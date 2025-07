Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross nu met Extended Range

15 juli 2025 - De vijfpersoons ë-C3 Aircross is de eerste volledig elektrische SUV van Citroën in het B-SUV-segment. Hij is voorzien van een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor en een 44 kWh batterijpakket. Daarmee heeft de auto nu een actieradius tot 306 kilometer (WLTP). Voor de echte kilometervreter, introduceert Citroën nu een versie met een grotere (54 kWh) batterij: de Extended Range. Met een actieradius tot 400 kilometer (WLTP) biedt deze even sterke versie extra gemoedsrust.