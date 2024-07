Citroen e-C3 en C3 YOU ook met Pack Plus

Pack Plus voor de nieuwe Citroën ë-C3 en C3 heeft een meerprijs van € 2.200 voor de ë-C3 en €2.510 voor de benzineversie. Het pakket bestaat uit skidplates vóór en achter, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, opvallende Color Clips, een dak in afwijkende exterieur kleur (Two Tone dak) en 17-inch stalen velgen met 205/50 R17 banden en 'Azurite' wielcovers. De dakrails, B- en C-stijl en buitenspiegelkappen zijn afgewerkt in Glossy Black.

Pack Plus bestaat verder uit een automatische regensensor, een met kunstleder afgewerkt stuurwiel met chromen afwerking, een LED-plaffonière vóór met twee leeslampjes, een hoge middenconsole met armsteun en opbergruimte (niet i.c.m. Turbo S&S MT6), Advanced Comfort Seats en Ultra Blue afwerking op dashboard, voor- en achterportieren.

Ook zaken zoals in hoogte verstelbare hoofdsteunen voor de voorstoelen, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een in delen neerklapbare achterbankleuning (60/40) en 'Happy tags' zijn inbegrepen. De spreekwoordelijke kers op de taart wordt gevormd door een 10,25-inch kleuren touchscreen, inclusief FM/AM/Digitale Radio DAB+ met zes speakers, draadloze ondersteuning van Apple Carplay en Android Auto, een USB-C aansluiting vóór en twee USB-C aansluitingen achter.

De Citroën C3 1.2 Turbo S&S YOU met Pack Plus is verkrijgbaar vanaf € 24.200 en de ë-C3 44 kWh YOU met Pack Plus heeft een consumentenadviesprijs van € 26.490. De nieuwe Citroën C3 is verkrijgbaar voor een consumentenadviesprijs van € 21.690. De YOU-uitvoering van de nieuwe Citroën ë-C3 Aircross was al verkrijgbaar met een Pack Plus. Alle nieuwe C3-versies zijn leverbaar in opvallende kleuren, zoals Monte Carlo Blue (standaard) en de metallic lak Elixer Red.