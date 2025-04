Volvo verplaatst productie EX30 naar Europa

De mijlpaal van vandaag volgt op een eerder aangekondigde intentie om de EX30 te produceren in de fabriek in Gent, waar later dit jaar ook met de productie van de EX30 Cross Country zal worden gestart. Volvo blijft naar eigen zeggen zijn wereldwijde productie voor een van zijn populairste modellen verder diversifiëren en breidt de productiecapaciteit uit om beter aan de lokale vraag te kunnen voldoen.

Om de productie van de EX30 in Gent mogelijk te maken, investeerde het bedrijf de afgelopen jaren ongeveer 200 miljoen euro in zijn Belgische vestiging. Ingrijpende veranderingen in de fabriek omvatten de toevoeging van een volledig nieuw autoplatform, de installatie van bijna 600 nieuwe of vernieuwde robots, een uitbreiding van de batterijhal, een nieuwe deurproductielijn en een nieuwe assemblagelijn voor batterijpakketten.

De EX30-productie in Europa ondersteunt de duurzaamheids- en concurrentieagenda van de Europese Unie en is een investering in een toekomst die banen creëert en innovatie en elektrificatie omarmt. Tussen de fabrieken in Gent, België en Torslanda, Zweden, produceert Volvo Cars nu 10 verschillende elektrische en hybride automodellen in Europa.

De fabriek van Volvo Cars in Gent, gelegen aan de rand van de op twee na grootste stad van België en in het hart van het Noordzeehavengebied, opende zijn deuren in 1965 en is de enige overgebleven volledig ontwikkelde autofabriek in België. Samen met de fabriek in Torslanda is het een van de twee autofabrieken van Volvo Cars in Europa, met een derde in aanbouw in Slowakije.

Naast de EX30 worden in de fabriek in Gent ook andere modellen gebouwd: de EX40 en EC40 en de hybride modellen XC40 en V60. In 2024 werden er iets meer dan 186.000 auto's geproduceerd.