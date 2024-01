Citroen e-C3 nu te bestellen

De consumentenprijs vanaf € 24.290 (incl. belasting en afleverkosten) geldt voor de Citroën ë-C3 YOU. Deze uitvoering is standaard uitgerust met onder meer LED-koplampen, Citroën Advanced Comfort®-vering, Active Safety Brake, Citroën Head-Up Display-systeem, Smartphone Station voor infotainment, parkeersensoren achter, cruisecontrol, airconditioning en zes airbags.

De Citroën ë-C3 MAX, verkrijgbaar vanaf € 28.790, biedt meer luxe en comfort. Extra's ten opzichte van de YOU zijn andere lichtmetalen 17-inchwielen, een 10,25-inch touchscreen, Citroën Advanced Comfort-stoelen, LED-achterlichten, automatische airconditioning, 3D-navigatie, een inductielader voor smartphones en een achteruitrijcamera. Zowel de YOU als de MAX komt in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Particulieren profiteren hierbij van € 2.950 overheidssubsidie op de catalogusprijs.

Private lease

Tot eind maart 2024 geldt voor de nieuwe Citroën ë-C3 een speciaal private-leasetarief. Voor de ë-C3 YOU is dat vanaf € 359 per maand (72 maanden, 5.000 km per jaar en met 12 aantoonbaar schadevrije jaren) en voor de ë-C3 MAX vanaf € 429 per maand. Met SEPP-subsidie wordt een Citroën ë-C3 aantrekkelijker in private-lease. Inclusief subsidie kunnen particulieren rekenen op een korting van € 61 per maand voor een periode van 48 maanden. Daarmee is de Citroën ë-C3 te rijden vanaf € 298 per maand via Stellantis Financial Services.

Specificaties

De auto is uitgerust met een 44 kWh-batterij, goed voor een theoretische actieradius tot 320 kilometer (WLTP). Dankzij een 3-fasen 11 kW-boordlader (optie) en een DC-snellaadvermogen tot 100 kW is de batterij snel op te laden. Met snelladen vergt opladen van 20 tot 80% onder ideale omstandigheden 26 minuten. Het maximaal toegestane gewicht dat de Citroën ë-C3 mag trekken, is 600 kilogram (geremd). Dankzij een trekhaak met een kogeldruk van 61 kilogram is het mogelijk om e-bikes op een fietsendrager mee te nemen.