Citroen C3 Aircross nu ook met benzinemotor

De nieuwe generatie Citroën C3 Aircross is gebaseerd op het zogenaamde Smart Car-platform. Dankzij het slimme ontwerp biedt hij binnen een lengte van 4,39 meter relatief veel ruimte. Hij is zelfs als eerste Citroen in het B-SUV-segment leverbaar als zevenzitter. Het verticale ontwerp van de achterzijde, de brede achterportieren en de neerklapbare tweede zitrij (40:60) zijn enkele eigenschappen die het comfort verhogen en de toegang tot de derde zitrij vergemakkelijken.

Benzine, hybride en elektrisch

Als aanvulling op de volledig elektrische Citroën ë-C3 Aircross, met een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor en een actieradius tot 306 kilometer (WLTP), is de SUV er nu ook met een traditiionele benzinemotor. Deze driecilinder 1.2 Turbo van de nieuwste generatie levert een vermogen van 74 kW (100 pk) en is gekoppeld aan een handbediende zesversnellingsbak. Mede dankzij het standaard aanwezige start-stopsysteem is het gemiddelde verbruik vastgesteld op 5,9 tot 6,0 l/100 km (theoretisch volgens WLTP).

Daarnaast is de Citroën C3 Aircross te bestellen met een Hybrid 136 ë-DCS6-aandrijflijn. Deze variant koppelt een 100 kW (136 pk) sterke 1.2 Turbo aan een automatische e-DCT-transmissie met dubbele koppeling. In de transmissie is een elektromotor (21 kW / 28 pk) geïntegreerd, die wordt gevoed door een 48-volt lithium-ion-batterij onder de vloer. De elektromotor ondersteunt de verbrandingsmotor om het brandstofverbruik en de CO2-emissie te beperken. De batterij wordt opgeladen tijdens remmen en uitrollen. Deze techniek maakt het tevens mogelijk om bij lagere snelheden volledig elektrisch te rijden, waarmee de gemiddelde CO2-uitstoot wordt gereduceerd tot 120 g/km (theoretisch volgens WLTP).

Uitrusting en prijzen

De C3 Aircross met de 1.2 Turbo-benzinemotor is per direct te bestellen voor prijzen vanaf € 26.250. Deze prijs geldt voor de uitvoering YOU, de basisversie in het aanbod van de SUV. De YOU biedt Advanced Comfort-vering, Active Safety Brake, Active Lane Departure Warning System, Driver Attention Alert, cruise control met snelheidsbegrenzer, Smartphone Station met Bluetooth en USB-aansluiting, Head-up Display, verkeersbordherkenning, parkeersensoren achter, led-koplampen en led-dagrijverlichting.

Voor prijzen vanaf € 28.240 is de 1.2 Turbo-versie leverbaar in de uitvoering YOU met Pack Plus. De C3 Aircross is dan ook standaard uitgerust met onder meer skid plates, dakrails in Glossy Black, climate control, een regensensor, achteruitrijcamera, Advanced Comfort-stoelen en 10,25" kleuren touchscreen inclusief draadloos Apple Carplay en Android Auto.

De prijzen van de Hybrid 136 ë-DCS6 beginnen bij € 30.990 voor de uitvoering YOU met Pack Plus. Daarnaast is de hybrideversie voor prijzen vanaf € 33.090 leverbaar in de uitvoering MAX. Deze versie combineert de uitrusting van de YOU met Pack Plus met elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, een contrasterende dakkleur in Opal White of Perla Nera Black, achterlichtunits met 3D led-verlichting, 17-inch lichtmetalen wielen 'Aragonite', ambient sfeerverlichting en 3D Connected-navigatie.

Alle Benzine & Hybride varianten in de uitvoeringen MAX en YOU met Pack Plus zijn optioneel leverbaar met zeven zitplaatsen voor de meerprijs van € 700.