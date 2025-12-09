Citroen onthult ELO

Citroën opent met de ELO een nieuw hoofdstuk. Na de OLI in 2022 is de ELO opnieuw een laboratorium van ideeën dat de merkwaarden van Citroën perfect belichaamt: creatief, gedurfd, toegankelijk, verantwoord en gericht op welzijn. Met een lengte van slechts 4,10 meter en een interieur dat ruimte biedt aan zes personen combineert de ELO de praktische voordelen van een compacte minivan met de gezelligheid van een tiny house. Zijn vrolijke en kleurrijke uitstraling maakt de ELO tot een energieke bubbel in het straatbeeld, berekend op een actieve levensstijl.

De ELO is een auto die zich aan de gebruiker aanpast - niet andersom. De bestuurdersstoel (180o draaibaar) staat centraal / in het midden voor beter uitzicht (de voorruit biedt 180o ononderbroken zicht) en optimaal ruimtegevoel. De standaardopstelling telt vier zitplaatsen, maar twee extra stoelen kunnen eenvoudig worden uitgeklapt. Daarmee kan de ELO ook een slaapruimte voor twee personen zijn, of een 'thuisbioscoop' of een mobiele werkplek.

Xavier Chardon, ceo van Citroën, zegt: "De ELO is een ideeënlaboratorium dat perfect past bij het DNA van Citroën: creatief, slim, toegankelijk en vol levensvreugde. Hij biedt concrete, innovatieve oplossingen voor meer bewegingsvrijheid en een beter leven." Pierre Leclercq, design director van Citroën, voegt toe: "De ELO laat zien hoe design stijl en functie kan combineren. Het is een vrolijke, moderne bubbel van energie, ontworpen tot in de kleinste details en ontwikkeld in een stimulerende samenwerking met Decathlon en Goodyear."