Citroen deelt verhaal achter 2CV Concept

"Werken aan het ontwerp van een nieuwe 2CV is de droom van iedere designer, maar tegelijkertijd een enorme uitdaging. De 2CV is de favoriete auto van de Fransen en bovendien het meest verzamelde automodel ter wereld. Voor toeristen is het de auto die onlosmakelijk verbonden is met de wegen, steden en dorpen van Frankrijk. Geen enkele andere autofabrikant heeft een 2CV in zijn geschiedenis. Daarom mochten we ons simpelweg geen misstap veroorloven." aldus Pierre Leclercq, directeur Design van Citroën.

Een legende opnieuw tot leven brengen, zonder te kopiëren

Het herinterpreteren van de 2CV draait niet om het kopiëren van zijn vorm. Het gaat er vooral om opnieuw te vangen wat hem zo uniek maakt: een direct herkenbaar silhouet, bijzondere proporties, een doordacht ontwerp en een sympathieke uitstraling. Het project is meer dan een stijloefening en heeft als doel om dit door te geven aan een nieuwe generatie.

Antoine Gaillot-Drevon, hoofd Advanced Design bij Citroën: "Het 2CV Concept is ontworpen als een herinterpretatie van een vooroorlogs ontwerp, inclusief de karakteristieke losstaande spatborden, maar dan volledig in lijn met de huidige regelgeving. Om niet te veel in een retrostijl te vervallen en om praktische redenen voor klanten, is besloten af te zien van afgeschermde achterwielen. De voorzijde van het concept moest aantrekkelijk zijn, zonder de uitstraling van speelgoed te krijgen."

De eerste schetsen illustreren die zoektocht naar de juiste balans. Designers onderzochten verschillende interpretaties van het silhouet, de voorzijde en de algehele proporties. Daarbij werkten ze aan de elementen die de identiteit van de 2CV bepalen. Het doel was om de auto een dynamischere en modernere uitstraling te geven, met behoud van het onderscheidende karakter dat hem zo charmant maakt. Het resultaat omarmt dat erfgoed volledig.

Een verhaal dat tot in detail opnieuw moest worden uitgevonden

Het onderzoek beperkte zich niet tot de grote lijnen van de carrosserie. Het strekte zich uit tot elk detail, met dezelfde ambitie: de geest van de 2CV opnieuw vangen en er tegelijk een eigentijdse interpretatie aan geven.

Pierre Icard, exterieurdesigner: "De uitdaging van neo-retrodesign is om de lijnen van een bestaande auto op een eenvoudige manier tot uiting te brengen, terwijl elk detail opnieuw wordt vormgegeven. We hebben het ontwerp van het 2CV Concept een menselijker karakter gegeven, bijvoorbeeld met het handmatig te openen canvasdak, zodat het publiek opnieuw dat gevoel van kinderlijke verwondering kan ervaren."

Aan de buitenzijde verwijzen de ronde, iets naar buiten geplaatste koplampen, de geribbelde motorkap geïnspireerd op de eerste generaties van de 2CV en de gebogen daklijn die doorloopt tot aan de achterbumper naar de historische designtaal van het model. De royale wielkasten, de strakke en zuivere flanken en de opnieuw geïnterpreteerde stalen velgen geven het concept tegelijkertijd een krachtigere uitstraling.

Eenvoud aan boord

Ook in het interieur volgden de ontwerpteams dezelfde filosofie. De zitbanken, het stuurwiel met één spaak, de versnellingspook op de middenconsole, de uitneembare "Radioën" en de opbergmand verwijzen allemaal naar de geschiedenis van het model en zijn benadering van het dagelijks leven. Het doel was niet om een interieur uit vervlogen tijden te recreëren, maar om een slimme en uitnodigende cabine te ontwerpen, ontdaan van alles wat overbodig is.

Andreas Stump, interieurdesigner: "Het interieurontwerp werd geïnspireerd door de functionaliteit en het minimalisme van het interieur van de oorspronkelijke 2CV. In het 2CV Concept gaat die focus op het essentiële samen met het comfort en de vrolijke uitstraling van de Citroëns van nu."

De cabine van het 2CV Concept zet ruimte, licht en een positieve sfeer centraal. De heldere gele en witte kleuren, het tartanmotief op de stoelen, de warme stoffen en de vele 'easter eggs' vormen samen een wereld die trouw blijft aan de vrijheid en het optimisme die de 2CV tot zo'n succes maakten.

Madeleine Ternisien, designer kleur, materialen en afwerking: "Aan boord van het 2CV Concept ervaar je een echt gevoel van ruimte. De gele kleuren en materialen zorgen voor warmte en licht. Ook hebben we gespeeld met het madeleine-de-Proust-effect, met beige accenten die herinneren aan de bakelieten bedieningselementen van de 2CV. Het geweven patroon van de materialen verwijst naar rotanvlechtwerk, een populair Frans ambacht."