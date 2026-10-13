Tijdens de vorige editie waren het de Chinezen die de Paris Motorshow in leven hielden. Zij wilden zich voorstellen aan het Europese publiek en bij gebrek aan concurrentie was Parijs daarvoor een ideale gelegenheid. Opnieuw zorgen Chinese fabrikanten voor veel nieuws. Zo presenteert het nieuwe merk "Aito" zich. Aito is onderdeel van Seres en specialiseert zich in grote luxueuze SUV's met elektrische aandrijving. De hier getoonde Aito 9 is het topmodel.

Leapmotor

Leapmotor toont de B03 voor het eerst aan het Europese publiek. De B03 is de hatchback-versie van de recent door Autozine geteste B03X en gaat de concurrentie aan in het populaire B-segment. Gezien de prijs en specificaties is de B03 een auto om in de gaten te houden!

Chery

Autozine was kritisch op Chery. Dat merk komt met verouderde auto's naar Nederland en verhult dat door ze "familieauto's" te noemen. In Parijs belooft de Chinese nieuwkomer beterschap en toont het een prototype van de "Chery Q": het eerste elektrische model van het merk.

Smart

Smart is inmiddels een Chinees merk met Europese vormgevers. De nieuwe tweezitter is daarom duidelijk gebaseerd op de ForTwo, maar dan met nieuwe techniek. Ondanks het feit de "#2" een wereldprimeur is, lijkt het nieuwe model zo op het oude dat het grootste deel van het publiek er vrijwel zonder te kijken langsloopt.

Volkswagen

Volkswagen had de komst van de ID.Tiguan reeds lang van tevoren aangekondigd en Autozine heeft zelfs al een gecamoufleerd exemplaar gereden. In Parijs is de ID.Tiguan in volle glorie te bewonderen, inclusief de specificaties.

Audi

Bij Audi speelt iets soortgelijks: de A2 e-tron is al in allerlei vormen in de media verschenen, maar wordt in Parijs voor het eerst in het echt en zonder camouflage getoond. Omdat de Volkswagen ID.Polo en Cupra Raval net zijn verschenen ligt het in de lijn der verwachtingen dat de A2 e-tron ook een compacte auto is. Echter, de A2 e-tron is een stuk groter en deelt het platform met de grotere modellen van de Volkswagen-groep.

Conceptcars / Opel

Wie geen nieuwe modellen naar Parijs brengt, brengt conceptcars mee. Zo toont Opel de STX (Sports Tourer eXperimental) Concept als voorbode van een nieuwe stationcar. Veel concreter is de Astra GSE Line. Deze uitvoering biedt wel het sportieve uiterlijk van een GSE, maar niet de prestaties ervan.

Peugeot

Bij Peugeot steelt de RCZ Concept de show. Deze beeldschone nieuwe interpretatie van de originele RCZ wordt een volledig elektrische auto met veelbelovende prestaties. In de achtergrond is de E-T16 Concept te zien. Wie door de rally-aankleding heenkijkt kan hierin de nieuwe 208 herkennen.

Fiat

Volgens Fiat komt innovatie niet van het verbeteren van bestaande concepten, maar van het afwijken van de norm. De Multiplay is geen SUV, geen MPV en geen pickup, maar kan dankzij een bewegende achterzijde (het witte deel met de ruiten) verschillende vormen aannemen.

DS Automobiles

De DS 3 heeft een opvolger nodig en de "F3ver" is een concept daarvan. Gezien de reacties van het publiek moet DS echter nog even sleutelen aan de vormgeving...

Citroën

Er is geen twijfel mogelijk: dé ster van de Autosalon van Parijs 2026 is de Citroën 2CV concept. De vormgevers hebben zichzelf overtroffen en zetten een absoluut briljante moderne interpretatie van de klassieke eend neer. Bovendien blijft het concept ongewijzigd: de elektrische 2CV gaat € 15.000,- kosten en maakt daarmee elektrisch rijden bereikbaar voor een grotere doelgroep. Als bonus toont de Franse fabrikant bovendien een concept van de bedrijfswagen-versie ("Fourgonnette")!

Alpine

Voor Alpine is het te vroeg om de opvolger van de A110 te onthullen. Daarvan is alleen een sculptuur aanwezig. Echter, het merk spreekt al langer over een nieuwe vierzitter en toont daarom een prachtig concept van een mogelijke nieuwe versie van de A310.

Renault

De nieuwe Renault Espace is een prima gezinsauto, maar het eigenzinnige dat de Espace ooit op de kaart zette ontbreekt. Daarom toont Renault op de Paris Motorshow een concept van een mogelijke opvolger: de E-Space. De hoekige vormen en onderlinge verhoudingen doen denken aan het origineel uit 1984, terwijl de onderhuidse techniek hypermodern is.

Geen nieuws is goed nieuws

Terwijl tijdens de vorige editie van de Paris Motorshow veel merken afwezig waren, zijn veel merken nu wel aanwezig, maar zonder nieuws. Zo kiest Ford voor een stand met alleen historische sportwagens en een handjevol van de meest politiek incorrecte modellen die het (in Amerika) voert. Toch is er wel degelijk een boodschap: Ford werkt aan nieuwe modellen en die gebruiken rally-auto's uit het roemruchte verleden van het merk als inspiratie. Volvo, één van de eerste merken om zich terug te trekken van autoshows, is in Parijs aanwezig met een kleine stand met daarop slechts twee auto's.

Ook exotische auto's of supersportwagens zijn afwezig. En terwijl tijdens eerdere edities nog loze ruimte werd gevuld met oldtimers, thema-tentoonstellingen of extra horeca is dat in 2026 allemaal afwezig. De Paris Motorshow 2026 is daarom minder gericht op wereldnieuws en meer op de Franse consument.

Conclusie

De Autosalon van Parijs 2026 is als stilte voor de storm. Alhoewel er veel meer merken aanwezig zijn dan tijdens de voorgaande edities, nemen ze bijna allemaal een afwachtende houding in. Het aantal primeurs is beperkt, terwijl het aantal conceptcars juist groter is dan voorheen. Als de zelfrijdende auto doorbreekt, dan heeft dat binnen korte tijd net zo'n groot effect als destijds de komst van ChatGPT. Men is daarom terughoudend met het introduceren van nieuwe modellen.

Evenzo wachten Europese fabrikanten af of de Chinezen definitief voet aan de grond krijgen. Met oogverblindend fraaie conceptcars en imposante specificaties (of onverslaanbare lage prijzen), zijn ze klaar om terug te slaan. De winst is voor de bezoeker: die krijgt een beter kijkje in de toekomst en een beter beeld van de (Franse) automarkt dan voorheen.