Een nieuw concept

Het probleem van bijna iedere autoshow is dat vooral de autofabrikanten van eigen bodem nog interesse tonen. En dat is in Japan niet anders en van de aanwezige merken is Toyota ronduit dominant met meerdere producten verdeeld over meerdere stands.

Op het eerste podium (zie ook de panoramafoto) speelt Toyota slechts met ideëen. Zo is er een mogelijk maanvoertuig en zijn er twee suggesties voor elektrisch aangedreven versies van de Land Cruiser (hier getoond als pickup en SUV). Afhankelijk van de reacties van de bezoekers van de Mobility Show bepaalt Toyota of de elektrische Land Cruiser zal worden ontwikkeld.

De meest realistische van Toyoya's Conceptcars is de "FT-3e" (de grijze auto vooraan op de foto). Deze SUV is bedoeld als elektrisch alternatief voor de RAV4. De "FT-Se" is een spectaculaire sportwagen die als voornaamste doel heeft te onderzoeken hoe batterijen slank en licht kunnen worden gemaakt. Bij een sportwagen is dat belangrijk om te komen tot een lage zit, een laag zwaartepunt en toch een dynamisch karakter.

De KAYOIBAKO is een nieuwe generatie minibus die zich laat aanpassen aan uiteenlopende taken. Het minimalistische ontwerp is nieuw voor Toyota. Daarom is ook hier de toekomst van dit model afhankelijk van de reactie van de bezoekers.

Lexus

Zustermerk Lexus kiest eveneens voor conceptcars. De "LF-ZC" is zelfs te betitelen als prototype, want deze grote sedan gaat in 2026 in productie. De LF-ZC moet het nieuwe topmodel van Lexus worden dat dankzij elektrische aandrijving en een nieuwe generatie infotainment typisch Japanse gastvrijheid biedt,

Nissan

Nissan heeft veruit de meest opvallende stand met daarop de meest opvallende conceptcars. Bij de "Hyper Tourer" (oranje auto links op de foto) draait alles om zelfrijdende functies. De stoelen kunnen worden gedraaid om van de cabine een huiskamertje te maken dat met audio- en video vermaak biedt terwijl de computer de besturing overneemt.

De "Hyper Force" (centraal op de foto) ljikt een compromisloze racewagen, maar is in feite bedoeld voor dagelijks gebruik. De elektrische aandrijving is bedoeld om op relatief milieuvriendelijke wijze maximale prestaties bieden.

De "Hyper Punk" (rechts op de foto) is bedoeld voor creatieve geesten die de auto als rijdende studio willen gebruiken. Bovendien leest AI (kunstmatige intelligentie) de stemming van de bestuurder om de muziek en interieurverlichting daarop aan te passen.

Mitsubishi

In Japan is de "Delica" een populaire bedrijfswagen die mede geliefd is om de vierwielaangedreven off-road versie. De D:X is een concept van een nieuwe generatie van de Delica waarbij het off-road karakter extra wordt benadrukt. Daarnaast is de D:X een vooruitblik op de nieuwe designtaal van Mitsubishi. Deze stijl kan dus ook terugkomen in heel andere modellen.

De quad in de voorgrond in de foto is geen Mitsubishi, maar een product van een door Mitsubishi gesponsorde nieuwkomer. Het vierwielige voertuigje maakt gebruik van afgedankte accu's van elektrische auto's van Mitsubishi.

Honda

Van alle volumemerken toont Honda het breedste aanbod van mobiliteit. Op de stand staan een heus vliegtuig (de Honda Jet), motorfietsen, concepts van diverse drones en is veel aandacht voor persoonlijke mobiliteit in de vorm van allerlei stepjes en elektrische "rolstoelen".

Vooruitblikkend op een zelfrijdende auto brengt Honda de "Cruise Origin" mee. De "Sustaina C" lijkt op een coupé-versie van de Honda e, maar is in feite een studie naar het gebruik van veel meer milieuvriendelijke materialen. Er zijn daarom geen productieplannen voor de Sustaina C, het gaat puur om praktijkonderzoek.

De Prelude Concept lijkt realistischer vanwege de bekende naam en het meer behouden lijnenspel. Toch stelt Honda dat het slechts een vooruitblik is op sportieve elektrisch aangedreven modellen van het merk.

Suzuki

Ten opzichte van de andere merken is Suzuki veruit het meest conservatieve merk op de Japan Mobility Show. Het pakt weliswaar uit met motorfietsen scooters en auto's, maar de innovatiedrang lijkt nihil. Zo toont Suzuki een evolutie van de Swift (links op de foto), waarbij alleen de uitrusting moderner is geworden. De aandrijving komt nog altijd van een conventionele verbrandingsmotor en daarmee is deze Swift een van de weinige niet elektrische auto's op de Mobility Show.

De Suzuki eVX (rechts op de foto) is een mogelijke nieuwe SUV met elektrische aandrijving. Suzuki belooft een bereik van zo'n 500 km.

Mazda

Mazda legt de nadruk op sportieve auto's tijdens de Japan Mobility Show. De MX-5 wordt in alle generaties getoond, inclusief de vernieuwde versie voor modeljaar 2024. Toch is het ook bij Mazda een conceptcar die centraal staat: de Iconic SP. De Iconic SP is een voorbode van de volgende MX-5 en maakt gebruik van een rotatiemotor die energie opwekt voor een elektrische aandrijflijn (zoals in de Mazda MX-30 R-EV).

Subaru

Subaru neemt het nieuwe concept van de Mobility Show serieus, want het toont naast de "Sport Mobility Concept"-auto ook een drone voor personenvervoer.

