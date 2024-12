5 NCAP sterren voor Volvo EX30

Dit gebeurt door middel van moderne veiligheidstechnologie en een structureel ontwerp dat voldoet aan Volvo's interne veiligheidseisen. Deze eisen gaan vaak verder dan de officiële testvereisten en zijn bedoeld om de auto's voor te bereiden op verschillende scenario's in de praktijk, die soms veel gecompliceerder zijn dan gestandaardiseerde tests.

Naast Volvo's consequent hoge normen voor beschermende veiligheid is de Volvo EX30 ook uitgerust met een pakket actieve veiligheidsvoorzieningen die zijn ontworpen om de bestuurder te helpen botsingen of risico's te vermijden en te beperken. Een waarschuwingssysteem voor de bestuurder is bijvoorbeeld standaard en let op wanneer de bestuurder niet op zijn scherpst is.

In de stad is de automatische auto brake op kruispunten van de Volvo EX30 ontworpen om ongelukken op kruispunten te voorkomen of te beperken. Als een andere auto onverwachts het pad kruist, is de automatische auto brake ontworpen om de auto tot stilstand te brengen. De Volvo EX30 is ook uitgerust met een Door Opening Alert. Als deze functie is ingeschakeld, kan men via visuele en auditieve signalen worden gewaarschuwd wanneer men op het punt staat de portier te openen voor bijvoorbeeld een passerende fietser. Zogenaamde portierongevallen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal fietsongevallen en wanneer ingeschakeld, kan de Door Opening Alert helpen bij het verminderen van dergelijke incidenten.