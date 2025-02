Volvo presenteert EX30 Cross Country

Als compacte SUV is de EX30 Cross Country volledig elektrisch, met een theoretische actieradius tot 425. De auto is hoger van de grond geplaatst dan de standaard EX30, zodat er gemakkelijker over ruw terrein kan worden gereden. Hij heeft ook speciale, grotere wielen, met de optie van een 18 inch all-terrain accessoireband om uitstapjes naar het platteland makkelijker te maken. Tevens is de EX30 Cross Country ook voorzien van vierwielaandrijving, waardoor hij de moeilijke en gladde omstandigheden die horen bij het leven buiten de stad aankan.

De voorkant van de auto en de achterklep krijgen een speciale donkere kleur, met aan de voorkant een uniek kunstwerk dat de topografie van het Kebnekaise-gebergte in Arctisch Zweden laat zien, een inspiratiebron voor veel van de Volvo ontwerpers. Stevige skidplates voor en achter en wielkastverbreders maken de ruigere uitstraling compleet en onderstrepen dat deze auto klaar is om de natuur in te gaan.

Ruimte

Binnenin is de Volvo EX30 Cross Country functioneel en bevat hij alle technologie, opbergruimte en design van de originele EX30. De deuren bevatten grote opbergvakken, omdat de luidsprekers zijn verwijderd en in de soundbar op het dashboard zijn geïntegreerd.

Een veelzijdige centrale opslagtunnel tussen bestuurder en passagier kan worden uitgeschoven als bekerhouder voor de ochtendkoffie of reisbeker, of terug om meer spullen op te bergen. Er is ook een groot opbergvak op de vloer tussen de bestuurder en passagier. Het dashboardkastje is onder de middenconsole geplaatst, zodat zowel de bestuurder als de passagier er gemakkelijk bij kunnen. Achterpassagiers krijgen een opbergbox die onder de middentunnel vandaan schuift. Deze box is ook afneembaar en wasbaar, en kan dus dienst doen als afvalbak. Aan de achterzijde, op de achterklep, is een 'Past het?'-gids aangebracht, zodat het precies duidelijk is hoeveel spullen erin.

Zoals elke nieuwe Volvo is ook de EX30 Cross Country met Google built-in uitgerust. Dat betekent dat er standaard verschillende Google-producten inzitten, waaronder Google Maps. Rem- en stuurondersteuning helpen botsingen met tegenliggers, voetgangers en fietsers te voorkomen, terwijl een bestuurderssensor een duwtje in de rug geeft als het lijkt of men afgeleid of moe is.

Uitrusting

Om het Cross Country concept tot leven te brengen, lanceert Volvo een Cross Country Experience. Dit betekent dat eigenaren van een EX30 Cross Country kunnen profiteren van op maat gemaakte aanbiedingen. Denk aan een speciaal 'Cross Country Experience'-accessoirepakket voor de auto, met onder andere een bagagedrager, een dakmand, 18-inch terreinbanden en spatlappen. Volvo zal te zijner tijd nog meer aanbiedingen aankondigen.

De Volvo EX30 Cross Country Ultra is nu beschikbaar in Nederland, met een vanafprijs van € 52.995. Dit model is hiermee € 2.000 hoger geprijsd dan de Volvo EX30 Twin Motor Performance Ultra, maar biedt standaard een climate pack en de typische Cross Country kenmerken:

Voorbumper met topografische kaart voor de Kebnekaise regio in Arctisch Zweden, uitgevoerd in mat zwart

Skidplates voor en achter in low gloss Vapour Grey

Onderbumper in matt black

19mm grotere grondspeling

Cross Country onderstel met zachtere afstemming van veren en dempers voor meer comfort

CROSS COUNTRY opschrift op de C-stijl

Wielkastverbreders voor en achter

19 inch Cross Country wielen in matt graphite/ matt black

Achterbumper met CROSS COUNTRY opschrift

Achterzijde met mat zwart inzetstuk

De EX30 Utra is de meest luxe uitvoering van de Volvo EX30 met standaard onder andere een panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen, 360 graden camera's, Harman Kardon premium audio, Digital Key Plus en Pilot Assist.

Prijsoverzicht: