 6 oktober 2025
Citroen verlaagt basisprijs e-C3

6 oktober 2025 - Citroën presenteert een nieuwe, lager geprijsde versie van de ë-C3. Deze volledig elektrische stadsauto is nu ook leverbaar met een 30 kW (82 pk) sterke aandrijflijn en een actieradius tot 200 km (WLTP). De vanafprijs bedraagt 20.990 euro rijklaar. Klanten hebben de keuze uit twee uitvoeringen: de ë-C3 You en de ë-C3 Plus.

Hoewel deze ë-C3 een kleiner accupakket heeft dan de overige versies, zijn de technische specificaties verder identiek aan die van de bestaande ë-C3 You en Plus. Het vermogen bedraagt 60 kW (82 pk) en de actieradius ca. 200 km (WLTP). Ook snelladen is mogelijk. Laden van 20% tot 80% duurt onder ideale omstandigheden 40 minuten dankzij het laadvermogen tot 30 kW.

De ë-C3 You is uitgerust met onder meer 16-inch stalen velgen, LED-dagrijverlichting, het Citroën Head-Up Display en de Smartphone Station. Airconditioning, parkeersensoren achter, Active Safety Brake en Lane Departure Warning zijn standaard.

De Plus-uitvoering voegt daar onder meer 17-inch velgen, LED-koplampen, dakrails, een 10,25 inch infotainmentscherm, draadloze smartphone-integratie, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, Advanced Comfort-stoelen en een elektrische handrem aan toe.