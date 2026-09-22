Citroën introduceert C3 en Ami Outdoor

De nieuwe C3 Outdoor en C3 Aircross Outdoor zijn gepositioneerd boven de MAX-uitvoering en onderscheiden zich met een reeks exclusieve exterieur- en interieurkenmerken. Beide modellen krijgen een nieuwe voorbumper met een stoerder en meer uitgesproken ontwerp. De opvallend grijze skidplate die verwerkt in de voorbumper, verwijst naar de beschermplaten die vaak op SUV's worden toegepast en vormt tegelijkertijd een onderscheidende designtoets. De C3 Aircross Outdoor beschikt bovendien over LED-mistlampen.

Verticale colour clips in de kleur Infra Red zorgen voor extra contrast. Deze kleur komt eveneens terug op de colour clip achteraan en op het Citroën-logo aan voor- en achterzijde. Ook de achterbumper kreeg een specifiek ontwerp met scherpere lijnen. Van opzij vallen de grijze inzetstukken onderaan de portieren direct op. Het Outdoor-logo is hierin verwerkt, samen met een speciaal voor deze reeks ontwikkelde mascotte.

Nieuwe 17-inch lichtmetalen velgen geven beide modellen een krachtige en onderscheidende uitstraling. Ook het centrale Citroën-logo is uitgevoerd in Infra Red. Daarnaast introduceert Citroën een nieuwe carrosseriekleur: Sequoia Green. Deze kleur wordt aangeboden naast Perla Nera Black, Mercury Grey, Polar White en Bright Blue.

Interieur

Ook het interieur kreeg een eigen identiteit. De Advanced Comfort-stoelen zijn voorzien van een exclusief grafisch patroon op rugleuningen en zitvlakken. Op de rugleuningen van de voorstoelen is de mascotte met een lasertechniek aangebracht. De bekleding wordt geaccentueerd met stiksels in Infra Red. Die kleur keert eveneens terug op de armsteun, portierpanelen, het stuurwiel en de veiligheidsgordels. Het dashboard, de centrale armsteun en de deurpanelen beschikken over specifieke bekledingsmaterialen. Op het dashboard aan passagierszijde bevindt zich bovendien een reliëflogo met de naam Outdoor.

C3 Outdoor

De uitrusting van de C3 Outdoor omvat onder meer een geluidswerende voorruit, 10,25 inch touchscreen inclusief 3D navigatie, draadloze telefoonlader en parkeersensoren voor en achter. De C3 Outdoor is leverbaar met een benzinemotor, een HYBRID-aandrijflijn van 110 pk en een elektrische Comfort Range-aandrijflijn met een accucapaciteit van 44 kWh. Deze Comfort Range-uitvoering biedt een WLTP-actieradius tot 323 kilometer. De Nederlandse orderboeken openen op 1 oktober 2026 vanaf € 30.950.

C3 AIRCROSS Outdoor

Met zijn ruimere interieur verdient de C3 Aircross Outdoor zijn positie als gezinsauto. De C3 Aircross Outdoor is leverbaar met een HYBRID-aandrijflijn van 145 pk en als elektrische versie met een accucapaciteit van 54 kWh. Deze Extended Range-uitvoering biedt een WLTP-actieradius tot 397 kilometer. De Nederlandse orderboeken openen op 1 oktober 2026 vanaf € 35.250.

Ami Outdoor

De Ami Outdoor behoudt de eenvoud en toegankelijkheid van de Ami, maar voegt daar een uitgesproken karakter aan toe. Voor het eerst beschikt een gesloten Ami-versie met portieren over een zonnedak. Deze voorziening was eerder uitsluitend beschikbaar op de Buggy-uitvoering.

De Ami Outdoor verschijnt verder in de exclusieve kleur Khaki Green, gecombineerd met witte stalen velgen en decoratieve accenten rond de wielkasten. Outdoor-stickers op de portieren, een logo op de achterstijl, een specifieke sierstrip aan de voorzijde en een achterspoiler versterken het karakter.

Ook het interieur kreeg een eigen uitstraling met specifieke stoelbekleding, de Outdoor-mascotte op de rugleuningen en veiligheidsgordels in Infra Red. Daarnaast beschikt de Ami Outdoor over een uitgebreid accessoirepakket met onder meer een dashboardopbergvak, tassenhaak, deuropbergvakken, vloermatten, een centraal opbergnet en een smartphonehouder.