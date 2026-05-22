Citroen kondigt nieuwe 2CV aan

De Citroën 2CV werd ooit ontwikkeld om mobiliteit bereikbaar te maken voor iedereen en had met zijn slimme combinatie van eenvoud en comfort een grote invloed op het dagelijks leven van miljoenen mensen. In een tijd waarin opnieuw veel behoefte is aan toegankelijke mobiliteitsoplossingen zijn de kwaliteiten die de 2CV destijds zo bijzonder opnieuw relevant. Met dit nieuwe model vertaalt Citroën die filosofie naar de verwachtingen van een nieuwe generatie.

Xavier Chardon, CEO van Citroën: "Het opnieuw uitvinden van de 2CV is een enorme uitdaging en een grote verantwoordelijkheid. De oorspronkelijke 2CV was nooit bedoeld om een icoon te worden. Dat werd hij omdat hij mensen vrijheid gaf. Diezelfde geest keert terug in de nieuwe 2CV. Niet gedreven door nostalgie, maar door eenvoud en toegankelijkheid opnieuw relevant te maken voor de wereld van vandaag. Elektrisch. Essentieel. Betaalbaar. Menselijk. Net als het origineel, dat mobiliteit bereikbaar maakte voor een breed publiek, zal de nieuwe 2CV elektrische mobiliteit aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie, terwijl hij mensen breed aanspreekt. De terugkeer van de 2CV is meer dan alleen de terugkeer van een legendarische naam. Het is de terugkeer van een gedurfde en optimistische visie op vooruitgang. Een visie die helemaal past bij Citroën."

Het toekomstige model is geïnspireerd op de geest van de originele 2CV en niet op nostalgie. Hij brengt de kernwaarden van de 2CV opnieuw tot leven: betaalbaarheid, een lichtgewicht constructie, praktische veelzijdigheid en een sterk onderscheidend karakter.

De ambitie is helder en volledig trouw aan het DNA van Citroën: een toekomstig icoon creëren met respect voor de oorspronkelijke filosofie waaruit de 2CV ooit ontstond. Innovatie draait niet alleen om steeds meer toevoegen, maar juist om het leven eenvoudiger en beter maken door te focussen op wat echt belangrijk is.