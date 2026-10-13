Citroen presenteert 2 CV Fourgonnette Concept

Xavier Chardon, CEO van Citroën en DS Automobiles, zegt: "De 2 CV Fourgonnette was meer dan alleen een werkpaard. Hij maakte deel uit van het dagelijks leven. Hij was eenvoudig, vindingrijk en toegankelijk en had bovenal iets wat maar weinig bedrijfswagens bezaten: een ziel. Die geest brengen we vandaag opnieuw tot leven. Want praktisch zijn hoeft nooit te betekenen dat je doorsnee bent".

De 2 CV Fourgonnette Concept is de bedrijfswagenversie van de 2 CV Concept en blijft trouw aan de oorspronkelijke uitgangspunten: eenvoud, slimme oplossingen en gebruiksgemak. Zo vertaalt Citroën de kern van de nieuwe 2 CV naar de zakelijke markt, met elektrische mobiliteit die eenvoudig, leuk en toegankelijk is.

Met deze conceptauto benadrukt Citroën de band met zakelijke rijders, die al meer dan een eeuw teruggaat. Het merk ontwikkelt al generaties lang voertuigen die het werk van vakmensen en ondernemers eenvoudiger maken en aansluiten op hun dagelijkse praktijk.

De 2 CV Fourgonnette Concept is een project van de Citroën-designers die de klassieke bestelwagen nieuw leven wilden inblazen. Het model groeide destijds uit tot een icoon en spreekt nog altijd tot de verbeelding. De conceptauto is geen voorbode van een productiemodel op korte termijn, maar laat zien dat het oorspronkelijke ontwerp nog steeds inspireert en aanknopingspunten biedt voor nieuwe ideeën.