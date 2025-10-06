Citroen verlaagt basisprijs e-C3

Hoewel deze ë-C3 een kleiner accupakket heeft dan de overige versies, zijn de technische specificaties verder identiek aan die van de bestaande ë-C3 You en Plus. Het vermogen bedraagt 60 kW (82 pk) en de actieradius ca. 200 km (WLTP). Ook snelladen is mogelijk. Laden van 20% tot 80% duurt onder ideale omstandigheden 40 minuten dankzij het laadvermogen tot 30 kW.

De ë-C3 You is uitgerust met onder meer 16-inch stalen velgen, LED-dagrijverlichting, het Citroën Head-Up Display en de Smartphone Station. Airconditioning, parkeersensoren achter, Active Safety Brake en Lane Departure Warning zijn standaard.

De Plus-uitvoering voegt daar onder meer 17-inch velgen, LED-koplampen, dakrails, een 10,25 inch infotainmentscherm, draadloze smartphone-integratie, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, Advanced Comfort-stoelen en een elektrische handrem aan toe.