Daihatsu

Daihatsu is niet meer actief in Europa, maar daarom des te groter in Japan. Het maakt namelijk auto's die op maat zijn gemaakt voor de lokale markt, van vrachtwagentjes (o.a. de "Uniform Cargo" rechts op de foto) tot cabrio's. Op de Mobility Show toont Daihatsu twee mogelijke opvolgers voor de Copen: de "Vision Copen" met benzinemotor en de elektrische "Osanpo". Wat Autozine betreft mag de Vision worden overgeslagen en kan de Osanpo meteen in productie worden genomen!

Sony Honda Mobility

Sony en Honda voelen de hete adem van de concurrentie en werken daarom samen aan een auto onder de werktitel "Afeela". Honda verzorgt het mechanische deel, Sony de elektronica. De conceptcar op de Japan Mobility Show toont de "tussenstand", maar nog niets is definitief. Zelfs over het type auto (sedan / hatchback / SUV) is nog geen definitieve beslissing genomen. Over een datum voor de marktintroductie van het eerste model doen de bedrijven al helemaal geen uitspraak. Het ziet er daarom naar uit dat Afeela al lang onder de voet is gelopen door de (Chinese) concurrentie voordat het eerste product op de markt verschijnt.

Renault

Renault heeft recent aangekondigd dat het blijft geloven in autoshows en voegt de daad bij het woord met een stand op de Japan Mobility Show. Nadat de Kangoo met verlengde wielbasis recent werd geïntroduceerd op de "Kangoo Jamboree" is het nu de beurt aan de standaard modellen. De rechtsgestuurde Clio (in Japan "Lutecia" geheten) heeft nog niet de facelift ondergaan voor modeljaar 2024.

Mercedes-Benz

Japanners hebben vaak een "alles of niets" mentaliteit. Zo rijdt men in Tokyo of een piepkleine kei-car of een enorme SUV. Een Mercedes-Benz G-Klasse, op modderbanden en met snorkel, is dan favoriet. Juist daarom brengt Mercedes-Benz de "Concept EQG" mee naar Japan: een concept voor een elektrisch aangedreven G-Klasse. Daarnaast toont Mercedes-AMG de "C63 Performance" in Tokyo.

BMW

BMW is in Tokyo aanwezig met een middelgrote stand waarop naast het bestaande aanbod de concept Neue Klasse wordt getoond. Een heuse primeur is weggelegd voor de geheel nieuwe X2, die hier als elektrische iX2 wordt getoond.

BYD

Terwijl de Chinezen de Europese markt in rap tempo veroveren, is het aandeel van Chinese fabrikanten in Japan nihil. Alleen BYD is aanwezig op de Mobility Show. Naast de inmiddels bekende Atto 3 en Seal toont het in Tokyo de U8: een zeer grote SUV. Vooralsnog zijn er geen plannen om de U8 naar Europa te halen.

Accessoires en nieuwkomers

De naam "Tokyo Motorshow" is vervangen door "Japan Mobility Show" om ruimte te geven aan een breder aanbod van producten. Daarom is er een hal met kampeerwagens alsmede een hal voor leveranciers en nieuwkomers. Met creatief aangeklede stands en spelletjes weten zelfs bedrijven die "saaie" producten zoals schokbrekers of stoelen leveren het publiek toch aan te spreken.

Favoriet onder de nieuwkomers is "AIM" dat de "EV Sport 01" toont. Deze overduidelijk op Bughatti geinspireerde mini sportwagen uit Japan is elektrisch aangedreven (twee motoren op de achterwielen met samen 490 pk / 740 Nm) en wordt 2025 op de (Japanse) markt verwacht.

De organisatie toont echte creativiteit in de thema-tentoonstellingen. "Mobiliteit en rampenbestrijding" toont hoe op maat gemaakte voertuigen en robots hulp kunnen bieden in moeilijk begaanbaar terrein. "Auto en voedsel" toont een geheel zelfstandig rijdende versie van de Toyota e-Palette die producten bij een boer kan ophalen en ze daarna aan klanten in afgelegen gebieden kan aanbieden. Een camera ziet wie welke producten aflevert of afneemt, waarna de computer de betalingen verwerkt.

Tenslotte is er "Auto en vermaak" waarbij bezoekers zich onder andere in een skelter met een VR-bril op in een Pacman spel kunnen verplaatsen. Voor wie er allemaal geen genoeg van kan krijgen zijn de auto's van de Mobility Show in het computerspel "Cluster" opgenomen en is het zelfs mogelijk er (virtueel) mee te rijden!

Conclusie

Was het een goed idee om het concept van de Tokyo Motorshow aan te passen en het evenement om te dopen tot "Japan Mobility Show"? Ja, zonder twijfel. De nieuwe opzet is breder met behalve auto's ook motorfietsen, drones, campers, accessoires en meer. Daarbij is men er in geslaagd om met originele thema-presentaties dat publiek aan te spreken. Mede daarom zijn er bovengemiddeld veel standhouders van buiten Japan (Renault, Mercedes-Benz, BMW, BYD en Aston Martin).

Daarnaast is het interessant om te zien hoe de Japanse markt verschilt van de Europese. Op de Japan Mobility Show is er nauwelijks aandacht voor AI of waterstof. Elektrische aandrijving wordt al als een hele stap vooruit gezien. De invloed van China is veel kleiner dan in Europa, want het Japanse product staat nog altijd centraal.

Ondanks de naam van Japan als innovatief land, toont de Japan Mobility Show het omgekeerde. Er worden geen oplossingen voor echte problemen getoond en in plaats daarvan negeert men het milieuvraagstuk, de economische achteruitgang of congestie in grote steden. In Japan is perfectie niet het streven, maar de norm. Als gevolg daarvan innoveert men met kleine stapjes en dus is een nieuw concept groot nieuws.