Citroen e-C3 wint Ecobest 2024 award

Sinds 2002 beloont Autobest jaarlijks de auto die het hoogste aantal stemmen per categorie krijgt. In de Ecobest-verkiezing worden auto's beoordeeld op milieuvriendelijke mobiliteit, evenals aspecten als rijbereik, laadtijden, batterijeigenschappen en criteria met betrekking tot eigendomskosten. De jury, bestaande uit 31 autojournalisten uit 31 Europese landen, wezen de Citroën ë-C3 aan als de meest overtuigende elektrische auto die in 2024 op de markt verschijnt.

De e-C3 wordt aangedreven door een 83 kW (113 pk) sterke elektromotor en heeft een 44 kWh-batterij. Dat is goed voor een theoretisch rijbereik tot 320 km (volgens WLTP). Opladen van 20 tot 80% van de batterij is onder ideale omstandigheden mogelijk is in 26 minuten (100 kW DC).

Dankzij de zogenaamde C-Zen Lounge genieten de bestuurder en voorpassagier van een vrij zicht naar voren, alsof ze door een wijde boog kijken, dankzij de grote voorruit en het horizontale dashboard dat zich grafisch over het hele voertuig uitstrekt. Het dashboard is opgesplitst in twee verschillende niveaus, met de technische elementen bovenaan en een met stof bekleed 'Sofa Design stijl'-gedeelte onderaan.