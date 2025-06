Volvo introduceert EX30 Europa

Volvo is in april van dit jaar gestart met de productie van de EX30 en EX30 Cross Country in de Gentse fabriek. De eerste Belgische productie voor Nederland arriveert in de zomer. Deze fabriek draait op 100% hernieuwbare elektriciteit en streeft naar klimaatneutraliteit in 2030.

De EX30 is Volvo's model met de laagste CO2-voetafdruk over de volledige levenscyclus van de auto tot nu toe. Het interieur bevat een hoog aandeel gerecyclede en hernieuwbare materialen zoals PET-flessen, gerecycled aluminium en biobased kunststoffen. Dankzij Europese assemblage is de impact op het milieu kleiner en profiteren klanten van kortere levertijden.

EX30 Europa

De EX30 Europa is gebaseerd op de Plus-uitvoering, aangevuld met het Climate Pack en Power Seat Pack. Elke EX30 Europa is standaard uitgerust met onder andere:

Google-infotainmentsysteem met Google Maps navigatie

Pilot Assist en BLIS

Harman Kardon premium audio

Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen

Keyless Drive

In combinatie met de Single Motor is de EX30 Europa leverbaar vanaf € 36.995. Met de 272pk sterke elektromotor en achterwielaandrijving is een actieradius tot 337km mogelijk (WLTP). Snelladen gaat met maximaal 134kW.

Voor een meerprijs van € 3.000 biedt de Single Motor Extended Range Europa een grotere actieradius (476km WLTP), een warmtepomp en 19 inch lichtmetalen velgen. Met 272pk en achterwielaandrijving accelereert de EX30 Single Motor Extended Range in 5,3 seconden naar 100km/u. Extra uitrusting voor de Single Motor Extended Range Europa:

19 inch lichtmetalen velgen

Warmtepomp voor efficiƫntie bij koud weer

272pk sterke elektromotor met tot 476 km actieradius (WLTP)

Snellaadcapaciteit tot 153 kW om lange ritten snel te laten verlopen

De EX30 Europa is verkrijgbaar als Single Motor variant vanaf € 36.995 en als Single Motor Extended Range vanaf € 39.995, met een prijsvoordeel tot bijna € 4.000. De EX30 Europa profiteert ook van de productontwikkelingen van modeljaar 2026, met o.a. aangepaste voorstoelen voor meer zitcomfort, Range modus om bestuurders te helpen verder te komen op één acculading en V2L (Vehicle to load) - voorbereiding om stroom te leveren aan externe apparaten.

EX30 Europa Sport

Voor wie meer wil is er de EX30 Europa Sport. Deze versie is gebaseerd op de Ultra-uitvoering en biedt bovenop de Europa uitrusting niet alleen een panoramadak en 360 graden camera's, maar ook een nog sportievere uitstraling met een zwart dak en 20 inch 5-Y Spaaks lichtmetalen velgen.

Onderhuids schuilt de Twin Motor Performance motor met AWD-vierwielaandrijving. Met 428pk vermogen is een acceleratie van 0-100km/u mogelijk in 3,6 seconden. En dat voor een vanafprijs van € 45.995, wat een prijsvoordeel van ruim € 6.000 oplevert. Daarmee is de EX30 Europa Sport is de snelst accelererende auto onder de € 50.000.