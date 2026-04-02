Citroën introduceert Collection-serie

Op de voorbumper en de achterste zijpanelen (C3 en C3 Aircross) of op de achterzijde van de sideskirts (C4) zorgen de Infra Red Color Clips voor een kenmerkend kleuraccent. Alle drie de modellen zijn uitgerust met zwart gespoten lichtmetalen velgen. De C3 heeft 17-inch Atacamite-velgen, de C3 Aircross 17-inch Aragonite-velgen en de C4 18-inch Amber-velgen. Bij alle modellen zijn de achterste ruiten getint om het silhouet te benadrukken. Voor extra personalisatie is een Two Tone dak optioneel (standaard op de C4).

De C3 Aircross Collection onderscheidt zich met een specifiek grafisch ontwerp dat zijn karakter versterkt. Onderaan de voorportieren staat een 'AIRCROSS'-opschrift, terwijl de achterste C-stijl is voorzien van een patroon met kleurverloop Het interieur krijgt een eigen sfeer met het Urban Blue-thema. Bij de C3 en C3 Aircross komt deze blauwe tint terug in de zitting en het middendeel van de rugleuning, het met stof beklede dashboard, de armsteunen en sierdelen. In de C4 wordt deze ambiance doorgetrokken naar de specifieke stoelen en deurpanelen Op de vloer liggen speciale vloermatten met Infra Red-stiksel en de modelnaam voor de C3 en C3 Aircross, en een geweven Collection-logo voor de C4. In de C4 is het dashboard overgenomen van het meest complete uitrustingsniveau MAX en voorzien van een textuur die verwijst naar het chevronmotief.

De C3 en C3 Aircross Collection zijn leverbaar in Mercury Grey, Elixir Red (C3), Bright Blue, Polar White en Perla Nera Black. Bright Blue maakt bij deze gelegenheid zijn debuut binnen het C3 Aircross-gamma. De C4 Collection 2026 is verkrijgbaar in vier kleuren: Perla Nera Black, Mercury Grey, Eclipse Blue en Okenite White.

C3 en C3 AirCross Collection

De C3 Collection voegt een achteruitrijcamera, elektrisch bedienbare achterruiten, extra getinte achterste zijruiten en achterruit en zwarte 17 inch lichtmetalen velgen 'Atacamite' toe aan het uitrustingsniveau PLUS.

De C3 Aircross beschikt in PLUS-uitvoering al over een achteruitrijcamera en elektrisch bedienbare achterruiten. De C3 Aircross Collection introduceert aanvullend een primeur: als eerste C3 Aircross is hij uitgerust met Keyless Access and Start. Daarnaast voegt de C3 Aircross Collection zwarte 17 inch lichtmetalen velgen 'Aragonite' toe.

Citroën C4 Collection 2026

Connectiviteit staat centraal in het aanbod van de C4 Collection. Het 10-inch HD-centrale touchscreen beschikt over een TomTom connected 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning in natuurlijke taal en een personaliseerbare interface.