. De toevoeging van V2L en de nieuwe UX zullen naar verwachting in de zomer via draadloze software-updates worden aangeboden aan nieuwe en bestaande EX30-klanten.

De EX30 introduceert nu ook twee extra interieuruitvoeringen. Het 'Harvest'-interieur biedt een warme, lichtgekleurde esthetiek, geïnspireerd op late Scandinavische zomeravonden. Het omvat lichtgekleurde geweven bekleding van gerecycled textiel, contrasterende Nordico-bekleding gemaakt van gerecycled materiaal zoals PET-flessen, donkere vlasdecoraties en een zwarte hemelbekleding voor een eigentijdse, natuurlijke uitstraling.

Het 'Black'-interieur heeft een diepzwarte tint, waarbij de gladde Nordico-bekleding met licht contrasterende naden wordt gecombineerd met een natuurlijk, donker linnen decor voor een tijdloze uitstraling. De EX30 Black Edition is nu ook verkrijgbaar met het nieuwe 'Black'-interieur. Daarnaast kunnen drie exterieurkleuren worden gespecificeerd: Onyx Black, Vapour Grey en Crystal White.